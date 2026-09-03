È tornato il gioco Indovinane Sei di UEFA Champions League!

Puoi giocare a Indovinane Sei anche in questa edizione di UEFA Champions League! Indovina i risultati di sei partite in ogni giornata della Champions League e potresti avere la possibilità di vincere fantastici premi.

Per ogni giornata della Champions League vengono selezionate sei partite a caso e ai giocatori di “Indovina Sei” vengono assegnati punti in base all’accuratezza delle loro previsioni sui risultati di ciascuna partita: il risultato finale, la differenza reti, il numero di gol segnati da ciascuna squadra e la prima squadra a segnare.

Gioca a Indovinane Sei!

Indovina il risultato di una partita che meno del 10% dei giocatori ha indovinato, e ti aggiudicherai un ulteriore “bonus sfavoriti”. Inoltre, se sei davvero sicuro di una partita, puoi applicare un booster 2x a una partita per ogni giornata e guadagnare il doppio dei punti.

Nella 1ª giornata, che si svolge martedì, mercoledì e giovedì, puoi pronosticare i risultati di tutte le 18 partite. Per le giornate dalla seconda alla settima, che si svolgono il martedì e il mercoledì, potrai pronosticare sei partite a serata, mentre nell'ottava giornata ci saranno solo sei partite da pronosticare in totale, poiché tutte le 18 partite si giocheranno il mercoledì.

A partire dall'ottava giornata, potrebbero non esserci sempre sei partite a serata, ma ci saranno comunque molte previsioni da fare, con la possibilità di guadagnare punti extra indovinando altri dettagli come il primo marcatore o il risultato all’intervallo.

Ci sono in palio fantastici premi. Durante la fase campionato, quattro giocatori saranno scelti a caso per partecipare al 'Match Coin Delivery' (consegna della monetina del sorteggio) in occasione di una partita della UEFA Champions League, mentre altri due vinceranno un pezzo incorniciato e autenticato della rete della porta della finale della UEFA Champions League 2026 di Budapest. Un ulteriore fortunato vincitore si aggiudicherà due biglietti per la finale della UEFA Champions League 2027, con viaggio e alloggio inclusi.

Al termine della stagione, verranno assegnati dei premi ai primi tre classificati della classifica generale. Il vincitore riceverà due biglietti per la finale della UEFA Champions League 2028, con viaggio e alloggio inclusi. Il secondo classificato riceverà una maglia a scelta tra quelle di qualsiasi squadra partecipante a una competizione UEFA, oltre a una copia di EA Sports FC27. Il terzo classificato vincerà un pallone ufficiale da gara della UEFA Champions League.

Indovinane Sei è un gioco completamente gratuito; puoi modificare i tuoi pronostici in qualsiasi momento fino al fischio d'inizio di ogni partita.

Verifica la tua posizione nella classifica mondiale o crea dei campionati con i tuoi amici, compagni e colleghi.

Le sei partite serali sono già state selezionate e ogni squadra sarà presente nei pronostici almeno una volta durante la fase campionato.

Si applicano i Termini e condizioni, che devono essere accettati

Play Indovinane Sei!