Kai Havertz è il nono giocatore a segnare in più finali di Champions League

Kai Havertz ha aperto le marcature per l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain, diventando il nono giocatore a segnare in due o più finali di UEFA Champions League.

Havertz, che ha portato in vantaggio l'Arsenal a Budapest dopo soli sei minuti, ha anche segnato il gol che ha regalato al Chelsea la vittoria contro il Manchester City nel 2021. Grazie a queste due reti, l'attaccante tedesco è diventato anche uno dei soli tre giocatori ad aver trovato la rete con due squadre diverse in una finale di Champions League.

Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato in tre finali: un gol con il Manchester United nel 2008 e poi con il Real Madrid nel 2014 e nel 2017.

Giocatori che hanno segnato in più finali di Champions League

3 Cristiano Ronaldo (Manchester United 2007/08, Real Madrid 2013/14, 2016/17)

2 Raúl González (Real Madrid 1999/2000, 2001/02)

2 Samuel Eto'o (Barcelona 2005/06, 2008/09)

2 Lionel Messi (Barcelona 2008/09, 2010/11)

2 Sergio Ramos (Real Madrid 2013/14, 2015/16)

2 Mario Mandžukić (Bayern München 2012/13, Juventus 2016/17)

2 Gareth Bale (Real Madrid 2013/14, 2017/18)

2 Vinícius Júnior (Real Madrid 2021/22, 2023/24)

2 Kai Havertz (Chelsea 2020/21, Arsenal 2025/26)