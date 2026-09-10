Il Villarreal nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Villarreal torna nella fase campionato della UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva, con l’obiettivo di migliorare il 35° posto ottenuto nella scorsa edizione. Scopri di più sul Sottomarino Giallo.

In breve: Villarreal Ranking UEFA: 39

Qualificazione: terzo in Spagna

Scorsa stagione: fase campionato di Champions League Ranking UEFA alla fine della stagione 2025/26.

Partite e i risultati del Villarreal in Champions League:

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Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Villarreal per la Champions League?

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Allenatore: Iñigo Pérez

Ex centrocampista, arrivato alla finale di UEFA Europa League 2011/12 con l’Athletic Club, Iñigo Pérez ha iniziato la carriera da allenatore affiancando il suo ex compagno di squadra all’Athletic, Andoni Iraola, al Rayo Vallecano, prima di assumerne la guida nel 2024. Ha portato il club madrileno a conquistare un posto nelle competizioni europee e alla finale di UEFA Conference League 2025/26, prima di passare al Villarreal.

Tutte le squadre della fase campionato

Giocatore chiave: Georges Mikautadze

Mikautadze si è fatto conoscere in Francia con Metz e Lyon, prima di approdare al Villarreal la scorsa estate. La sua prima stagione è stata un grande successo: l’attaccante ha chiuso la stagione come miglior marcatore del Sottomarino Giallo con 13 gol nella Liga. Con la maglia della Georgia ha segnato 23 gol in 43 presenze: una media realizzativa in nazionale ancora migliore di quella del connazionale Khvicha Kvaratskhelia.

I gol classici del Villarreal in Champions League

Grande acquisto estivo: Nathan Saliba

Il giovane centrocampista è stato acquistato dall'Anderlecht, dove ha segnato cinque gol in 45 presenze nella sua unica stagione in Belgio. Titolare della nazionale canadese, Saliba ha trovato il gol anche ai Mondiali 2026, prima di trasferirsi al Villarreal.

Dove guardare le partite del Villarreal

Osservato speciale: Alberto Moleiro

Il giovane esterno originario di Tenerife si è messo in luce nella sua prima stagione al Villarreal, realizzando il record personale di dieci gol in campionato. A soli 22 anni all’inizio della stagione 2026/27, la prima convocazione con la Spagna sembra ormai essere solo questione di tempo.

Alberto Moleiro è uno dei talenti più interessanti del Villarreal Getty Images

La stagione 2025/26 del Villarreal

Nonostante non abbiano ottenuto nemmeno una vittoria nelle otto partite della fase campionato di Champions League, hanno chiuso al terzo posto in Liga la loro ultima stagione sotto la guida di Marcelino. Il rendimento casalingo è stato fondamentale, soprattutto nel finale di stagione, quando hanno segnato ben 25 gol nelle ultime otto gare di campionato davanti al proprio pubblico.

Qual è stato il miglior piazzamento del Villarreal in Champions League?

Il Villarreal ha raggiunto due volte la semifinale, venendo eliminato in entrambe le occasioni da una squadra inglese: dall’Arsenal, con un 1-0 complessivo, nel 2005/06, e dal Liverpool, con un 5-2 complessivo, nel 2021/22.

Lo sapevi? Il Villarreal ha vinto la serie di rigori più lunga nella storia di una finale UEFA, superando il Manchester United per 11-10 nella finale di Europa League del 2021.

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