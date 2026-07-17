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Julián Alvarez in Champions League: record, statistiche, contro chi ha segnato

venerdì 17 luglio 2026

Julián Álvarez ha lasciato il segno in UEFA Champions League sin dal suo esordio nel 2022; segui i suoi successi nella massima competizione europea per club.

Watch all 25 of Julián Alvarez's Champions League goals

Quanti gol ha segnato Julián Alvarez in Champions League?

Julián Álvarez ha partecipato attivamente a 34 gol (25 reti e nove assist) in 42 presenze nelle sue prime quattro stagioni in UEFA Champions League.

L'argentino aveva 22 anni quando ha esordito in Champions League entrando dalla panchina con la maglia del Man City in casa del Sevilla nel settembre 2022. Il suo primo gol nella competizione è arrivato il mese successivo, nella sua prima partita da titolare in Champions League: una vittoria per 5-0 in casa contro il Copenhagen.

Julián Alvarez in Champions League

Totale
Partite: 42
Gol: 25
Assist: 9

Per club
Man City: 17 partite, 8 gol
Atleti: 25 partite, 17 gol

Alvarez ha segnato tre gol nella sua prima stagione in Champions League, poi cinque nella seconda (entrambe con il Manchester City), per poi totalizzarne sette e dieci nelle sue prime due stagioni con l’Atleti. Con i dieci gol realizzati nella stagione 2025/26 ha battuto il record del club di Diego Costa, che nel 2013/14 aveva segnato otto gol in una singola edizione di Champions League.

Come ha segnato Julián Alvarez in Champions League

Di sinistro: 4 ﻿
Di destro: 21 (3 rigori)
Di testa: 0

In casa: 17
In trasferta: 8

Alvarez, che è alto 1,70 m, non ha ancora segnato un gol di testa in Champions League.

Contro chi ha segnato Julián Álvarez in Champions League?

Il Tottenham è stato l'avversario preferito di Alvarez; contro di loro ha segnato tre gol in due partite, con una media di un gol ogni 52 minuti e 20 secondi.

Il Real Madrid è la squadra che ha affrontato più volte, segnando due gol in cinque incontri.

AvversarioPartiteMinuti giocatiGol
Arsenal32331
Barcelona21801
Bayern228-
Benfica160-
Bodø/Glimt190-
Club Brugge21481
Copenhagen32702
Crvena Zvezda1902
Dortmund2122-
Frankfurt1901
Galatasaray173-
Inter1901
Leipzig41372
Leverkusen1902
Lille1901
Paris167-
PSV1901
Real Madrid52432
Salzburg159-
Sevilla21101
Slovan Bratislava1731
Sparta Praha1792
Tottenham21573
Union SG1901
Young Boys118-
TOTAL422,77725

Quando ha segnato Julián Alvarez in Champions League?

Durante il suo periodo al City, Alvarez è stato impiegato prevalentemente come riserva; è significativo che i suoi primi sette gol in Champions League siano stati tutti segnati nel secondo tempo. Tuttavia, è un giocatore molto efficace quando scende in campo dall’inizio, con sette reti realizzate nei primi 20 minuti delle partite disputate in questa competizione.

Ha inoltre l’utile abitudine di andare a segno nelle fasi finali della partita: sei sono i gol segnati tra il 76° minuto e il fischio finale.

MinutiGol (rigori)
0-104 (1)
11-203
21-30-
31-403
41-fine primo tempo1
PRIMO TEMPO11 (1)
46-554
56-653 (1)
66-751
76-853 (1)
86-fine secondo tempo3
SECONDO TEMPO14 (2)

Quante triplette ha realizzato Julián Álvarez in Champions League?

﻿Alvarez non ha mai realizzato una tripletta in Champions League, ma ha messo a segno quattro doppiette.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 17 luglio 2026

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