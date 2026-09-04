Como nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Il Como scriverà una nuova pagina della propria storia con l’esordio nella fase campionato della UEFA Champions League, al debutto assoluto nelle competizioni europee per club. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla rivelazione della Serie A.

In breve: Como Ranking UEFA: N/A

Qualificazione: quarto in Serie A

Scorsa stagione: N/A

Partite e i risultati del Como in Champions League:

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Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Como per la Champions League?

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Allenatore: Cesc Fàbregas

Da centrocampista, Fàbregas ha collezionato 104 presenze in Champions League con Arsenal, Barcelona e Chelsea, oltre a 110 con la nazionale spagnola, vincendo due EURO e un Mondiale tra il 2008 e il 2012. Alla sua prima esperienza da allenatore, il 39enne ha guidato il Como alla prima qualificazione europea della sua storia.

Conosci le squadre

Giocatore chiave: Nico Paz

Il fantasista Nico Paz è stato una vera rivelazione dal suo arrivo al Como nell’estate del 2024, chiudendo la sua prima stagione con sei gol e nove assist in campionato – la prima del Como in Serie A dal 2003 – per poi confermarsi ad altissimi livelli anche nell’annata successiva, con 12 reti e sette assist. Il nazionale argentino è cresciuto nei settori giovanili di Tenerife e Real Madrid, con cui ha collezionato anche tre presenze in Champions League prima di intraprendere una nuova avventura nell’agosto 2024.

Grande acquisto estivo: Trevoh Chalobah

Chalobah è arrivato dal Chelsea in questa sessione estiva dopo aver collezionato 151 presenze con la squadra di Londra in cui è cresciuto, dal debutto nel 2021, di cui 17 in Champions League. Difensore centrale completo e affidabile, capace di giocare anche come terzino destro, il 27enne potrà mettere a disposizione della squadra tutta la sua esperienza nella fase campionato di questa stagione.

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Osservato speciale: Jacobo Ramón

Altro giocatore ad aver fatto il percorso da Real Madrid a Como, il difensore centrale spagnolo Jacobo Ramón ha collezionato 32 presenze da titolare in Serie A nella scorsa stagione. Alto quasi due metri, Ramón abbina una notevole efficacia nel gioco aereo a un’eccellente qualità tecnica. Fuori dal calcio, il suo idolo è la leggenda del tennis Rafael Nadal: "Quello che lo ha reso forte è stata la sua mentalità, la sua testa. Vorrei imparare da lui queste caratteristiche".

La stagione 2025/26 del Como

Il successo per 4-1 contro la Cremonese nell’ultima giornata di campionato ha certificato la qualificazione del Como in Champions League, un traguardo straordinario per una squadra che era tornata in Serie A appena nel 2024.

Qual è il miglior piazzamento del Como in Champions League?

Non si tratta solo della prima stagione del Como in Champions League: è infatti la prima partecipazione del club a una competizione UEFA per club. Il quarto posto conquistato in Serie A nella scorsa stagione rappresenta inoltre il miglior piazzamento della sua storia nel massimo campionato italiano.

Lo sapevi? La leggenda dell’Arsenal Thierry Henry e l’attuale allenatore del Como Cesc Fàbregas sono entrambi azionisti di minoranza del club.

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