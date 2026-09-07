Il Fenerbahçe nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Fenerbahçe è tornato in Champions League per la prima volta dal 2008/09. Scopriamo tutto sul club turco.

In breve: Fenerbahçe Ranking UEFA: 42°

Come si è qualificato: vincitore spareggi

Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta di Europa League Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2025/26.

Calendario e risultati del Fenerbahçe in Champions League

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Classifica fase campionato

La rosa del Fenerbahçe in Champions League

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Allenatore: İsmail Kartal

İsmail Kartal ha collezionato oltre 250 presenze con il Fenerbahçe durante la sua carriera da calciatore e a giugno ha iniziato il suo quarto mandato come allenatore del club turco. “Abbiamo dei ricordi molto speciali legati al passato”, ha dichiarato al momento della nomina.

Guida alle squadre

Giocatore chiave: N'Golo Kanté

Vincitore della Champions League con il Chelsea nel 2021, il dinamico centrocampista francese si è trasferito in Turchia nel febbraio 2026. A 35 anni, Kanté è ancora un avversario temibile, capace di interrompere le azioni avversarie e di dare il via agli attacchi. Come recita il famoso meme su Internet: "Il 70% del pianeta è coperto dall’acqua e il resto da N’Golo Kanté".﻿

I gol classici del Fenerbahçe in Champions League

Il grande acquisto estivo: Romelu Lukaku

Lukaku, uno dei migliori marcatori di tutti i tempi nel calcio per nazionali, si è dimostrato altrettanto prolifico con gli otto club che ha rappresentato prima di arrivare a Istanbul quest’estate. Il trasferimento rappresenta una sorta di ritorno a casa, come ha spiegato l’attaccante belga durante la conferenza stampa di presentazione: "È un momento emozionante tornare in Turchia, dove ho vissuto da bambino e dove ho scoperto il mondo del calcio professionistico da piccolo insieme a mio padre".

Dove guardare le partite del Fenerbahçe

Osservato speciale: Dorgeles Nene

All’inizio della sua seconda stagione con il Fenerbahçe, il nazionale maliano Dorgeles Nene non vanta ancora lo stesso palmares degli altri attaccanti del Fenerbahçe, ma non è comunque da sottovalutare. Il minuto esterno è abile sia in fase di costruzione, con assist e passaggi precisi, che sotto porta: nella sua prima stagione col club ha messo a segno in campionato sette assist e dieci gol.

Dorgeles Nene in azione col Fenerbahçe Anadolu via Getty Images

La stagione 2025/26 del Il Fenerbahçe

Il Fenerbahçe si è separato da José Mourinho ad agosto e, prima e dopo il mandato di Domenico Tedesco (da settembre ad aprile), ha avuto allenatori ad interim, chiudendo il campionato turco al secondo posto. Ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, ma ha perso col Nottingham Forest negli spareggi.

Qual è il miglior piazzamento del Fenerbahçe in Champions League?

I tifosi ricorderanno con affetto l'emozionante percorso del Fenerbahçe verso i quarti di finale della stagione 2007/08, durante il quale la squadra ha battuto squadre come l'Inter, il PSV e il Sevilla prima di perdere 3-2 col Chelsea tra andata e ritorno.

Lo sapevi? Il Fenerbahçe ha interrotto un'assenza lunga 18 anni dalla Champions League battendo il Lyon negli spareggi.

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