Spareggi di Champions League: anteprima e guida alle partite

Gli ultimi sette posti nella fase campionato 2026/27 di UEFA Champions League sono in palio negli spareggi.

Vi raccontiamo numeri e statistiche delle sfide.

Qualificazioni: calendario, risultati, format

Fenerbahçe - Lyon

Dopo essersi qualificate rispettivamente nel 2008 e nel 2019, Fenerbahçe e Lyon non vedono l'ora di scendere in campo in Champions League. Le due squadre si sono affrontate quattro volte nel tabellone principale della competizione negli anni 2000, con il Lyon vincitore di tutte e quattro le partite. Tuttavia il loro ultimo incontro risale all’Europa League: un pareggio per 0-0 nella fase campionato del gennaio 2025.

I gol classici del Fenerbahçe in Champions League

Levski Sofia - AEK Athens

Con l'obiettivo di qualificarsi al tabellone principale della Champions League per la prima volta dal 2006, il Levski Sofia deve invertire la rotta negli spareggi europei. La squadra bulgara è stata eliminata nell'ultimo turno delle qualificazioni alla UEFA Conference League nel 2023 e nel 2025. ﻿

GNK Dinamo - Viking FK

Aver battuto il Bodø/Glimt e conquistato il primo titolo norvegese dopo 34 anni è stata un'impresa eccezionale per il Viking. La sfida sarà particolarmente significativa per il co-allenatore Bjarte Lunde Aarsheim, che ha trascorso più di un decennio nel club come giocatore dopo aver esordito nel 1994. La GNK Dinamo partecipa invece a una competizione europea per la 21ª stagione consecutiva.﻿

Come funzionano gli spareggi? Agli spareggi partecipano 14 squadre: dieci provenienti dal percorso Campioni (quattro delle quali entrano direttamente in questa fase, insieme alle sei vincitrici del terzo turno di qualificazione) e quattro dal percorso Piazzate (le quattro vincitrici del terzo turno di qualificazione). Le vincitrici di ciascuna sfida accedono alla fase campionato di Champions League, mentre quelle sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.

Celtic - LASK

La svolta dei Bhoys dopo l’arrivo di Martin O’Neill alla guida della squadra a gennaio, è stata sorprendente e ha portato alla conquista della doppietta campionato-coppa nazionale. Le qualificazioni alla Champions League sono state però il tallone d’Achille del club negli ultimi tempi.

Miguel Freckleton, ingaggiato dal LASK quest’estate, ha giocato col St Mirren che ha battuto il Celtic nella finale della Coppa di Lega scozzese della scorsa stagione: sarà di nuovo decisivo contro il Celtic?

N.E.C. - Bodø/Glimt

Quante squadre hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta in Europa in ciascuno degli ultimi cinque anni? Non molte, eppure i norvegesi del Bodø/Glimt ci sono riusciti pur mantenendo il proprio status di outsider.

La squadra dei Paesi Bassi, che può contare su giocatori del calibro di Dušan Tadić ed Emre Mor, ha eliminato l’Olympiacos nell’ultima partita e punta a un’altra sorpresa. Lo stesso Bodø/Glimt ha vinto solo alla fine contro l’Union SG nell’ultimo turno.

L'indimenticabile 2025/26 del Bodø/Glimt in Champions League

Slovan Bratislava - Celje

Il Celje, squadra che ha disputato la UEFA Conference League per due stagioni consecutive vuole puntare in alto, ma dovrà dare il massimo contro uno Slovan Bratislava, che appena due anni fa l’aveva battuta con un punteggio complessivo di 6-1. I campioni slovacchi possono inoltre attingere all’esperienza di un allenatore ben noto: Yaya Touré, vincitore della Champions League nel 2009.

﻿Hapoel Beer-Sheva - Sabah

Da questo doppio confronto uscirà sicuramente almeno una esordiente nel tabellone principale di Champions League, dato che nessuna delle due ha mai partecipato alla fase a gironi/campionato della competizione. Il Sabah, campione d’Azerbaigian, è stato fondato solo nove anni fa, ma il club di Masazir, alle porte di Baku, ha segnato quattro gol senza subire alcuna rete nel secondo tempo contro l’Aarhus, qualificandosi così per gli spareggi.

Anche l’Hapoel Beer-Sheva ha compiuto un percorso impressionante, eliminando gli ex campioni d'Europa del Crvena Zvezda con un punteggio complessivo di 3-0. L’attaccante serbo Igor Zlatanović, ex Partizan, è stato tra i marcatori e sarà ancora una volta un uomo chiave contro il Sabah. La partita di andata si disputerà a Bucarest, in Romania.