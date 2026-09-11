Squadra della Settimana di Champions League: prima giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Hyundai, è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Thibaut Courtois, Real Madrid

Tra le sue sette parate su otto tiri subiti ci sono alcuni interventi decisivi che hanno permesso al Real Madrid di vincere una partita combattutissima contro l'Inter al Santiago Bernabéu.

Sergiño Dest, PSV

Con il suo lavoro in fase offensiva, il laterale di difesa è stato una minaccia costante per lo Shakhtar. Il suo impegno è stato premiato con il gol del pareggio nel secondo tempo.

Marc Bartra, Real Betis

Il leader difensivo del Betis ha mostrato maturità tattica e superiorità nel gioco aereo, segnando due gol di testa e contribuendo alla vittoria in casa del Lille.

Pau Torres, Aston Villa

Ha avuto un impatto significativo in entrambe le fasi di gioco, effettuando ben otto disimpegni nella propria area (il massimo della partita) e creando quattro occasioni e due assist in attacco. In questo modo ha contribuito alla vittoria del Villa in casa del Club Brugge.

Archie Brown, Fenerbahçe

Ha dimostrato grande freddezza in occasione del gol del pareggio contro la Roma, oltre a un'ottima visione di gioco, alla capacità di legare difesa e attacco e a una qualità costante in fase di non possesso palla.

Martin Odegaard, Arsenal

Ha dato visione di gioco, intelligenza e tecnica all'attacco dell'Arsenal, effettuando oltre 100 passaggi, creando sei occasioni da gol e segnando la splendida rete che ha regalato la vittoria ai Gunners a Napoli.

Martin Baturina, Como

Oltre al gol che ha aperto le marcature contro il Lipsia, ha servito un assist grazie ai suoi movimenti intelligenti, che hanno creato superiorità numerica a centrocampo e hanno permesso alla sua squadra di dominare la gara.

Michele Olise, Bayern

L'esterno francese si è messo ampiamente in luce contro il Bodø/Glimt, mostrando una tecnica incredibile e segnando due splendidi gol nel finale, oltre a servire un assist nella vittoria per 5-0 del Bayern.

Raphinha, Barcellona

Contro il Feyenoord, il capitano del Barcellona ha guidato il pressing con grande intensità, effettuando anche inserimenti alle spalle della difesa, giocando tra le linee e coronando il tutto con due splendidi gol.

Ermedin Demirovic, Stuttgart

Il bosniaco ha messo a segno un'ottima tripletta nel primo tempo contro il Viking, colpendo gli osservatori tecnici UEFA per come ha realizzato tre gol diversi ma ugualmente ben eseguiti.

Ferran Torres, Paris Saint-Germain

Ha messo a segno la sua prima tripletta con la nuova maglia contro lo Slovan Bratislava, destando una buona impressione non solo per le sue reazioni davanti alla porta, ma anche per gli ottimi movimenti che gli hanno permesso di trovarsi al posto giusto al momento giusto