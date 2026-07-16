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Vinícius Júnior in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato di più?

giovedì 16 luglio 2026

Scopri numeri e statistiche di Vinícius Júnior nella massima competizione europea per club.

Guarda i 34 gol di Vinícius Júnior in Champions League

Quanti gol ha segnato Vinícius Júnior in Champions League?

Con 43 gol, Neymar è l'unico brasiliano ad aver segnato più gol in Champions League di Vinícius Júnior. Tra i 34 gol nella competizione di Vinìcius spicca la rete della vittoria del Madrid nella finale 2021/22 di Champions League contro il Liverpool, e il secondo nella finale 2023/24 contro il Dortmund.

I numeri di Vinícius Júnior in Champions League

Totale
Partite: 82
Gol: 34

A soli 16 anni, nel 2017, ha esordito in prima squadra con i brasiliani del Flamengo. Nello stesso anno è stato acquistato ufficialmente dal Real Madrid, che ha raggiunto solo nel luglio 2018 (pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno). Da allora è titolare fisso ed è ormai prossimo a raggiungere le 500 presenze in tutte le competizioni con la maglia del club.

Come Vinícius Júnior ha segnato in Champions League

Piede sinistro: 8
Piede destro: 25 (3 rigori)
Di testa: 1

In casa: 17
In trasferta: 15
Campo neutro: 2

Nella sua prima stagione in Champions League, nel 2018/19, non è riuscito a segnare nemmeno un gol, ma nelle sette stagioni successive ha segnato almeno una rete. Nella stagione 2024/25 ha registrato record di marcature personale in una singola edizione: 8.

Contro chi Vinícius Júnior ha segnato in Champions League?

Il Liverpool è la squadra contro cui Vinícius Júnior ha segnato il maggior numero di gol in Champions League: le sue cinque reti in sei incontri con i Reds includono il gol della vittoria del Real Madrid nella finale 2021/22 di Champions League.

Ha inoltre segnato quattro gol contro il Manchester City, rivale del Liverpool in Premier League, contro cui ha giocato 12 volte, il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra.

AvversarioPartiteMinuti giocatiGol
Ajax2116-
Arsenal21801
Atalanta32161
Atleti2205-
Bayern43602
Benfica32702
Braga21801
Celtic21432
Chelsea6514-
Club Brugge2961
CSKA Moskva190-
Dortmund21804
Galatasaray111-
Inter4208-
Juventus184-
Kairat170-
Leipzig43552
Lille190-
Liverpool65115
Man City1210964
Marseille127-
Milan1901
Monaco1901
Mönchengladbach2144-
Napoli1841
Olympiacos190-
Paris3183-
Salzburg1902
Shakhtar63474
Sheriff2180-
Stuttgart190-
Viktoria Plzeň128
TOTAL82641834

Quando Vinícius Júnior ha segnato in Champions League?

MinutiGol (rigori)
0-10-
11-20-
21-307 (2)
31-402
41-fine primo tempo1
PRIMO TEMPO10 (2)
46-554
56-6512
66-751
76-855 (1)
86-fischio finale2
SECONDO TEMPO24 (1)

Quante triplette ha segnato Vinícius Júnior in Champions League?

L'unica tripletta di ﻿Vinícius Júnior in Champions League è stata nella vittoria per 5-2 nella fase campionato contro il Borussia Dortmund dell'ottobre 2024 (una partita in cui la sua squadra era sotto di 2-0 all'intervallo). Aveva inoltre segnato contro il Dortmund alcuni mesi prima nella finale di Champions League.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 16 luglio 2026

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