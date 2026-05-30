Kai Havertz è il nono giocatore a segnare in più finali di Champions League
sabato 30 maggio 2026
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Kai Havertz è il nono giocatore ad aver segnato in più finali di UEFA Champions League.
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Kai Havertz ha aperto le marcature per l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain, diventando il nono giocatore a segnare in due o più finali di UEFA Champions League.
Havertz, che ha portato in vantaggio l'Arsenal a Budapest dopo soli sei minuti, ha anche segnato il gol che ha regalato al Chelsea la vittoria contro il Manchester City nel 2021. Grazie a queste due reti, l'attaccante tedesco è diventato anche uno dei soli tre giocatori ad aver trovato la rete con due squadre diverse in una finale di Champions League.
Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato in tre finali: un gol con il Manchester United nel 2008 e poi con il Real Madrid nel 2014 e nel 2017.
Giocatori che hanno segnato in più finali di Champions League
3 Cristiano Ronaldo (Manchester United 2007/08, Real Madrid 2013/14, 2016/17)
2 Raúl González (Real Madrid 1999/2000, 2001/02)
2 Samuel Eto'o (Barcelona 2005/06, 2008/09)
2 Lionel Messi (Barcelona 2008/09, 2010/11)
2 Sergio Ramos (Real Madrid 2013/14, 2015/16)
2 Mario Mandžukić (Bayern München 2012/13, Juventus 2016/17)
2 Gareth Bale (Real Madrid 2013/14, 2017/18)
2 Vinícius Júnior (Real Madrid 2021/22, 2023/24)
2 Kai Havertz (Chelsea 2020/21, Arsenal 2025/26)