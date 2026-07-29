Cristiano Ronaldo in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite, confronto con Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé

Quanti gol ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Cristiano Ronaldo ha segnato 140 gol in 183 partite di Champions League, stabilendo il record assoluto di marcature. Ha esordito nelle qualificazioni con lo Sporting CP, ma ha fatto il suo debutto nel tabellone principale con il Manchester United nella sconfitta per 2-1 contro lo Stuttgart nel 2003. Dopo aver segnato nelle qualificazioni contro il Debrecen nel 2005, ha firmato i suoi primi gol nel tabellone principale nel 7-1 contro la Roma nell'aprile del 2007. ﻿

Cristiano Ronaldo in Champions League Totali

Partite: 183

Gol: 140 Per club

Man United: 59 partite, 21 gol

Real Madrid: 101 partite, 105 gol

Juventus: 23 partite, 14 gol

Ronaldo ha vinto la sua prima Champions League con il Manchester United nella stagione 2007/08 ma ha perso in finale contro il Barcellona la stagione successiva. Con il Real Madrid ha poi vinto altre quattro finali. Solo i suoi ex compagni Dani Carvajal e Luka Modrić hanno vinto la competizione più volte di lui.

Ronaldo ha segnato 21 gol in Champions League in due periodi diversi al Manchester United e 14 in 23 partite con la Juventus, ma ha vissuto i suoi anni più prolifici al Real Madrid registrando una media di oltre un gol a partita.

Come ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League Di sinistro: ﻿19

Di destro: 96﻿ (19 rigori) ﻿

Di testa: 25 In casa: 73

In trasferta: 63

In campo neutro: 4 Ronaldo ha segnato 12 gol in Champions League su calcio di punizione diretto, sempre di destro.

Contro chi ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Con 140 gol in 15.937 minuti di gioco, Cristiano Ronaldo ha segnato in media un gol ogni 114 minuti in Champions League. La sua vittima preferita è stata la Juventus, contro cui ha segnato dieci gol e di cui ha vestito la maglia dal 2018 al 2021.

Il Benfica è la squadra che ha resistito di più senza subire gol da Ronaldo (337 minuti).

Avversaria Partite Minuti Gol Aalborg 1 90 - Ajax 7 630 9 APOEL 4 360 6 Arsenal 2 180 2 Atalanta 2 180 3 Atleti 12 1140 7 Auxerre 2 162 1 Barcelona 6 540 2 Basel 2 180 2 Bayern 8 763 9 Benfica 4 337 - Celtic 3 262 - Chelsea 1 120 1 Copenhagen 4 360 3 CSKA Moskva 2 180 3 Dortmund 9 800 7 Dynamo Kyiv 3 270 4 Fenerbahçe 1 90 - Ferencváros 2 180 1 Galatasaray 3 270 6 GNK Dinamo 1 90 - Inter 2 180 1 Juventus 7 630 10 Legia Warszawa 2 180 - Leverkusen 2 180 2 Lille 4 320 - Liverpool 3 255 1 Lokomotiv Moskva 2 171 - Ludogorets 2 180 2 Lyon 12 1064 6 Malmö 2 180 6 Man City 3 270 1 Man United 4 360 3 Marseille 2 160 4 Milan 6 513 2 Napoli 2 180 - Panathinaikos 1 90 - Paris 4 360 3 Porto 6 411 1 Rangers 1 90 - Roma 6 539 5 Schalke 4 360 7 Shakhtar 2 180 5 Sparta Praha 2 79 - Sporting CP 4 357 3 Stuttgart 1 90 - Tottenham 4 335 4 Valencia 2 119 - Villarreal 6 468 2 Wolfsburg 2 180 3 Young Boys 2 162 1 Zürich 2 110 2 TOTALE 183 15.937 140

Quando ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Ronaldo è stato più pericoloso nel secondo tempo in Champions League, con 75 gol (di cui 67 su azione) rispetto ai 62 (52 su azione) realizzati nel primo tempo.

Ronaldo ha trasformato 19 rigori nelle competizioni UEFA per club, ma ne ha sbagliati tre: due parati (contro il Copenhagen, dicembre 2013 e contro il Ludogorets, ottobre 2014) e uno calciato fuori (contro il Barcellona, aprile 2008).

Minuto Gol (rigori) 0-10 10 (1) 11-20 14 (2) 21-30 19 (3) 31-40 8 (1) 41-intervallo 11 (3) PRIMO TEMPO 62 (10) 46-55 17 (2) 56-65 16 (1) 66-75 11 (2) 76-85 13 (1) 86-fine partita 18 (2) SECONDO TEMPO 75 (8) TEMPI SUPPLEMENTARI 3 (1) TOTALE 140 (19)

Quante triplette ha segnato Cristiano Ronaldo in Champions League?

Cristiano Ronaldo ha segnato otto triplette nella massima competizione per club e condivide il record con Lionel Messi. Nel 2015/16 ne ha realizzate tre, stabilendo il primato in una sola stagione﻿.

Confronto tra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé in Champions League

Rispetto a Erling Haaland, Ronaldo ha avuto un inizio di carriera relativamente lento in Champions League, impiegando 37 presenze per raggiungere i dieci gol e 56 per segnarne il ventesimo, ma ha accelerato nettamente il ritmo con la maglia del Real Madrid.

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol 40 gol 50 gol 60 gol 70 gol 80 gol 90 gol 100 gol C Ronaldo 37 presenze 56 74 82 91 98 106 116 123 137 Messi 23 40 48 61 66 80* 90* 102 109* 123* Van Nistelrooy 15 27 34 45 62 Benzema 14 34 50 67 88 111 126 138 149 Mbappé 15 40 51 59 79 89 98 Lewandowski 16 36 46 61 77 85 93 100* 110 125 Neymar 19 38 49 65 Haaland 7 14* 25* 35* 49* Raúl 22 39 57 75 97 115 139 Kane 12 24 45 57 66 Haller 6*

*record

Quali record detiene detiene Cristiano Ronaldo in Champions League?