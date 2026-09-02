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A che ora iniziano le partite della fase campionato di Champions League?

mercoledì 2 settembre 2026

La fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 inizia martedì 8 settembre.

La prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 si giocherà tra l'8 e il 10 settembre.

Questa sarà la terza stagione della competizione col format che prevede una fase campionato a girone unico a 36 squadre. Scopri gli orari di inizio delle partite di apertura nella tua nazione grazie a Hublot, il cronometro ufficiale della UEFA Champions League.

Calendario per squadra

Martedì 8 settembre (ore 21:00 CET, se non indicato)

AEK Athens - LASK (18:45 CET)
Club Brugge - Aston Villa (18:45 CET)
Borussia Dortmund - Villarreal 
Porto - Manchester City 
Lille - Real Betis
Real Madrid - Inter

Mercoledì 9 settembre (ore 21:00 CET, se non indicato)

Barcelona - Feyenoord (18:45 CET)
Stuttgart - Viking (18:45 CET)
Liverpool - Atlético de Madrid 
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava 
Sporting CP - Galatasaray 
Napoli - Arsenal

Giovedì 10 settembre (ore 21:00 CET, se non indicato)

Fenerbahçe - Roma (18:45 CET)
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (18:45 CET)
Como - Leipzig
Bayern München - Bodø/Glimt
Manchester United - Sabah 
Slavia Praha - Lens

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 2 settembre 2026