Leipzig nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Semifinalista nel 2019/20, il Leipzig torna a competere in UEFA Champions League dopo una stagione di assenza dalle competizioni europee. Scopriamo più da vicino la squadra tedesca.

In breve: Leipzig Ranking UEFA: 37

Qualificazione: terza in Bundesliga

Scorsa stagione: N/A Il Ranking UEFA è aggiornato al termine della stagione 2025/26.

Partite e i risultati del Leipzig in Champions League:

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Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Leipzig per la Champions League?

La lista dei convocati del Leipzig per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Martín Demichelis

Ex difensore centrale dell’Argentina, Demichelis ha trascorso gran parte della sua carriera al Bayern, con cui ha vinto quattro titoli di Bundesliga e quattro Coppe di Germania. Ha iniziato il suo percorso da allenatore come assistente al Málaga, prima di assumere la guida di River Plate, Monterrey e Mallorca. A giugno è arrivato al Leipzig per sostituire Ole Werner e si appresta a guidare una squadra in Champions League per la prima volta.

Conosci le squadre

Giocatore chiave: Christoph Baumgartner

Il centrocampista austriaco inizia la nuova stagione dopo la miglior annata realizzativa della sua carriera, con 17 gol in 37 presenze tra campionato e coppe nella scorsa stagione. Oltre a essere un importante finalizzatore, l’ex Hoffenheim si distingue anche per la sua capacità di creare occasioni per i compagni. Nel 2024 è stato eletto Calciatore austriaco dell’anno e si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con 19 gol in 58 presenze con la nazionale.

Un nuovo volto: Maxime Estève UEFA via Getty Images

Grande acquisto estivo: Maxime Estève

Il difensore centrale, 24 anni, si è fatto conoscere inizialmente al Montpellier, prima di collezionare 100 presenze in due anni e mezzo al Burnley. Dominante nel gioco aereo, il difensore francese si distingue anche per l’ottima lettura del gioco e la grande calma palla al piede.

Dove guardare le partite del Leipzig

Osservato speciale: Antonio Nusa

Dribblatore esplosivo e imprevedibile, Nusa aveva appena 17 anni quando ha segnato al debutto in Champions League con il Club Brugge, nel settembre 2022. Già titolare e due volte campione del Belgio al momento del trasferimento a Lipsia nell’agosto 2024, Nusa ha continuato a far crescere la propria reputazione in Germania e con la nazionale, con cui ha recentemente contribuito alla qualificazione della Norvegia ai Mondiali per la prima volta dal 1998.

Gol memorabili del Leipzig in Champions League

La stagione 2025/26 del Leipzig

La pesante sconfitta per 6-0 contro il Bayern nella prima giornata aveva fatto presagire una stagione complicata, ma il Leipzig ha saputo reagire, chiudendo la Bundesliga al terzo posto e conquistando così il ritorno in Champions League.

Qual è il miglior piazzamento del Leipzig in Champions League?

Il Leipzig ha raggiunto la semifinale nel 2019/20, la sua miglior partecipazione di sempre in Champions League.

Lo sapevi? Dalla prima qualificazione a una competizione europea nel 2017/18, il Leipzig ha saltato una sola stagione nelle competizioni europee: il 2025/26.

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