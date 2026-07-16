Vinícius Júnior in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato di più?
giovedì 16 luglio 2026
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Scopri numeri e statistiche di Vinícius Júnior nella massima competizione europea per club.
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Quanti gol ha segnato Vinícius Júnior in Champions League?
Con 43 gol, Neymar è l'unico brasiliano ad aver segnato più gol in Champions League di Vinícius Júnior. Tra i 34 gol nella competizione di Vinìcius spicca la rete della vittoria del Madrid nella finale 2021/22 di Champions League contro il Liverpool, e il secondo nella finale 2023/24 contro il Dortmund.
I numeri di Vinícius Júnior in Champions League
Totale
Partite: 82
Gol: 34
A soli 16 anni, nel 2017, ha esordito in prima squadra con i brasiliani del Flamengo. Nello stesso anno è stato acquistato ufficialmente dal Real Madrid, che ha raggiunto solo nel luglio 2018 (pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno). Da allora è titolare fisso ed è ormai prossimo a raggiungere le 500 presenze in tutte le competizioni con la maglia del club.
Come Vinícius Júnior ha segnato in Champions League
Piede sinistro: 8
Piede destro: 25 (3 rigori)
Di testa: 1
In casa: 17
In trasferta: 15
Campo neutro: 2
Nella sua prima stagione in Champions League, nel 2018/19, non è riuscito a segnare nemmeno un gol, ma nelle sette stagioni successive ha segnato almeno una rete. Nella stagione 2024/25 ha registrato record di marcature personale in una singola edizione: 8.
Contro chi Vinícius Júnior ha segnato in Champions League?
Il Liverpool è la squadra contro cui Vinícius Júnior ha segnato il maggior numero di gol in Champions League: le sue cinque reti in sei incontri con i Reds includono il gol della vittoria del Real Madrid nella finale 2021/22 di Champions League.
Ha inoltre segnato quattro gol contro il Manchester City, rivale del Liverpool in Premier League, contro cui ha giocato 12 volte, il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra.
|Avversario
|Partite
|Minuti giocati
|Gol
|Ajax
|2
|116
|-
|Arsenal
|2
|180
|1
|Atalanta
|3
|216
|1
|Atleti
|2
|205
|-
|Bayern
|4
|360
|2
|Benfica
|3
|270
|2
|Braga
|2
|180
|1
|Celtic
|2
|143
|2
|Chelsea
|6
|514
|-
|Club Brugge
|2
|96
|1
|CSKA Moskva
|1
|90
|-
|Dortmund
|2
|180
|4
|Galatasaray
|1
|11
|-
|Inter
|4
|208
|-
|Juventus
|1
|84
|-
|Kairat
|1
|70
|-
|Leipzig
|4
|355
|2
|Lille
|1
|90
|-
|Liverpool
|6
|511
|5
|Man City
|12
|1096
|4
|Marseille
|1
|27
|-
|Milan
|1
|90
|1
|Monaco
|1
|90
|1
|Mönchengladbach
|2
|144
|-
|Napoli
|1
|84
|1
|Olympiacos
|1
|90
|-
|Paris
|3
|183
|-
|Salzburg
|1
|90
|2
|Shakhtar
|6
|347
|4
|Sheriff
|2
|180
|-
|Stuttgart
|1
|90
|-
|Viktoria Plzeň
|1
|28
|TOTAL
|82
|6418
|34
Quando Vinícius Júnior ha segnato in Champions League?
|Minuti
|Gol (rigori)
|0-10
|-
|11-20
|-
|21-30
|7 (2)
|31-40
|2
|41-fine primo tempo
|1
|PRIMO TEMPO
|10 (2)
|46-55
|4
|56-65
|12
|66-75
|1
|76-85
|5 (1)
|86-fischio finale
|2
|SECONDO TEMPO
|24 (1)
Quante triplette ha segnato Vinícius Júnior in Champions League?
L'unica tripletta di Vinícius Júnior in Champions League è stata nella vittoria per 5-2 nella fase campionato contro il Borussia Dortmund dell'ottobre 2024 (una partita in cui la sua squadra era sotto di 2-0 all'intervallo). Aveva inoltre segnato contro il Dortmund alcuni mesi prima nella finale di Champions League.