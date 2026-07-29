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Cristiano Ronaldo in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite, confronto con Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé

mercoledì 29 luglio 2026

Cristiano Ronaldo, miglior marcatore di tutti i tempi in UEFA Champions League, ha realizzato 140 gol nella competizione e ha vinto cinque finali. Scopri le sue statistiche!

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

Quanti gol ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Cristiano Ronaldo ha segnato 140 gol in 183 partite di Champions League, stabilendo il record assoluto di marcature. Ha esordito nelle qualificazioni con lo Sporting CP, ma ha fatto il suo debutto nel tabellone principale con il Manchester United nella sconfitta per 2-1 contro lo Stuttgart nel 2003. Dopo aver segnato nelle qualificazioni contro il Debrecen nel 2005, ha firmato i suoi primi gol nel tabellone principale nel 7-1 contro la Roma nell'aprile del 2007. ﻿

Cristiano Ronaldo in Champions League

Totali
Partite: 183
Gol: 140

Per club
Man United: 59 partite, 21 gol
Real Madrid: 101 partite, 105 gol
Juventus: 23 partite, 14 gol

Ronaldo ha vinto la sua prima Champions League con il Manchester United nella stagione 2007/08 ma ha perso in finale contro il Barcellona la stagione successiva. Con il Real Madrid ha poi vinto altre quattro finali. Solo i suoi ex compagni Dani Carvajal e Luka Modrić hanno vinto la competizione più volte di lui.

Ronaldo ha segnato 21 gol in Champions League in due periodi diversi al Manchester United e 14 in 23 partite con la Juventus, ma ha vissuto i suoi anni più prolifici al Real Madrid registrando una media di oltre un gol a partita.

Come ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League

Di sinistro: ﻿19
Di destro: 96﻿ (19 rigori) ﻿
Di testa: 25

In casa: 73
In trasferta: 63
In campo neutro: 4

Ronaldo ha segnato 12 gol in Champions League su calcio di punizione diretto, sempre di destro.

Contro chi ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Con 140 gol in 15.937 minuti di gioco, Cristiano Ronaldo ha segnato in media un gol ogni 114 minuti in Champions League. La sua vittima preferita è stata la Juventus, contro cui ha segnato dieci gol e di cui ha vestito la maglia dal 2018 al 2021.

Il Benfica è la squadra che ha resistito di più senza subire gol da Ronaldo (337 minuti).

AvversariaPartiteMinutiGol
Aalborg190-
Ajax76309
APOEL43606
Arsenal21802
Atalanta21803
Atleti1211407
Auxerre21621
Barcelona65402
Basel21802
Bayern87639
Benfica4337-
Celtic3262-
Chelsea11201
Copenhagen43603
CSKA Moskva21803
Dortmund98007
Dynamo Kyiv32704
Fenerbahçe190-
Ferencváros21801
Galatasaray32706
GNK Dinamo190-
Inter21801
Juventus763010
Legia Warszawa2180-
Leverkusen21802
Lille4320-
Liverpool32551
Lokomotiv Moskva2171-
Ludogorets21802
Lyon1210646
Malmö21806
Man City32701
Man United43603
Marseille21604
Milan65132
Napoli2180-
Panathinaikos190-
Paris43603
Porto64111
Rangers190-
Roma65395
Schalke43607
Shakhtar21805
Sparta Praha279-
Sporting CP43573
Stuttgart190-
Tottenham43354
Valencia2119-
Villarreal64682
Wolfsburg21803
Young Boys21621
Zürich21102
TOTALE18315.937140

Quando ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Ronaldo è stato più pericoloso nel secondo tempo in Champions League, con 75 gol (di cui 67 su azione) rispetto ai 62 (52 su azione) realizzati nel primo tempo.

Ronaldo ha trasformato 19 rigori nelle competizioni UEFA per club, ma ne ha sbagliati tre: due parati (contro il Copenhagen, dicembre 2013 e contro il Ludogorets, ottobre 2014) e uno calciato fuori (contro il Barcellona, aprile 2008).

MinutoGol (rigori)
0-1010 (1)
11-2014 (2)
21-3019 (3)
31-408 (1)
41-intervallo11 (3)
PRIMO TEMPO62 (10)
46-5517 (2)
56-6516 (1)
66-7511 (2)
76-8513 (1)
86-fine partita18 (2)
SECONDO TEMPO75 (8)
TEMPI SUPPLEMENTARI3 (1)
TOTALE140 (19)

Quante triplette ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Cristiano Ronaldo ha segnato otto triplette nella massima competizione per club e condivide il record con Lionel Messi. Nel 2015/16 ne ha realizzate tre, stabilendo il primato in una sola stagione﻿.

Confronto tra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé in Champions League

Rispetto a Erling Haaland, Ronaldo ha avuto un inizio di carriera relativamente lento in Champions League, impiegando 37 presenze per raggiungere i dieci gol e 56 per segnarne il ventesimo, ma ha accelerato nettamente il ritmo con la maglia del Real Madrid.

Giocatore10 gol20 gol30 gol40 gol50 gol60 gol70 gol80 gol90 gol100 gol
C Ronaldo37 presenze5674829198106116123137
Messi23 4048616680*90*102109*123*
Van Nistelrooy 1527344562
Benzema1434506788111126138149
Mbappé15405159798998
Lewandowski16364661778593100*110125
Neymar19384965
Haaland714*25*35*49*
Raúl2239577597115139
Kane1224455766
Haller6*

*record

Quali record detiene detiene Cristiano Ronaldo in Champions League?

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