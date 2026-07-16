Vinícius Júnior in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato di più?

Quanti gol ha segnato Vinícius Júnior in Champions League?

Con 43 gol, Neymar è l'unico brasiliano ad aver segnato più gol in Champions League di Vinícius Júnior. Tra i 34 gol nella competizione di Vinìcius spicca la rete della vittoria del Madrid nella finale 2021/22 di Champions League contro il Liverpool, e il secondo nella finale 2023/24 contro il Dortmund.

I numeri di Vinícius Júnior in Champions League Totale

Partite: 82

Gol: 34

A soli 16 anni, nel 2017, ha esordito in prima squadra con i brasiliani del Flamengo. Nello stesso anno è stato acquistato ufficialmente dal Real Madrid, che ha raggiunto solo nel luglio 2018 (pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno). Da allora è titolare fisso ed è ormai prossimo a raggiungere le 500 presenze in tutte le competizioni con la maglia del club.

Come Vinícius Júnior ha segnato in Champions League Piede sinistro: 8

Piede destro: 25 (3 rigori)

Di testa: 1 In casa: 17

In trasferta: 15

Campo neutro: 2

Nella sua prima stagione in Champions League, nel 2018/19, non è riuscito a segnare nemmeno un gol, ma nelle sette stagioni successive ha segnato almeno una rete. Nella stagione 2024/25 ha registrato record di marcature personale in una singola edizione: 8.

Contro chi Vinícius Júnior ha segnato in Champions League?

Il Liverpool è la squadra contro cui Vinícius Júnior ha segnato il maggior numero di gol in Champions League: le sue cinque reti in sei incontri con i Reds includono il gol della vittoria del Real Madrid nella finale 2021/22 di Champions League.

Ha inoltre segnato quattro gol contro il Manchester City, rivale del Liverpool in Premier League, contro cui ha giocato 12 volte, il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra.

Avversario Partite Minuti giocati Gol Ajax 2 116 - Arsenal 2 180 1 Atalanta 3 216 1 Atleti 2 205 - Bayern 4 360 2 Benfica 3 270 2 Braga 2 180 1 Celtic 2 143 2 Chelsea 6 514 - Club Brugge 2 96 1 CSKA Moskva 1 90 - Dortmund 2 180 4 Galatasaray 1 11 - Inter 4 208 - Juventus 1 84 - Kairat 1 70 - Leipzig 4 355 2 Lille 1 90 - Liverpool 6 511 5 Man City 12 1096 4 Marseille 1 27 - Milan 1 90 1 Monaco 1 90 1 Mönchengladbach 2 144 - Napoli 1 84 1 Olympiacos 1 90 - Paris 3 183 - Salzburg 1 90 2 Shakhtar 6 347 4 Sheriff 2 180 - Stuttgart 1 90 - Viktoria Plzeň 1 28 TOTAL 82 6418 34

Quando Vinícius Júnior ha segnato in Champions League?

Minuti Gol (rigori) 0-10 - 11-20 - 21-30 7 (2) 31-40 2 41-fine primo tempo 1 PRIMO TEMPO 10 (2) 46-55 4 56-65 12 66-75 1 76-85 5 (1) 86-fischio finale 2 SECONDO TEMPO 24 (1)

Quante triplette ha segnato Vinícius Júnior in Champions League?

L'unica tripletta di ﻿Vinícius Júnior in Champions League è stata nella vittoria per 5-2 nella fase campionato contro il Borussia Dortmund dell'ottobre 2024 (una partita in cui la sua squadra era sotto di 2-0 all'intervallo). Aveva inoltre segnato contro il Dortmund alcuni mesi prima nella finale di Champions League.