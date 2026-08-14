La corsa alla fase campionato entra nella fase finale con la conferma delle sfide per gli spareggi
venerdì 14 agosto 2026
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Il terzo turno di qualificazione delle competizioni UEFA per club maschili si è concluso in modo emozionante, con le squadre vincitrici che si sono portate a sole due partite dalla qualificazione alla fase a gironi.
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Il terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League, Europa League e Conference League si è concluso con emozionanti vittorie all'ultimo minuto e rimonte spettacolari nelle gare di ritorno. Ora che il tabellone degli spareggi è definito e le squadre sono a un passo dalla qualificazione alla fase a gironi, ripercorriamo alcune delle storie più avvincenti delle tre competizioni.
UEFA Champions League: i gol nei minuti finali decidono le partite
Il Sabah dell'Azerbaigian è ora a un passo dalla qualificazione alla fase campionato della UEFA Champions League per la prima volta, dopo aver ribaltato lo svantaggio di 2-1 dell'andata con quattro gol consecutivi nel secondo tempo contro i danesi dell'Aarhus.
Il Bodø/Glimt, invece, ha dovuto aspettare fino all'ultimo, con Andreas Helmersen che ha segnato il gol della vittoria al 117° minuto dei tempi supplementari, permettendo ai norvegesi di superare l'Union SG del Belgio in un'emozionante sfida tra andata e ritorno, terminata 6-5. Dopo l'incredibile percorso che li ha portati agli ottavi di finale nella stagione 2025/26, affronteranno il N.E.C., che ha sorpreso l'Olympiacos con una vittoria per 2-1, portandosi a un solo turno dalla prima partecipazione alla Champions League.
Il Celje sembrava ormai fuori dalla competizione a meno di 10 minuti dalla fine, prima che una doppietta in due minuti, con tanto di gol decisivo dell'eroe locale Benjamin Verbič, ribaltasse la sconfitta per 2-1 dell'andata, vincendo 3-2.
La prima campagna di qualificazione alla Champions League del Mjällby si è conclusa con la doppietta gambiana di Suleiman Camara e Alasana Yirajang, che ha regalato allo Slovan Bratislava di Yaya Touré una vittoria complessiva per 4-1, mentre il Lione si è riscattato dalla sconfitta per 2-1 subita all'andata contro lo Sparta Praga, vincendo 3-0 in casa.
Le qualificazioni per le competizioni femminili di club sono in pieno svolgimento
Settantotto club provenienti da 50 federazioni sono coinvolti nelle qualificazioni per la UEFA Women's Champions League e la UEFA Women's Europa Cup, che insieme prevedono 241 partite nel corso della stagione.
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Come funziona la qualificazione alle competizioni per club maschili
Le qualificazioni alle competizioni UEFA per club sono state ideate per garantire che squadre provenienti da almeno 37 federazioni nazionali accedano alla fase campionato della Champions League, dell'Europa League o della Conference League. Le squadre eliminate nei turni preliminari di Champions League ed Europa League hanno un'ulteriore possibilità di avanzare, accedendo direttamente alla fase campionato dell'Europa League o della Conference League. Le squadre eliminate agli spareggi di Champions League ed Europa League accedono direttamente alla fase a gironi rispettivamente dell'Europa League e della Conference League.