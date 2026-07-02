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Harry Kane in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite e confronto con Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

giovedì 2 luglio 2026

L'attaccante inglese ha trovato nuova linfa in UEFA Champions League con il Bayern, ma cosa dice il confronto con i grandi campioni moderni?

Harry Kane esulta dopo un gol in Champions League con il Bayern
Harry Kane esulta dopo un gol in Champions League con il Bayern Getty Images

Quanti gol ha segnato Harry Kane in Champions League?

Harry Kane è decimo nella classifica marcatori di sempre della Champions League con 54 gol. Con il Tottenham ha segnato 21 gol in 32 partite, ma da quando è passato al Bayern nel 2023 ne ha realizzati altri 33 in 38 presenze.

Harry Kane in Champions League

Statistiche complessive
Partite: 70
Gol: 54

Per club
Tottenham: 32 partite, 21 gol
Bayern: 38 partite, 33 gol

Kane aveva 23 anni quando ha fatto il suo debutto in Champions League con il Tottenham contro il Monaco a White Hart Lane nella stagione 2016/17.

Ha segnato il suo primo gol nella gara di ritorno contro il Monaco ed è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i dieci e i venti gol in Champions League (dopo rispettivamente 12 e 24 presenze), cifre poi superate solo da Sébastien Haller (dieci gol in sei presenze) ed Erling Haaland (20 in 14).

Come ha segnato Harry Kane in Champions League?

Di sinistro: 9
Di destro: 35 (15 rigori)
Di testa: 10

In casa: 34
In trasferta: 20

Quando Kane ha segnato di testa o di sinistro, la sua squadra non ha mai perso.

Contro chi ha segnato Harry Kane in Champions League?

La miglior prestazione di Kane in una sola partita è arrivata contro la GNK Dinamo alla prima giornata della stagione 2024/25, con quattro gol segnati di cui tre su rigore.

Il giocatore ha avuto particolare successo anche contro il Borussia Dortmund e il PSV Eindhoven, andando a segno in ogni incontro. Non ha ancora segnato contro le ex rivali di Premier League Aston Villa, Liverpool e Manchester City, ma con il Bayern ha trovato la rete contro l'Arsenal nella gara d'andata dei quarti di finale 2023/24 (la sua squadra ha poi superato il turno con un 3-2 complessivo).

AvversariaPartiteMinutiGol
APOEL1753
Arsenal32701
Aston Villa190-
Atalanta1722
Barcelona32702
Bayern1901
Benfica190-
Celtic21351
Chelsea1902
Club Brugge1691
Copenhagen2180-
Crvena Zvezda21802
CSKA Moskva1831
Dortmund32634
Feyenoord190-
Frankfurt21801
Galatasaray21733
GNK Dinamo1904
Inter43601
Juventus21801
Lazio21802
Leverkusen21743
Liverpool190-
Man City158-
Man United21771
Marseille2180-
Milan2180-
Monaco21801
Olympiacos21803
Pafos1642
Paris43582
PSV32084
Real Madrid65243
Slovan Bratislava1901
Sporting CP3270-
Union SG1902
TOTALE70603354

Quando ha segnato Harry Kane in Champions League?

Le squadre che affrontano Kane devono essere più concentrate dopo l'intervallo, perché 35 dei suoi 54 gol in Champions League sono arrivati nella ripresa (di cui 14 nei dieci minuti successivi all'intervallo).

Il primo tempo è stato meno fortunato per Kane, che tra il 21' e il 30' non ha mai segnato su azione.

MinutoGol (rigori)
0-10 2
11-20 6 (2)
21-30 4 (4)
31-40 6 (1)
41-intervallo 1
PRIMO TEMPO 19 (7)
46-55 14 (3)
56-65 7 (2)
66-75 6 (2)
76-85 5 (1)
86-fine partita3
SECONDO TEMPO 35 (8)

Quante triplette ha segnato Harry Kane in Champions League?

Kane ha già segnato due triplette in Champions League. La prima sarà difficile da replicare, con un gol di sinistro, uno destro e uno di testa nel 3-0 contro l'APOEL il 26 settembre 2017 alla quinta presenza nella competizione con il Tottenham.

La seconda tripletta è arrivata sette anni dopo, con un totale di quattro gol (tre su rigore) nel 9-2 tra Bayern Monaco e la GNK Dinamo alla prima giornata di Champions League 2024/25.

Harry Kane in Champions League: confronto con Erling Haaland, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Kane è stato il giocatore più veloce a raggiungere quota 10 e 20 gol in Champions League (dopo rispettivamente 12 e 24 presenze), ma Sébastien Haller (dieci gol in sei presenze) ed Erling Haaland (20 in 14) hanno successivamente battuto questi record.

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol 40 gol 50 gol 60 gol 70 gol
Van Nistelrooy 15
presenze		27 34 45 62
Benzema 14 34 50 67 88 111 126
Mbappé 15 40 51 59 79 89 98
Lewandowski 16


36 46 61 77 85 93
Messi 23 40 48 61 66 80* 90*
Neymar 19 38 49 65
C Ronaldo 37 56 74 82 91 98 106
Haaland 7 14* 25* 35* 49*
Raúl 22 39 57 75 97 115 139
Kane 12 24 45 57 66
Haller 6*

* record

Quali record detiene Harry Kane in Champions League?

  • Miglior marcatore inglese nella storia della Champions League.
  • Primo giocatore inglese a segnare in sette partite consecutive di Champions League.
  • Maggior numero di gol segnati da un giocatore inglese in una singola stagione di Champions League (14 nel 2025/26).
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