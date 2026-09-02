UEFA Champions League: arriva il Debut Patch per la stagione 2026/27

A partire dalla stagione 2026/27, l’esordio in UEFA Champions League sarà accompagnato da un nuovo riconoscimento: il UEFA Champions League Debut Patch, dedicato ai giocatori alla loro prima presenza nella principale competizione europea per club.

L’iniziativa, introdotta da UEFA e UC3 in collaborazione con Topps, nasce per celebrare uno dei momenti più importanti nella carriera di un calciatore: il debutto in UEFA Champions League. Un traguardo che verrà così raccontato dentro e fuori dal campo, coinvolgendo anche i tifosi oltre il fischio finale.

Il Debut Patch verrà applicato al badge Starball della Champions League sulla manica della maglia e sarà utilizzato esclusivamente nella partita di esordio. Sarà valido anche per i giocatori che entreranno in campo a gara in corso.

UEFA via Getty Images

Il nuovo patch farà il suo debutto in occasione della prima giornata della fase campionato e consentirà a UEFA, club, broadcaster e partner di celebrare e valorizzare in tempo reale questo importante momento della carriera di un giocatore.

Al termine della partita d’esordio, la caratteristica parte blu del patch verrà rimossa dalla maglia indossata dal giocatore e sottoposta a un processo di autenticazione. Il patch verrà quindi identificato, confezionato in modo sicuro e accompagnato da un Certificato di Autenticità, prima di essere consegnato a Topps.

Topps utilizzerà quindi il patch per realizzare una carta collezionabile unica, inserita in un prodotto UEFA Champions League e firmata dal giocatore. La maglia indossata al debutto diventerà così parte di un processo che trasforma quel momento speciale in un pezzo unico di memorabilia calcistica. L’intera procedura è stata studiata per garantire la tracciabilità e l’autenticità di ogni patch, dalla sua rimozione dalla maglia fino alla sua integrazione nel prodotto finale.

UEFA via Getty Images

Una volta rimosso il patch, il badge Starball sulla maglia conserverà comunque un elemento grafico che testimonia l’esordio del giocatore, permettendo alla divisa di mantenere il proprio valore come ricordo di quel giorno speciale. Il design e il posizionamento del patch sono stati sviluppati in collaborazione con Topps e con ID Unlimited, fornitore ufficiale dei patch.

Dopo aver fatto il proprio esordio in UEFA Champions League, il giocatore non indosserà più il Debut Patch, anche nel caso in cui dovesse successivamente trasferirsi in un altro club impegnato nelle competizioni UEFA per club.