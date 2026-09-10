Slovan Bratislava nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Guidato da Yaya Touré, ex vincitore della Champions League, lo Slovan Bratislava torna nella fase campionato. Scopriamo di più sulla squadra slovacca.

In breve: Slovan Bratislava Ranking UEFA: 65

Qualificazione: vincitrice spareggi

Scorsa stagione: fase campionato di Conference League Ranking UEFA alla fine della stagione 2025/26.

Partite e risultati dello Slovan Bratislava in Champions League

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Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa dello Slovan Bratislava per la Champions League?

La lista dei convocati dello Slovan Bratislava per la Champions League è disponibile qui.

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Allenatore: Yaya Touré

Dopo una brillante carriera da giocatore e la vittoria della Champions League con il Barcellona nel 2008/09, l'ex nazionale ivoriano ha esordito da allenatore e ha portato lo Slovan Bratislava alla fase campionato per la seconda volta. Prima di assumere la guida dello Slovan a luglio, Touré era stato vice Ct della nazionale saudita.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Andraž Šporar

Il capitano è stato il capocannoniere dello Slovan con 12 gol nella scorsa stagione, culminata con la difesa del titolo, e aveva già militato nel club tra il 2018 e il 2020. L'attaccante sloveno può contare sulla precedente esperienza in Champions League con il Basilea.

Andraž Šporar (a sinistra) è nazionale sloveno AFP tramite Getty Images

Grande acquisto estivo: Suleiman Camara

Arrivato in estate dal Real Racing Club, il nazionale gambiano ha regalato emozioni a non finire ai suoi nuovi tifosi durante le qualificazioni. In quattro presenze, l'esterno ha segnato due gol, il secondo dei quali con una splendida azione personale contro il Mjällby.

Dove guardare le partite dello Slovan Bratislava

Osservato speciale: Nino Marcelli

L'esterno, 21 anni, ha vissuto la sua stagione più prolifica nel 2025/26, totalizzando sette gol e sei assist e contribuendo alla vittoria del campionato. Nato a Bratislava, Marcelli sta dimostrando il suo talento dopo aver scalato le giovanili del club che rappresenta dal 2014.

Highlights spareggi di Champions League: Celje - S. Bratislava 1-2 (2-3 tot. dts)

La stagione 2025/26 dello Slovan Bratislava

Lo Slovan Bratislava ha vinto l'ottavo campionato consecutivo, ma è stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa di Slovacchia e non è riuscito a superare la fase campionato di Conference League.

Qual è il miglior piazzamento dello Slovan Bratislava in Champions League?

Lo Slovan Bratislava ha eguagliato il suo miglior risultato in Champions League qualificandosi per la seconda volta alla fase campionato, a cui aveva già partecipato nel 2024/25.

Lo sapevi? Yaya Touré ha collezionato 70 presenze in Champions League da giocatore: si tratta del settimo totale più alto tra tutti i calciatori africani.

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