Momenti Priceless della Settimana: Răzvan Marin, Ermedin Demirović, Marc Bartra e Michael Olise

Scopriamo insieme i gol storici, le trame da favola e i colpi di scena mozzafiato che hanno caratterizzato la prima giornata di UEFA Champions League, grazie alla nostra rubrica Momenti Priceless della Settimana by Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

Un Marin magistrale pone fine alla lunga attesa dell’AEK

Răzvan Marin regala la prima vittoria all'AEK Athens nella competizione dalla fase a gironi 2006/07, grazie a una punizione calciata in maniera magistrale dal limite dell'Area. È stata una partita molto intensa ed estremamente difficile", ha commentato l’allenatore Marko Nikolić, la cui squadra ha vinto 1-0 contro gli esordienti del LASK.

Non a caso, la vittoria che ha posto fine all’attesa ventennale dell’AEK, presentava una somiglianza sorprendente con l’ultima: nel 2006, la squadra greca si impose in casa per 1-0 su un Milan stellare grazie a un calcio di punizione di Júlio César nel primo tempo.

Highlights: AEK Athens - LASK 1-0 ﻿

Il ritorno del Real Betis

Il Real Betis di Manuel Pellegrini ha messo fine a un'attesa durata 21 anni per una vittoria in Champions League, battendo il Lille per 3-2 in una sfida dalle mille emozioni giocata a Villeneuve-d'Ascq.

Marc Bartra pareggia due volte lo svantaggio con due colpi di testa, ponendo fine a lungo digiuno personale in Europa. Il difensore centrale, infatti, non segnava in Champions League dal 2016, quando vestiva ancora la maglia del Borussia Dortmund.

Poi è arrivato il gol della vittoria del Betis. Al suo esordio in Champions League, Troy Parrott si è liberato del suo marcatore con una finta prima di infilare la palla nell’angolo basso con un rasoterra.

"Sono anni che non giochiamo in questa competizione. Ieri abbiamo detto che la qualificazione non era l’obiettivo finale. Volevamo dimostrare che ce lo meritiamo e che questo è il nostro posto", ha dichiarato Pellegrini dopo che il Betis ha segnato il suo ritorno nella competizione con questo successo tanto atteso.

Guarda il gol della vittoria di Troy Parrott del Real Betis

La tripletta di Demirović fa sognare lo Stuttgart

I tre gol in rapida successione di Ermedin Demirović hanno permesso allo Stuttgart di iniziare la propria campagna europea col piede giusto. "È stato un inizio perfetto", ha dichiarato l'attaccante della Bosnia-Erzegovina.

Per segnare la sua tripletta nella vittoria della prima giornata per 3-1 contro il Viking all'Arena Stuttgart, ha impiegato appena 12 minuti e otto secondi. Per lo Stuttgart è stato anche il maggior numero di gol mai segnati dal club in una partita di Champions League.

Il primo gol è stato un vero e proprio capolavoro di tempismo: al 20° minuto Demirović ha anticipato il proprio marcatore depositando sotto la traversa con l'esterno del piede il gol dell'1-0. Dopo il pareggio del Viking, ha reagito quattro minuti più tardi, trovando spazio tra i difensori centrali prima di insaccare. Poi è arrivato il gol più bello dei tre: un impressionante tiro al volo in acrobazia che ha completato la sua tripletta.

"Non siamo qui solo per fare presenza, vogliamo arrivare il più lontano possibile. Non credo ci siano limiti. Possiamo giocarcela con qualsiasi avversario", ha dichiarato Demirović.

Champions League highlights: Stuttgart - Viking 3-1 ﻿

Il Como irrompe sul palcoscenico europeo col carattere dei grandi

Il Como di Cesc Fàbregas si presenta a tutta Europa con un netto 4-1 contro il Leipzig allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Al suo esordio nelle competizioni UEFA, il Como impiega appena 15 minuti per sbloccare il risultato con Martin Baturina. Tasos Douvikas raddoppia il vantaggio al 38', mentre al 54' Assane Diao fissa il risultato sul 3-0. Il Lepizig accorcia le distanze dopo qualche minuto, ma il preciso tiro di Máximo Perrone al 90° minuto mette la ciliegina sulla torta di una serata storica.

Con questi quattro gol, il Como ha eguagliato il record di reti segnate da un club italiano contro una squadra tedesca nelle competizioni UEFA maschili.

Nonostante la schiacciante vittoria all’esordio, Fàbregas, che ha collezionato 104 presenze in Champions League con Arsenal, Barcelona e Chelsea, ha voluto spegnere i facili entusiasmi: "Non possiamo dimenticare chi siamo. Dobbiamo rimanere umili e tenere i piedi per terra".

Guarda il gran gol di Assane Diao del Como

Il Lens vince allo scadere a Praga

"È stata una partita di cui posso davvero andare fiero", ha detto l'allenatore del Lens, Dino Toppmöller.

Sembrava che fosse la serata giusta per lo Slavia Praha quando, all'88° minuto, Danijel Šturm ha portato in vantaggio per 2-1 la squadra ceca, ridotta in dieci uomini.

Ma il Lens ha reagito. A pochi minuti dalla fine, i giocatori hanno tirato fuori il coraggio e hanno messo in campo qualcosa di speciale.

Lo Slavia si è chiuso in difesa e il Lens ha continuato a pressare. Poi un delizioso cross del sedicenne Mezian Soares Mesloub ha trovato la testa di Florian Thauvin, che sembrava potesse valere almeno un punto. Ma non era finita lì.

Con l'inerzia ormai decisamente dalla parte degli ospiti, Ruben Aguilar ha approfittato di un passaggio impreciso per insaccare il gol decisivo e completare la rimonta con la rete del definitivo 3-2.

Guarda l'incredibile rimonta del Lens nei minuti di recupero contro lo Slavia Praha

Olise mette il sigillo finale del Bayern

Il Bayern München stava già dominando la sfida contro il Bodø/Glimt. Sopra di tre gol grazie alla rete di Alphonso Davies, Michael Olise ha poi aggiunto il suo tocco personale a una serata da protagonista alla Fußball Arena München.

Il suo primo gol è partito dalla propria metà campo. Dopo aver recuperato palla, Olise si è girato e si è lanciato in avanti prima di servire Lennart Karl e proseguire la sua corsa verso lo spazio libero. Il passaggio di ritorno lo ha trovato perfettamente posizionato. Tocco, girata, tiro: Olise ha calciato con un movimento perfetto insaccando il pallone all'incrocio dei pali.

E non era finita lì. Approfittando di un passaggio sbagliato, il ventiquattrenne ha mirato di nuovo allo stesso angolo per completare la vittoria per 5-0.

Con questa doppietta, Olise è adesso a quota cinque gol in cinque partite di tutte le competizioni di questa stagione.