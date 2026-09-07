Il Real Madrid nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Real Madrid, 15 volte vincitore della competizione, punta a vincere il suo 16° titolo in questa stagione. Conosciamo meglio i Blancos.

In breve: Real Madrid Ranking UEFA: 2°

Come si è qualificato: secondo in Spagna

Scorsa stagione: quarti di finale Champions League Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2025/26.

Calendario e risultati del Real Madrid in Champions League

Tieni traccia del calendario e dei risultati del Real Madrid in Champions League in questo link.

Classifica fase campionato

La rosa del Real Madrid in Champions League

Scopri la rosa del Real Madrid in Champions League da questo link.

Gioca al Fantasy Football!

Allenatore: José Mourinho

Tornato a Madrid, dove ne era stato allenatore dal 2010 al 2013, Mourinho ha vinto la Coppa UEFA 2002/03 e la Champions League 2003/04 con il Porto, aggiudicandosi nuovamente la massima competizione europea per club con l’Inter nella stagione 2009/10. Più recentemente, ha portato il Manchester United alla vittoria dell’Europa League 2016/17 e ha vinto la Conference League 2021/22 con la Roma.

Guida alle squadre

Giocatore chiave: Kylian Mbappé

Mbappé ha segnato 86 gol in 103 partite nelle sue prime due stagioni al Real Madrid, di cui 15 nella scorsa Champions League. Tuttavia, l’ex attaccante del Monaco e del Paris Saint-Germain non ha ancora vinto alcuna competizione importante, né nazionale né europea, con la sua nuova squadra.

Capocannoniere: guarda i 15 gol di Kylian Mbappé nella Champions League 2025/26

Il grande acquisto estivo: Marc Cucurella

Il terzino sinistro Cucurella è sceso in campo da titolare in tutte le partite che hanno portato la Spagna a conquistare il suo secondo titolo mondiale quest’estate e ha svolto un ruolo altrettanto importante nella vittoria di UEFA EURO 2024, fornendo l’assist per il gol della vittoria nella finale contro l’Inghilterra. Torna in Spagna dopo aver ben figurato con Brighton e Chelsea, con cui ha vinto la UEFA Conference League nel 2025.

Dove guardare le partite del Real Madrid

Osservato speciale: Yan Diomande

Instancabile, abile con entrambi i piedi e letale sotto porta, il nazionale ivoriano Yan Diomande si è affermato come uno dei migliori esterni del calcio mondiale durante la sua stagione d’esordio con il Leipzig. In Bundesliga, Diomande ha segnato 12 gol, fornito nove assist e vinto 437 duelli – 75 in più di qualsiasi altro giocatore. I tifosi non vedranno l’ora di assistere al suo esordio in Champions League, mentre i terzini avversari forse un po’ meno.

I gol classici del Real Madrid in Champions League

La stagione 2025/26 del Real Madrid

Kylian Mbappé è stato il capocannoniere della Liga (25) e della Champions League (15), ma il Real Madrid ha concluso la stagione senza vincere alcun titolo, con Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa che si sono alternati alla guida della squadra.

Qual è il miglior piazzamento del Real Madrid in Champions League?

Il Real Madrid ha vinto la Coppa dei Campioni/Champions League per il record di 15 volte, l'ultima delle quali nel 2024.

Lo sapevi? Questa è la 30ª stagione consecutiva del Real Madrid in Champions League.

Scarica l'app della Champions League