Julián Alvarez in Champions League: record, statistiche, contro chi ha segnato

Quanti gol ha segnato Julián Alvarez in Champions League?

Julián Álvarez ha partecipato attivamente a 34 gol (25 reti e nove assist) in 42 presenze nelle sue prime quattro stagioni in UEFA Champions League.

L'argentino aveva 22 anni quando ha esordito in Champions League entrando dalla panchina con la maglia del Man City in casa del Sevilla nel settembre 2022. Il suo primo gol nella competizione è arrivato il mese successivo, nella sua prima partita da titolare in Champions League: una vittoria per 5-0 in casa contro il Copenhagen.

Julián Alvarez in Champions League Totale

Partite: 42

Gol: 25

Assist: 9 Per club

Man City: 17 partite, 8 gol

Atleti: 25 partite, 17 gol

Alvarez ha segnato tre gol nella sua prima stagione in Champions League, poi cinque nella seconda (entrambe con il Manchester City), per poi totalizzarne sette e dieci nelle sue prime due stagioni con l’Atleti. Con i dieci gol realizzati nella stagione 2025/26 ha battuto il record del club di Diego Costa, che nel 2013/14 aveva segnato otto gol in una singola edizione di Champions League.

Come ha segnato Julián Alvarez in Champions League Di sinistro: 4 ﻿

Di destro: 21 (3 rigori)

Di testa: 0 In casa: 17

In trasferta: 8 Alvarez, che è alto 1,70 m, non ha ancora segnato un gol di testa in Champions League.

Contro chi ha segnato Julián Álvarez in Champions League?

Il Tottenham è stato l'avversario preferito di Alvarez; contro di loro ha segnato tre gol in due partite, con una media di un gol ogni 52 minuti e 20 secondi.

Il Real Madrid è la squadra che ha affrontato più volte, segnando due gol in cinque incontri.

Avversario Partite Minuti giocati Gol Arsenal 3 233 1 Barcelona 2 180 1 Bayern 2 28 - Benfica 1 60 - Bodø/Glimt 1 90 - Club Brugge 2 148 1 Copenhagen 3 270 2 Crvena Zvezda 1 90 2 Dortmund 2 122 - Frankfurt 1 90 1 Galatasaray 1 73 - Inter 1 90 1 Leipzig 4 137 2 Leverkusen 1 90 2 Lille 1 90 1 Paris 1 67 - PSV 1 90 1 Real Madrid 5 243 2 Salzburg 1 59 - Sevilla 2 110 1 Slovan Bratislava 1 73 1 Sparta Praha 1 79 2 Tottenham 2 157 3 Union SG 1 90 1 Young Boys 1 18 - TOTAL 42 2,777 25

Quando ha segnato Julián Alvarez in Champions League?

Durante il suo periodo al City, Alvarez è stato impiegato prevalentemente come riserva; è significativo che i suoi primi sette gol in Champions League siano stati tutti segnati nel secondo tempo. Tuttavia, è un giocatore molto efficace quando scende in campo dall’inizio, con sette reti realizzate nei primi 20 minuti delle partite disputate in questa competizione.

Ha inoltre l’utile abitudine di andare a segno nelle fasi finali della partita: sei sono i gol segnati tra il 76° minuto e il fischio finale.

Minuti Gol (rigori) 0-10 4 (1) 11-20 3 21-30 - 31-40 3 41-fine primo tempo 1 PRIMO TEMPO 11 (1) 46-55 4 56-65 3 (1) 66-75 1 76-85 3 (1) 86-fine secondo tempo 3 SECONDO TEMPO 14 (2)

Quante triplette ha realizzato Julián Álvarez in Champions League?

﻿Alvarez non ha mai realizzato una tripletta in Champions League, ma ha messo a segno quattro doppiette.