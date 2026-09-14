Manchester United nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Manchester United tre volte campione d'Europa torna in Champions League dopo due stagioni di assenza. Scopriamo di più sui Red Devils.

In breve: Man Utd Ranking UEFA: 21

Qualificazione: terzo in Inghilterra

Scorsa stagione: N/D Il Ranking UEFA è aggiornato al termine della stagione 2025/26.

Partite e risultati del Manchester United in Champions League

Puoi seguire tutte le partite e i risultati del Manchester United in Champions League qui.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Manchester United in Champions League?

La lista dei convocati del Manchester United per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Michael Carrick

Marcatore ai rigori nella finale di Champions League 2007/08 vinta dal Manchester United contro il Chelsea, l'ex centrocampista ha lavorato con José Mourinho e Ole Gunnar Solskjær nello stesso club ed è tornato come allenatore ad interim nel 2025/26, guadagnandosi un posto a titolo definitivo dopo aver guidato la squadra al terzo posto in campionato.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Bruno Fernandes

Uno dei motivi principali per cui il Manchester United è tornato in Champions League è Fernandes, che nel 2025/26 ha avuto una stagione da record. I suoi 21 assist hanno stabilito un record in Premier League, superando il precedente primato detenuto nientemeno che da Thierry Henry e Kevin De Bruyne: un'impresa possibile grazie a una visione di gioco e un repertorio di passaggi di altissimo livello.

Gol memorabili del Manchester United in Champions League

Grande acquisto estivo: Youri Tielemans

Tielemans, approdato per rinnovare il centrocampo dei Red Devils, aveva solo 16 anni quando ha esordito in Champions League nel 2013, ma ora vanta una solida esperienza e un curriculum di tutto rispetto. Ha vinto l'Europa League con l'Aston Villa la scorsa stagione, segnando in finale contro il Freiburg, e ha poi capitanato il Belgio fino ai quarti di finale dei Mondiali.

Dove guardare le partite del Manchester United

Osservato speciale: Leny Yoro

Considerato uno dei migliori giovani difensori del mondo quando è arrivato dal Lille nel 2024, Yoro continua a dimostrare il suo valore. Ha avuto un impatto immediato all'Old Trafford e un ruolo di primo piano nel raggiungere la finale di Europa League nel 2025, mostrando anche una grande costanza lo scorso campionato. Ma non aspettatevi che si fermi qui, perché Carrick lo descrive come "un giocatore che ha sempre voglia di imparare".

Leny Yoro inizia la sua terza stagione con il Manchester United. Getty Images

La stagione 2025/26 del Manchester United

Assente dalle competizioni europee, lo United ha avuto qualche difficoltà a inizio stagione. L'allenatore portoghese Ruben Amorim ha poi lasciato il posto a Michael Carrick, con cui la squadra si è ripresa alla grande in primavera fino a centrare il terzo posto in classifica.

Qual è il miglior piazzamento del Manchester United in Champions League?

Il Manchester United ha vinto la Coppa dei Campioni/Champions League tre volte, nel 1967/68, 1998/99 e 2007/08.

Lo sapevi? Il Manchester United è stato il primo club inglese a partecipare alla Coppa dei Campioni (nella stagione 1956/57) e a vincerla (nel 1967/68).

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