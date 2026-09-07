Il Fenerbahçe nella Champions League 2026/27: calendario e rosa
lunedì 7 settembre 2026
Intro articolo
Calendario, rosa, giocatore chiave, profilo dell’allenatore, grande acquisto estivo e osservato speciale: tutto quello che c’è da sapere sul Fenerbahçe nella Champions League 2026/27.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il Fenerbahçe è tornato in Champions League per la prima volta dal 2008/09. Scopriamo tutto sul club turco.
In breve: Fenerbahçe
Ranking UEFA: 42°
Come si è qualificato: vincitore spareggi
Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta di Europa League
Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2025/26.
Calendario e risultati del Fenerbahçe in Champions League
Tieni traccia del calendario e risultati del Fenerbahçe in Champions League da questo link.
La rosa del Fenerbahçe in Champions League
Scopri la rosa del Fenerbahçe in Champions League da questo link.
Allenatore: İsmail Kartal
İsmail Kartal ha collezionato oltre 250 presenze con il Fenerbahçe durante la sua carriera da calciatore e a giugno ha iniziato il suo quarto mandato come allenatore del club turco. “Abbiamo dei ricordi molto speciali legati al passato”, ha dichiarato al momento della nomina.
Giocatore chiave: N'Golo Kanté
Vincitore della Champions League con il Chelsea nel 2021, il dinamico centrocampista francese si è trasferito in Turchia nel febbraio 2026. A 35 anni, Kanté è ancora un avversario temibile, capace di interrompere le azioni avversarie e di dare il via agli attacchi. Come recita il famoso meme su Internet: "Il 70% del pianeta è coperto dall’acqua e il resto da N’Golo Kanté".
Il grande acquisto estivo: Romelu Lukaku
Lukaku, uno dei migliori marcatori di tutti i tempi nel calcio per nazionali, si è dimostrato altrettanto prolifico con gli otto club che ha rappresentato prima di arrivare a Istanbul quest’estate. Il trasferimento rappresenta una sorta di ritorno a casa, come ha spiegato l’attaccante belga durante la conferenza stampa di presentazione: "È un momento emozionante tornare in Turchia, dove ho vissuto da bambino e dove ho scoperto il mondo del calcio professionistico da piccolo insieme a mio padre".
Osservato speciale: Dorgeles Nene
All’inizio della sua seconda stagione con il Fenerbahçe, il nazionale maliano Dorgeles Nene non vanta ancora lo stesso palmares degli altri attaccanti del Fenerbahçe, ma non è comunque da sottovalutare. Il minuto esterno è abile sia in fase di costruzione, con assist e passaggi precisi, che sotto porta: nella sua prima stagione col club ha messo a segno in campionato sette assist e dieci gol.
La stagione 2025/26 del Il Fenerbahçe
Il Fenerbahçe si è separato da José Mourinho ad agosto e, prima e dopo il mandato di Domenico Tedesco (da settembre ad aprile), ha avuto allenatori ad interim, chiudendo il campionato turco al secondo posto. Ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, ma ha perso col Nottingham Forest negli spareggi.
Qual è il miglior piazzamento del Fenerbahçe in Champions League?
I tifosi ricorderanno con affetto l'emozionante percorso del Fenerbahçe verso i quarti di finale della stagione 2007/08, durante il quale la squadra ha battuto squadre come l'Inter, il PSV e il Sevilla prima di perdere 3-2 col Chelsea tra andata e ritorno.
Lo sapevi?
Il Fenerbahçe ha interrotto un'assenza lunga 18 anni dalla Champions League battendo il Lyon negli spareggi.