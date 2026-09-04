Napoli nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Secondo classificato in Serie A, il Napoli torna in Champions League per la stagione 2026/27. Conosci Gli Azzurri.

In breve: Napoli Ranking UEFA: 34

Qualificazione: secondo in Serie A

Scorsa stagione: fase campionato Champions League Ranking UEFA alla fine della stagione 2025/26.

Partite e i risultati del Napoli in Champions League:

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Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Napoli per la Champions League?

La lista dei convocati del Napoli per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Massimiliano Allegri

Allenatore di grande esperienza, vincitore di uno Scudetto con il Milan e di altri cinque con la Juventus, Allegri è stato scelto come nuovo tecnico del Napoli quest’estate. È l’unico allenatore nei cinque principali campionati europei ad aver conquistato il double nazionale per quattro stagioni consecutive.

Conosci le squadre

Giocatore chiave: Scott McTominay

La stella scozzese, McTominay o “Mcfrateme” – un gioco di parole tra “Mc” e “fratello” in dialetto napoletano – ha conquistato l’Italia nel 2024/25, vincendo lo Scudetto alla sua prima stagione a Napoli dopo aver lasciato il Manchester United. Centrocampista completo e capace di fare praticamente tutto, ha dato un contributo decisivo anche in zona gol, mettendo a segno ben 27 reti nelle sue prime due stagioni in azzurro.

Gol classici del Napoli in Champions League

Grande acquisto estivo: Benoît Badiashile

In prestito dal Chelsea, il difensore centrale francese Badiashile ha dichiarato di essere "pronto a dare tutto per questa maglia e per questa città". L’ex Monaco vanta già una buona esperienza internazionale, che potrebbe rivelarsi preziosa per il Napoli nella sua avventura in Champions League.

Dove guardare le partite del Napoli

Osservato speciale: Alisson Santos

Un mix di velocità esplosiva e abilità nel dribbling fa di Alisson Santos un giocatore estremamente interessante per i tifosi e un vero incubo per i terzini avversari in Champions League. L’esterno brasiliano è arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting CP a febbraio e il suo trasferimento è diventato definitivo quest’estate, dopo una serie di prestazioni convincenti, a partire dal gol del pareggio segnato allo scadere all’esordio in campionato contro la Roma.

Alisson Santos esulta con la maglia del Napoli DeFodi Images via Getty Images

La stagione 2025/26 del Napoli

La centesima stagione del club si è rivelata al di sotto delle aspettative: il Napoli non è riuscito a superare la fase campionato di Champions League e si è arreso all'Inter nella corsa allo Scudetto, mentre l’allenatore Antonio Conte ha lasciato la squadra al termine della stagione.

Qual è il miglior piazzamento del Napoli in Champions League?

Il Napoli ha raggiunto il suo miglior risultato di sempre in Champions League nella stagione 2022/23, quando è arrivato fino ai quarti di finale.

Lo sapevi? Diego Maradona fu tra i protagonisti del Napoli che superò lo Stuttgart nell’arco delle due sfide e conquistò la Coppa UEFA 1988/89, l’unico grande trofeo internazionale nella storia del club.

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