UEFA Champions League: chi ha fatto il suo esordio questa settimana?

A partire da questa stagione, i giocatori che fanno il loro debutto assoluto nella principale competizione europea per club vedranno il loro esordio celebrato con il nuovo UEFA Champions League Debut Patch.

Scopri di più sul Debut Patch

Il Debut Patch è una nuova iniziativa introdotta da UEFA in collaborazione con Topps per riconoscere e celebrare i giocatori al loro esordio in Champions League. La patch sarà integrata nel badge Starball della Champions League, indossato sulla manica della maglia.

Qui teniamo traccia di tutti i giocatori che indosseranno il Debut Patch nel corso della stagione, dopo aver fatto il loro esordio nella competizione.

Giornata 1

Martedì 8 settembre

AEK Athens (V1-0 contro LASK)

Kervin Arriaga

Alberto Brignoli

Filipe Relvas

Mijat Gaćinović

Aboubakary Koita

Răzvan Marin

Harold Moukoudi

Stavros Pilios

Lazaros Rota

Barnabás Varga

Milán Vitális

Zini

Aston Villa (V3-2 contro Club Brugge)

Alysson

George Hemmings

João Gomes

Zion Suzuki

B. Dortmund (V3-2 contro Villarreal)

Joane Gadou

Konstantinos Karetsas

Kauã Prates

Club Brugge (S2-3 contro Aston Villa)

Han-beom Lee

Freddie Potts

Cheveyo Tsawa

Jan Virgili

Inter (S1-2 contro Real Madrid)

Nessuno

LASK (S0-1 contro AEK Athens)

Andrés Andrade

George Bello

Melayro Bogarde

Florian Flecker

Sascha Horvath

Kasper Jørgensen

Lukas Jungwirth

Sasa Kalajdzic

Christoph Lang

Xavier Mbuyamba

João Victor Tornich

Moses Usor

Lille (S2-3 contro Real Betis)

Dilane Bakwa

Nathan Ngoy

Başar Önal

Berke Özer

Romain Perraud

Gaëtan Perrin

Man City (W2-0 vs Porto)

Iliman Ndiaye

Porto (L0-2 vs Man City)

Alberto Costa

Seko Fofana

Francisco Moura

Gabriel Veiga

Martim Fernandes

Nehuén Pérez

Borja Sainz

William Gomes

Real Betis (V3-2 contro Lille)

Facundo Bernal

Nelson Deossa

Álvaro Fidalgo

Pablo Fornals

Valentín Gómez

Troy Parrott

Álvaro Vallés

Real Madrid (V2-1 contro Inter)

Carlos Espí

Yan Diomande

Villarreal (S2-3 contro B. Dortmund)

Alex Freeman

Nathan Saliba

UEFA via Getty Images

Mercoledì 9 settembre

Arsenal (V1-0 contro Napoli)

Nessuno

Atleti (S1-2 contro Liverpool)

Nessuno

Barcelona (V5-1 contro Feyenoord)

Nessuno

Feyenoord (S1-5 contro Barcelona)

Tjark Ernst

Nacho Ferri

Javi López

Mika Mármol

Sem Steijn

Oussama Targhalline

Luciano Valente

Tobias van den Elshout

Charles Vanhoutte

Shaqueel van Persie

Tsuyoshi Watanabe

Galatasaray (S1-3 contro Sporting CP)

Aleksei Batrakov

Deniz Gül

Renato Nhaga

Lesley Ugochukwu

Liverpool (V2-1 contro Atleti)

Jérémy Jacquet

Lewis Koumas

Víctor Muñoz

Napoli (S0-1 contro Arsenal)

Costantino Favasuli

Paris (V6-1 contro Slovan Bratislava)

Nessuno

Slovan Bratislava (S1-6 contro Paris)

Sahmkou Camara

Suleiman Camara

Rahim Ibrahim

Svetozar Marković

Alexej Maroš

Cristian Martínez

Peter Pokorný

Sandro Cruz

Sporting CP (V3-1 contro Galatasaray)

Sergi Altimira

Silas Andersen

Issa Doumbia

Flávio Gonçalves

Stuttgart (V3-1 contro Viking)

Ramon Hendriks

Bilal El Khannouss

Finn Jeltsch

Dženan Pejčinović

Grischa Prömel

Viking (S1-3 contro Stuttgart)

Kristoffer Askildsen

Vetle Auklend

Joe Bell

Henrik Bjørdal

Erik Botheim

Peter Christiansen

Jesper Daland

Henrik Falchener

Herman Haugen

Kristoffer Haugen

Henrik Heggheim

Simen Kvia-Egeskog

Tobias Moi

Arild Østbø

Gianni Stensness

Zlatko Tripić

UEFA via Getty Images

Giovedì 10 settembre

Bayern München (V5-0 contro Bodø/Glimt)

Nessuno

Bodø/Glimt (S0-5 contro Bayern München)

Ola Brynhildsen

Julian Faye Lund

Joshua Kitolano

Como (V4-1 contro Leipzig)

Lucas Da Cunha

Assane Diao

Tasos Douvikas

Marc-Oliver Kempf

Luis Milla

Máximo Perrone

Samuele Ricci

Ivan Smolčić

Fenerbahçe (P1-1 contro Roma)

Bartuğ Elmaz

Archie Brown

İsmail Yüksek

Levent Mercan

Mert Müldür

Oğuz Aydın

Leipzig (S1-4 contro Como)

Ezechiel Banzuzi

Tidiam Gomis

Brajan Gruda

Lens (V3-2 contro Slavia Praha)

Kyllian Antonio

Andrija Bulatović

Ismaëlo Ganiou

Junior Kadile

Robin Risser

Souleymane Sagnan

Mezian Soares Mesloub

Matthieu Udol

Man Utd (V4-0 contro Sabah)

Harry Amass

Patrick Dorgu

Shea Lacey

Bryan Mbeumo

Leny Yoro

PSV (P1-1 contro Shakhtar)

Sven Mijnans

Kodai Sano

Roma (P1-1 contro Fenerbahçe)

Wesley França

Manu Koné

Gianluca Mancini

Niccolò Pisilli

Rodrigo Mora

Sabah (S0-4 contro Man Utd)

Rahman Dashdamirov

Du Queiroz

Erivaldo Almeida

Aleksey Isaev

Abdulakh Khaibulaev

Ivan Lepinjica

Orphé Mbina

Aden McCarthy

Joy-Lance Mickels

Christian Nwachukwu

Kaheem Parris

Stas Pokatilov

Tymoteusz Puchacz

Umarali Rakhmonaliev

Akim Zedadka

Shakhtar (P1-1 contro PSV)

Alisson Santana

Gleiker Mendoza

Isaque

Kauã Elias

Lucas Ferreira

Slavia Praha (S2-3 contro Lens)

Emmanuel Ayaosi

Toumani Diakité

Samuel Isife

Mikuláš Konečný

Oskar Kubiak

Wiktor Nowak

Danijel Šturm