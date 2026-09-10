Il Paris Saint-Germain nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Paris torna in Champions League con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo. Scopri di più sui campioni in carica.

In breve: Paris Ranking UEFA: 3

Qualificazione: vittoria Champions League

Scorsa stagione: vittoria Champions League Ranking UEFA alla fine della stagione 2025/26.

Partite e i risultati del Paris Saint-Germain in Champions League:

Puoi tenere traccia delle partite e dei risultati del Paris in Champions League qui.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Paris per la Champions League?

La lista dei convocati del Paris per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Luis Enrique

Ex giocatore di Barcelona e Real Madrid, Luis Enrique ha conquistato nove trofei in tre stagioni alla guida dei blaugrana, prima di portare la Spagna alle semifinali di EURO 2020 e alla finale della Nations League 2021. Dal suo arrivo al Paris nel 2023, ha vinto tre titoli consecutivi di Ligue 1 e, ora, due Champions League e due Supercoppe consecutive.

Tutte le squadre della fase campionato

Giocatore chiave: Khvicha Kvaratskhelia

L’imprevedibile esterno georgiano è stato nominato Giocatore della stagione della Champions League 2025/26 dopo aver trascinato il Paris verso il secondo titolo europeo consecutivo con dieci gol e sei assist. Soprannominato "Kvaradona" e "il Messi georgiano", Kvaratskhelia è celebre per le sue giocate spettacolari e la straordinaria visione di gioco.

Grande acquisto estivo: Ferran Torres

A soli 26 anni, l’attaccante arriva a Parigi dopo aver segnato il gol che ha deciso la finale dei Mondiali con la Spagna e aver già conquistato il titolo a EURO 2024. L’ex giocatore di Valencia e Manchester City – con cui ha perso una finale di Champions League – ha trascorso gli ultimi cinque anni al Barcelona, segnando 65 gol in 207 presenze e vincendo tre titoli di Liga.

Dove guardare le partite del Paris

Osservato speciale: Maghnes Akliouche

Nato alla periferia di Parigi, sembrava quasi inevitabile che il giovane centrocampista facesse ritorno nella capitale dopo tre stagioni di alto livello al Monaco. Abile sia nel fornire assist e mandare i compagni in porta sia nel creare pericoli in prima persona, il talento della nazionale francese sembra adattarsi alla perfezione alla squadra offensiva e dinamica di Luis Enrique.

Gol classici del Paris in Champions League

La stagione 2025/26 del Paris Saint-Germain

Il Lens ha dato del filo da torcere al Paris in Ligue 1, ma i parigini hanno confermato il titolo, per poi battere l’Arsenal ai rigori e conquistare nuovamente la Champions League.

Qual è stato il miglior piazzamento del Paris Saint-Germain in Champions League?

Il Paris è due volte campione della UEFA Champions League: ha conquistato il primo titolo nel 2024/25, prima di fare il bis nella scorsa stagione.

Lo sapevi? Il Paris è stata la prima squadra riconfermarsi campione di UEFA Champions League dopo il Real Madrid nel 2018.

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