UEFA Champions League: chi ha fatto il suo esordio questa settimana?
venerdì 11 settembre 2026
Intro articolo
Tutti i giocatori al loro esordio in UEFA Champions League nella stagione 2026/27.
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Corpo articolo
A partire da questa stagione, i giocatori che fanno il loro debutto assoluto nella principale competizione europea per club vedranno il loro esordio celebrato con il nuovo UEFA Champions League Debut Patch.
Il Debut Patch è una nuova iniziativa introdotta da UEFA in collaborazione con Topps per riconoscere e celebrare i giocatori al loro esordio in Champions League. La patch sarà integrata nel badge Starball della Champions League, indossato sulla manica della maglia.
Qui teniamo traccia di tutti i giocatori che indosseranno il Debut Patch nel corso della stagione, dopo aver fatto il loro esordio nella competizione.
Giornata 1
Martedì 8 settembre
AEK Athens (V1-0 contro LASK)
Kervin Arriaga
Alberto Brignoli
Filipe Relvas
Mijat Gaćinović
Aboubakary Koita
Răzvan Marin
Harold Moukoudi
Stavros Pilios
Lazaros Rota
Barnabás Varga
Milán Vitális
Zini
Aston Villa (V3-2 contro Club Brugge)
Alysson
George Hemmings
João Gomes
Zion Suzuki
B. Dortmund (V3-2 contro Villarreal)
Joane Gadou
Konstantinos Karetsas
Kauã Prates
Club Brugge (S2-3 contro Aston Villa)
Han-beom Lee
Freddie Potts
Cheveyo Tsawa
Jan Virgili
Inter (S1-2 contro Real Madrid)
Nessuno
LASK (S0-1 contro AEK Athens)
Andrés Andrade
George Bello
Melayro Bogarde
Florian Flecker
Sascha Horvath
Kasper Jørgensen
Lukas Jungwirth
Sasa Kalajdzic
Christoph Lang
Xavier Mbuyamba
João Victor Tornich
Moses Usor
Lille (S2-3 contro Real Betis)
Dilane Bakwa
Nathan Ngoy
Başar Önal
Berke Özer
Romain Perraud
Gaëtan Perrin
Man City (W2-0 vs Porto)
Iliman Ndiaye
Porto (L0-2 vs Man City)
Alberto Costa
Seko Fofana
Francisco Moura
Gabriel Veiga
Martim Fernandes
Nehuén Pérez
Borja Sainz
William Gomes
Real Betis (V3-2 contro Lille)
Facundo Bernal
Nelson Deossa
Álvaro Fidalgo
Pablo Fornals
Valentín Gómez
Troy Parrott
Álvaro Vallés
Real Madrid (V2-1 contro Inter)
Carlos Espí
Yan Diomande
Villarreal (S2-3 contro B. Dortmund)
Alex Freeman
Nathan Saliba
Mercoledì 9 settembre
Arsenal (V1-0 contro Napoli)
Nessuno
Atleti (S1-2 contro Liverpool)
Nessuno
Barcelona (V5-1 contro Feyenoord)
Nessuno
Feyenoord (S1-5 contro Barcelona)
Tjark Ernst
Nacho Ferri
Javi López
Mika Mármol
Sem Steijn
Oussama Targhalline
Luciano Valente
Tobias van den Elshout
Charles Vanhoutte
Shaqueel van Persie
Tsuyoshi Watanabe
Galatasaray (S1-3 contro Sporting CP)
Aleksei Batrakov
Deniz Gül
Renato Nhaga
Lesley Ugochukwu
Liverpool (V2-1 contro Atleti)
Jérémy Jacquet
Lewis Koumas
Víctor Muñoz
Napoli (S0-1 contro Arsenal)
Costantino Favasuli
Paris (V6-1 contro Slovan Bratislava)
Nessuno
Slovan Bratislava (S1-6 contro Paris)
Sahmkou Camara
Suleiman Camara
Rahim Ibrahim
Svetozar Marković
Alexej Maroš
Cristian Martínez
Peter Pokorný
Sandro Cruz
Sporting CP (V3-1 contro Galatasaray)
Sergi Altimira
Silas Andersen
Issa Doumbia
Flávio Gonçalves
Stuttgart (V3-1 contro Viking)
Ramon Hendriks
Bilal El Khannouss
Finn Jeltsch
Dženan Pejčinović
Grischa Prömel
Viking (S1-3 contro Stuttgart)
Kristoffer Askildsen
Vetle Auklend
Joe Bell
Henrik Bjørdal
Erik Botheim
Peter Christiansen
Jesper Daland
Henrik Falchener
Herman Haugen
Kristoffer Haugen
Henrik Heggheim
Simen Kvia-Egeskog
Tobias Moi
Arild Østbø
Gianni Stensness
Zlatko Tripić
Giovedì 10 settembre
Bayern München (V5-0 contro Bodø/Glimt)
Nessuno
Bodø/Glimt (S0-5 contro Bayern München)
Ola Brynhildsen
Julian Faye Lund
Joshua Kitolano
Como (V4-1 contro Leipzig)
Lucas Da Cunha
Assane Diao
Tasos Douvikas
Marc-Oliver Kempf
Luis Milla
Máximo Perrone
Samuele Ricci
Ivan Smolčić
Fenerbahçe (P1-1 contro Roma)
Bartuğ Elmaz
Archie Brown
İsmail Yüksek
Levent Mercan
Mert Müldür
Oğuz Aydın
Leipzig (S1-4 contro Como)
Ezechiel Banzuzi
Tidiam Gomis
Brajan Gruda
Lens (V3-2 contro Slavia Praha)
Kyllian Antonio
Andrija Bulatović
Ismaëlo Ganiou
Junior Kadile
Robin Risser
Souleymane Sagnan
Mezian Soares Mesloub
Matthieu Udol
Man Utd (V4-0 contro Sabah)
Harry Amass
Patrick Dorgu
Shea Lacey
Bryan Mbeumo
Leny Yoro
PSV (P1-1 contro Shakhtar)
Sven Mijnans
Kodai Sano
Roma (P1-1 contro Fenerbahçe)
Wesley França
Manu Koné
Gianluca Mancini
Niccolò Pisilli
Rodrigo Mora
Sabah (S0-4 contro Man Utd)
Rahman Dashdamirov
Du Queiroz
Erivaldo Almeida
Aleksey Isaev
Abdulakh Khaibulaev
Ivan Lepinjica
Orphé Mbina
Aden McCarthy
Joy-Lance Mickels
Christian Nwachukwu
Kaheem Parris
Stas Pokatilov
Tymoteusz Puchacz
Umarali Rakhmonaliev
Akim Zedadka
Shakhtar (P1-1 contro PSV)
Alisson Santana
Gleiker Mendoza
Isaque
Kauã Elias
Lucas Ferreira
Slavia Praha (S2-3 contro Lens)
Emmanuel Ayaosi
Toumani Diakité
Samuel Isife
Mikuláš Konečný
Oskar Kubiak
Wiktor Nowak
Danijel Šturm