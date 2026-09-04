Roma nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

La Roma torna in Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/19. Scopriamo di più sulla squadra della Capitale.

In breve: Roma Ranking UEFA: 13

Qualificazione: terza in Serie A

Scorsa stagione: ottavi di finale di Europa League Il ranking UEFA è al termine della stagione 2025/26.

Partite e i risultati della Roma in Champions League:

Puoi tenere traccia delle partite e dei risultati della Roma in Champions League qui.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa della Roma per la Champions League?

La lista dei convocati della Roma per la Champions League può essere consultata qui.

Gioca al Fantasy!

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Centrocampista che ha vissuto gli anni migliori della sua carriera tra Palermo e Pescara, Gasperini ha allenato le giovanili della Juventus prima di assumere la guida tecnica di Crotone, Genoa, Inter (per un breve periodo) e Palermo. La sua reputazione è cresciuta ulteriormente durante la lunga esperienza all’Atalanta, dal 2016 al 2025, dove ha portato la squadra a disputare regolarmente la Champions League e conquistato la UEFA Europa League 2023/24. Nel 2025 è approdato alla Roma.

Conosci le squadre

Giocatore chiave: Manu Koné

Il 25enne è già un punto fermo della nazionale francese, nonostante la grande concorrenza a centrocampo. Alcuni problemi fisici ne hanno limitato il rendimento nel finale della scorsa stagione, ma l’ex giocatore di Toulouse e Mönchengladbach resta il motore del centrocampo della squadra di Gasperini.

Gol classici della Roma in Champions League

Grande acquisto estivo: Donyell Malen

La Roma ha trasformato in definitivo il prestito del nazionale olandese, facendogli firmare un contratto quadriennale, dopo un’eccezionale seconda parte di stagione 2025/26. Il 27enne ha segnato 14 gol in 18 partite di Serie A dopo il suo trasferimento a metà stagione dall’Aston Villa, facendo registrare il suo miglior bottino in campionato dai primi anni al PSV.

Dove guardare le partite della Roma

Osservato speciale: Niccolò Pisilli

Campione d’Europa con l’Italia a EURO Under 19 2023, Pisilli ha già dimostrato tutto il suo talento, ma mai come nella scorsa stagione con la Roma. La doppietta contro lo Stuttgart, la prima con la maglia giallorossa, è arrivata in una delle sue otto presenze in Europa League. Il giovane centrocampista ha inoltre collezionato 13 presenze da titolare in Serie A, in aumento rispetto alle 11 della stagione precedente.

Uno dei giovani talenti della Roma: Niccolò Pisilli SOPA Images/LightRocket via Gett

La stagione 2025/26 della Roma

Alla sua prima stagione alla guida della Roma, Gasperini ha conquistato il terzo posto in Serie A, riportando i giallorossi in Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/19. Il percorso in Europa League della scorsa stagione si è invece concluso agli ottavi di finale, con una sconfitta di misura contro il Bologna.

Qual è il miglior piazzamento della Roma in Champions League?

La Roma raggiunse la finale di Coppa dei Campioni nel 1984, ma perse ai rigori contro il Liverpool, nonostante la partita si giocasse proprio allo Stadio Olimpico di Roma.

Lo sapevi? La Roma ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League quattro volte dal 2010 in poi. Il risultato più prestigioso è arrivato nella stagione 2017/18, quando i giallorossi hanno raggiunto la semifinale.

Scarica l'app della Champions League