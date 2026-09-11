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UEFA Champions League: chi ha fatto il suo esordio questa settimana?

venerdì 11 settembre 2026

Tutti i giocatori al loro esordio in UEFA Champions League nella stagione 2026/27.

Il Debut Patch di UEFA Champions League sulla maglia di Yan Diomande del Real Madrid
Il Debut Patch di UEFA Champions League sulla maglia di Yan Diomande del Real Madrid UEFA via Getty Images

A partire da questa stagione, i giocatori che fanno il loro debutto assoluto nella principale competizione europea per club vedranno il loro esordio celebrato con il nuovo UEFA Champions League Debut Patch.

Scopri di più sul Debut Patch

Il Debut Patch è una nuova iniziativa introdotta da UEFA in collaborazione con Topps per riconoscere e celebrare i giocatori al loro esordio in Champions League. La patch sarà integrata nel badge Starball della Champions League, indossato sulla manica della maglia.

Qui teniamo traccia di tutti i giocatori che indosseranno il Debut Patch nel corso della stagione, dopo aver fatto il loro esordio nella competizione.

Giornata 1

Martedì 8 settembre

AEK Athens (V1-0 contro LASK)

Kervin Arriaga
Alberto Brignoli
Filipe Relvas
Mijat Gaćinović
Aboubakary Koita
Răzvan Marin
Harold Moukoudi
Stavros Pilios
Lazaros Rota
Barnabás Varga
Milán Vitális
Zini

Aston Villa (V3-2 contro Club Brugge)

Alysson
George Hemmings
João Gomes
Zion Suzuki

B. Dortmund (V3-2 contro Villarreal)

Joane Gadou
Konstantinos Karetsas
Kauã Prates

Club Brugge (S2-3 contro Aston Villa)

Han-beom Lee
Freddie Potts
Cheveyo Tsawa
Jan Virgili

Inter (S1-2 contro Real Madrid)

Nessuno

LASK (S0-1 contro AEK Athens)

Andrés Andrade
George Bello
Melayro Bogarde
Florian Flecker
Sascha Horvath
Kasper Jørgensen
Lukas Jungwirth
Sasa Kalajdzic
Christoph Lang
Xavier Mbuyamba
João Victor Tornich
Moses Usor

Lille (S2-3 contro Real Betis)

Dilane Bakwa
Nathan Ngoy
Başar Önal
Berke Özer
Romain Perraud
Gaëtan Perrin

Man City (W2-0 vs Porto)

Iliman Ndiaye

Porto (L0-2 vs Man City)

Alberto Costa
Seko Fofana
Francisco Moura
Gabriel Veiga
Martim Fernandes
Nehuén Pérez
Borja Sainz
William Gomes

Real Betis (V3-2 contro Lille)

Facundo Bernal
Nelson Deossa
Álvaro Fidalgo
Pablo Fornals
Valentín Gómez
Troy Parrott
Álvaro Vallés

Real Madrid (V2-1 contro Inter)

Carlos Espí
Yan Diomande

Villarreal (S2-3 contro B. Dortmund)

Alex Freeman
Nathan Saliba

UEFA via Getty Images

Mercoledì 9 settembre

Arsenal (V1-0 contro Napoli)

Nessuno

Atleti (S1-2 contro Liverpool)

Nessuno

Barcelona (V5-1 contro Feyenoord)

Nessuno

Feyenoord (S1-5 contro Barcelona)

Tjark Ernst
Nacho Ferri
Javi López
Mika Mármol
Sem Steijn
Oussama Targhalline
Luciano Valente
Tobias van den Elshout
Charles Vanhoutte
Shaqueel van Persie
Tsuyoshi Watanabe

Galatasaray (S1-3 contro Sporting CP)

Aleksei Batrakov
Deniz Gül
Renato Nhaga
Lesley Ugochukwu

Liverpool (V2-1 contro Atleti)

Jérémy Jacquet
Lewis Koumas
Víctor Muñoz

Napoli (S0-1 contro Arsenal)

Costantino Favasuli

Paris (V6-1 contro Slovan Bratislava)

Nessuno

Slovan Bratislava (S1-6 contro Paris)

Sahmkou Camara
Suleiman Camara
Rahim Ibrahim
Svetozar Marković
Alexej Maroš
Cristian Martínez
Peter Pokorný
Sandro Cruz

Sporting CP (V3-1 contro Galatasaray)

Sergi Altimira
Silas Andersen
Issa Doumbia
Flávio Gonçalves

Stuttgart (V3-1 contro Viking)

Ramon Hendriks
Bilal El Khannouss
Finn Jeltsch
Dženan Pejčinović
Grischa Prömel

Viking (S1-3 contro Stuttgart)

Kristoffer Askildsen
Vetle Auklend
Joe Bell
Henrik Bjørdal
Erik Botheim
Peter Christiansen
Jesper Daland
Henrik Falchener
Herman Haugen
Kristoffer Haugen
Henrik Heggheim
Simen Kvia-Egeskog
Tobias Moi
Arild Østbø
Gianni Stensness
Zlatko Tripić

UEFA via Getty Images

Giovedì 10 settembre

Bayern München (V5-0 contro Bodø/Glimt)

Nessuno

Bodø/Glimt (S0-5 contro Bayern München)

Ola Brynhildsen
Julian Faye Lund
Joshua Kitolano

Como (V4-1 contro Leipzig)

Lucas Da Cunha
Assane Diao
Tasos Douvikas
Marc-Oliver Kempf
Luis Milla
Máximo Perrone
Samuele Ricci
Ivan Smolčić

Fenerbahçe (P1-1 contro Roma)

Bartuğ Elmaz
Archie Brown
İsmail Yüksek
Levent Mercan
Mert Müldür
Oğuz Aydın

Leipzig (S1-4 contro Como)

Ezechiel Banzuzi
Tidiam Gomis
Brajan Gruda

Lens (V3-2 contro Slavia Praha)

Kyllian Antonio
Andrija Bulatović
Ismaëlo Ganiou
Junior Kadile
Robin Risser
Souleymane Sagnan
Mezian Soares Mesloub
Matthieu Udol

Man Utd (V4-0 contro Sabah)

Harry Amass
Patrick Dorgu
Shea Lacey
Bryan Mbeumo
Leny Yoro

PSV (P1-1 contro Shakhtar)

Sven Mijnans
Kodai Sano

Roma (P1-1 contro Fenerbahçe)

Wesley França
Manu Koné
Gianluca Mancini
Niccolò Pisilli
Rodrigo Mora

Sabah (S0-4 contro Man Utd)

Rahman Dashdamirov
Du Queiroz
Erivaldo Almeida
Aleksey Isaev
Abdulakh Khaibulaev
Ivan Lepinjica
Orphé Mbina
Aden McCarthy
Joy-Lance Mickels
Christian Nwachukwu
Kaheem Parris
Stas Pokatilov
Tymoteusz Puchacz
Umarali Rakhmonaliev
Akim Zedadka

Shakhtar (P1-1 contro PSV)

Alisson Santana
Gleiker Mendoza
Isaque
Kauã Elias
Lucas Ferreira

Slavia Praha (S2-3 contro Lens)

Emmanuel Ayaosi
Toumani Diakité
Samuel Isife
Mikuláš Konečný
Oskar Kubiak
Wiktor Nowak
Danijel Šturm

UEFA via Getty Images

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 11 settembre 2026