Cristiano Ronaldo in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite, confronto con Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé
mercoledì 29 luglio 2026
Intro articolo
Cristiano Ronaldo, miglior marcatore di tutti i tempi in UEFA Champions League, ha realizzato 140 gol nella competizione e ha vinto cinque finali. Scopri le sue statistiche!
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Corpo articolo
Quanti gol ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?
Cristiano Ronaldo ha segnato 140 gol in 183 partite di Champions League, stabilendo il record assoluto di marcature. Ha esordito nelle qualificazioni con lo Sporting CP, ma ha fatto il suo debutto nel tabellone principale con il Manchester United nella sconfitta per 2-1 contro lo Stuttgart nel 2003. Dopo aver segnato nelle qualificazioni contro il Debrecen nel 2005, ha firmato i suoi primi gol nel tabellone principale nel 7-1 contro la Roma nell'aprile del 2007.
Cristiano Ronaldo in Champions League
Totali
Partite: 183
Gol: 140
Per club
Man United: 59 partite, 21 gol
Real Madrid: 101 partite, 105 gol
Juventus: 23 partite, 14 gol
Ronaldo ha vinto la sua prima Champions League con il Manchester United nella stagione 2007/08 ma ha perso in finale contro il Barcellona la stagione successiva. Con il Real Madrid ha poi vinto altre quattro finali. Solo i suoi ex compagni Dani Carvajal e Luka Modrić hanno vinto la competizione più volte di lui.
Ronaldo ha segnato 21 gol in Champions League in due periodi diversi al Manchester United e 14 in 23 partite con la Juventus, ma ha vissuto i suoi anni più prolifici al Real Madrid registrando una media di oltre un gol a partita.
Come ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League
Di sinistro: 19
Di destro: 96 (19 rigori)
Di testa: 25
In casa: 73
In trasferta: 63
In campo neutro: 4
Ronaldo ha segnato 12 gol in Champions League su calcio di punizione diretto, sempre di destro.
Contro chi ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?
Con 140 gol in 15.937 minuti di gioco, Cristiano Ronaldo ha segnato in media un gol ogni 114 minuti in Champions League. La sua vittima preferita è stata la Juventus, contro cui ha segnato dieci gol e di cui ha vestito la maglia dal 2018 al 2021.
Il Benfica è la squadra che ha resistito di più senza subire gol da Ronaldo (337 minuti).
|Avversaria
|Partite
|Minuti
|Gol
|Aalborg
|1
|90
|-
|Ajax
|7
|630
|9
|APOEL
|4
|360
|6
|Arsenal
|2
|180
|2
|Atalanta
|2
|180
|3
|Atleti
|12
|1140
|7
|Auxerre
|2
|162
|1
|Barcelona
|6
|540
|2
|Basel
|2
|180
|2
|Bayern
|8
|763
|9
|Benfica
|4
|337
|-
|Celtic
|3
|262
|-
|Chelsea
|1
|120
|1
|Copenhagen
|4
|360
|3
|CSKA Moskva
|2
|180
|3
|Dortmund
|9
|800
|7
|Dynamo Kyiv
|3
|270
|4
|Fenerbahçe
|1
|90
|-
|Ferencváros
|2
|180
|1
|Galatasaray
|3
|270
|6
|GNK Dinamo
|1
|90
|-
|Inter
|2
|180
|1
|Juventus
|7
|630
|10
|Legia Warszawa
|2
|180
|-
|Leverkusen
|2
|180
|2
|Lille
|4
|320
|-
|Liverpool
|3
|255
|1
|Lokomotiv Moskva
|2
|171
|-
|Ludogorets
|2
|180
|2
|Lyon
|12
|1064
|6
|Malmö
|2
|180
|6
|Man City
|3
|270
|1
|Man United
|4
|360
|3
|Marseille
|2
|160
|4
|Milan
|6
|513
|2
|Napoli
|2
|180
|-
|Panathinaikos
|1
|90
|-
|Paris
|4
|360
|3
|Porto
|6
|411
|1
|Rangers
|1
|90
|-
|Roma
|6
|539
|5
|Schalke
|4
|360
|7
|Shakhtar
|2
|180
|5
|Sparta Praha
|2
|79
|-
|Sporting CP
|4
|357
|3
|Stuttgart
|1
|90
|-
|Tottenham
|4
|335
|4
|Valencia
|2
|119
|-
|Villarreal
|6
|468
|2
|Wolfsburg
|2
|180
|3
|Young Boys
|2
|162
|1
|Zürich
|2
|110
|2
|TOTALE
|183
|15.937
|140
Quando ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?
Ronaldo è stato più pericoloso nel secondo tempo in Champions League, con 75 gol (di cui 67 su azione) rispetto ai 62 (52 su azione) realizzati nel primo tempo.
Ronaldo ha trasformato 19 rigori nelle competizioni UEFA per club, ma ne ha sbagliati tre: due parati (contro il Copenhagen, dicembre 2013 e contro il Ludogorets, ottobre 2014) e uno calciato fuori (contro il Barcellona, aprile 2008).
|Minuto
|Gol (rigori)
|0-10
|10 (1)
|11-20
|14 (2)
|21-30
|19 (3)
|31-40
|8 (1)
|41-intervallo
|11 (3)
|PRIMO TEMPO
|62 (10)
|46-55
|17 (2)
|56-65
|16 (1)
|66-75
|11 (2)
|76-85
|13 (1)
|86-fine partita
|18 (2)
|SECONDO TEMPO
|75 (8)
|TEMPI SUPPLEMENTARI
|3 (1)
|TOTALE
|140 (19)
Quante triplette ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?
Cristiano Ronaldo ha segnato otto triplette nella massima competizione per club e condivide il record con Lionel Messi. Nel 2015/16 ne ha realizzate tre, stabilendo il primato in una sola stagione.
Confronto tra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé in Champions League
Rispetto a Erling Haaland, Ronaldo ha avuto un inizio di carriera relativamente lento in Champions League, impiegando 37 presenze per raggiungere i dieci gol e 56 per segnarne il ventesimo, ma ha accelerato nettamente il ritmo con la maglia del Real Madrid.
|Giocatore
|10 gol
|20 gol
|30 gol
|40 gol
|50 gol
|60 gol
|70 gol
|80 gol
|90 gol
|100 gol
|C Ronaldo
|37 presenze
|56
|74
|82
|91
|98
|106
|116
|123
|137
|Messi
|23
|40
|48
|61
|66
|80*
|90*
|102
|109*
|123*
|Van Nistelrooy
|15
|27
|34
|45
|62
|Benzema
|14
|34
|50
|67
|88
|111
|126
|138
|149
|Mbappé
|15
|40
|51
|59
|79
|89
|98
|Lewandowski
|16
|36
|46
|61
|77
|85
|93
|100*
|110
|125
|Neymar
|19
|38
|49
|65
|Haaland
|7
|14*
|25*
|35*
|49*
|Raúl
|22
|39
|57
|75
|97
|115
|139
|Kane
|12
|24
|45
|57
|66
|Haller
|6*
*record
Quali record detiene detiene Cristiano Ronaldo in Champions League?
- Record di presenze in Champions League: 183
- Record di gol in Champions League: 140
- Record di gol in una stagione di Champions League: 17 (2013/14)
- Record di gol nella fase a eliminazione diretta di Champions League: 67
- Capocannoniere della Champions League: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Unico giocatore ad aver segnato in tre finali di Champions League
- Uno dei soli due giocatori ad aver segnato in tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League
- Unico giocatore ad aver segnato in 11 partite consecutive di Champions League