Harry Kane in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite e confronto con Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi
giovedì 2 luglio 2026
Intro articolo
L'attaccante inglese ha trovato nuova linfa in UEFA Champions League con il Bayern, ma cosa dice il confronto con i grandi campioni moderni?
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Corpo articolo
Quanti gol ha segnato Harry Kane in Champions League?
Harry Kane è decimo nella classifica marcatori di sempre della Champions League con 54 gol. Con il Tottenham ha segnato 21 gol in 32 partite, ma da quando è passato al Bayern nel 2023 ne ha realizzati altri 33 in 38 presenze.
Harry Kane in Champions League
Statistiche complessive
Partite: 70
Gol: 54
Per club
Tottenham: 32 partite, 21 gol
Bayern: 38 partite, 33 gol
Kane aveva 23 anni quando ha fatto il suo debutto in Champions League con il Tottenham contro il Monaco a White Hart Lane nella stagione 2016/17.
Ha segnato il suo primo gol nella gara di ritorno contro il Monaco ed è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i dieci e i venti gol in Champions League (dopo rispettivamente 12 e 24 presenze), cifre poi superate solo da Sébastien Haller (dieci gol in sei presenze) ed Erling Haaland (20 in 14).
Come ha segnato Harry Kane in Champions League?
Di sinistro: 9
Di destro: 35 (15 rigori)
Di testa: 10
In casa: 34
In trasferta: 20
Quando Kane ha segnato di testa o di sinistro, la sua squadra non ha mai perso.
Contro chi ha segnato Harry Kane in Champions League?
La miglior prestazione di Kane in una sola partita è arrivata contro la GNK Dinamo alla prima giornata della stagione 2024/25, con quattro gol segnati di cui tre su rigore.
Il giocatore ha avuto particolare successo anche contro il Borussia Dortmund e il PSV Eindhoven, andando a segno in ogni incontro. Non ha ancora segnato contro le ex rivali di Premier League Aston Villa, Liverpool e Manchester City, ma con il Bayern ha trovato la rete contro l'Arsenal nella gara d'andata dei quarti di finale 2023/24 (la sua squadra ha poi superato il turno con un 3-2 complessivo).
|Avversaria
|Partite
|Minuti
|Gol
|APOEL
|1
|75
|3
|Arsenal
|3
|270
|1
|Aston Villa
|1
|90
|-
|Atalanta
|1
|72
|2
|Barcelona
|3
|270
|2
|Bayern
|1
|90
|1
|Benfica
|1
|90
|-
|Celtic
|2
|135
|1
|Chelsea
|1
|90
|2
|Club Brugge
|1
|69
|1
|Copenhagen
|2
|180
|-
|Crvena Zvezda
|2
|180
|2
|CSKA Moskva
|1
|83
|1
|Dortmund
|3
|263
|4
|Feyenoord
|1
|90
|-
|Frankfurt
|2
|180
|1
|Galatasaray
|2
|173
|3
|GNK Dinamo
|1
|90
|4
|Inter
|4
|360
|1
|Juventus
|2
|180
|1
|Lazio
|2
|180
|2
|Leverkusen
|2
|174
|3
|Liverpool
|1
|90
|-
|Man City
|1
|58
|-
|Man United
|2
|177
|1
|Marseille
|2
|180
|-
|Milan
|2
|180
|-
|Monaco
|2
|180
|1
|Olympiacos
|2
|180
|3
|Pafos
|1
|64
|2
|Paris
|4
|358
|2
|PSV
|3
|208
|4
|Real Madrid
|6
|524
|3
|Slovan Bratislava
|1
|90
|1
|Sporting CP
|3
|270
|-
|Union SG
|1
|90
|2
|TOTALE
|70
|6033
|54
Quando ha segnato Harry Kane in Champions League?
Le squadre che affrontano Kane devono essere più concentrate dopo l'intervallo, perché 35 dei suoi 54 gol in Champions League sono arrivati nella ripresa (di cui 14 nei dieci minuti successivi all'intervallo).
Il primo tempo è stato meno fortunato per Kane, che tra il 21' e il 30' non ha mai segnato su azione.
|Minuto
|Gol (rigori)
|0-10
|2
|11-20
|6 (2)
|21-30
|4 (4)
|31-40
|6 (1)
|41-intervallo
|1
|PRIMO TEMPO
|19 (7)
|46-55
|14 (3)
|56-65
|7 (2)
|66-75
|6 (2)
|76-85
|5 (1)
|86-fine partita
|3
|SECONDO TEMPO
|35 (8)
Quante triplette ha segnato Harry Kane in Champions League?
Kane ha già segnato due triplette in Champions League. La prima sarà difficile da replicare, con un gol di sinistro, uno destro e uno di testa nel 3-0 contro l'APOEL il 26 settembre 2017 alla quinta presenza nella competizione con il Tottenham.
La seconda tripletta è arrivata sette anni dopo, con un totale di quattro gol (tre su rigore) nel 9-2 tra Bayern Monaco e la GNK Dinamo alla prima giornata di Champions League 2024/25.
Harry Kane in Champions League: confronto con Erling Haaland, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
Kane è stato il giocatore più veloce a raggiungere quota 10 e 20 gol in Champions League (dopo rispettivamente 12 e 24 presenze), ma Sébastien Haller (dieci gol in sei presenze) ed Erling Haaland (20 in 14) hanno successivamente battuto questi record.
|Giocatore
|10 gol
|20 gol
|30 gol
|40 gol
|50 gol
|60 gol
|70 gol
|Van Nistelrooy
|15
presenze
|27
|34
|45
|62
|Benzema
|14
|34
|50
|67
|88
|111
|126
|Mbappé
|15
|40
|51
|59
|79
|89
|98
|Lewandowski
|16
|36
|46
|61
|77
|85
|93
|Messi
|23
|40
|48
|61
|66
|80*
|90*
|Neymar
|19
|38
|49
|65
|C Ronaldo
|37
|56
|74
|82
|91
|98
|106
|Haaland
|7
|14*
|25*
|35*
|49*
|Raúl
|22
|39
|57
|75
|97
|115
|139
|Kane
|12
|24
|45
|57
|66
|Haller
|6*
* record
Quali record detiene Harry Kane in Champions League?
- Miglior marcatore inglese nella storia della Champions League.
- Primo giocatore inglese a segnare in sette partite consecutive di Champions League.
- Maggior numero di gol segnati da un giocatore inglese in una singola stagione di Champions League (14 nel 2025/26).