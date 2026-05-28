I tifosi raggiungono il UEFA Champions Festival dopo l'annuncio del programma del Torneo delle Leggende

I tifosi hanno iniziato ad affluire al UEFA Champions Festival di Budapest, in vista della finale di Champions League di sabato tra Parigi e Arsenal alla Puskás Aréna.

Tutti i dettagli del Champions Festival

Organizzato in Piazza degli Eroi, il festival ha preso il via in una splendida mattinata di sole di giovedì nella capitale ungherese.

Due tifosi dell'Arsenal si godono la splendida atmosfera. UEFA via Getty Images

L'ex terzino brasiliano, Cafu, vincitore della Champions League con il Milan nel 2007, ha portato il trofeo in Piazza degli Eroi per dare il via ai festeggiamenti. Nella sola giornata di giovedì, quando il festival è entrato nel vivo, oltre 25.000 persone avevano già visitato il luogo dell'evento.

Nel frattempo, sono state annunciate le formazioni delle quattro squadre partecipanti all'Ultimate Champions Legends Tournament, in concomitanza con l'apertura del UEFA Champions Festival.

L'Ultimate Champions Legends Tournament si svolgerà venerdì dalle 15:00 alle 18:00 CEST alla Papp László Arena. Ecco QUI le formazioni delle stelle.﻿

Il trofeo consegnato da Cafu, una leggenda del Brasile UEFA via Getty Images

Tra le altre attrazioni pensate per i tifosi ci sarà anche il DJ inglese SIGALA, che sarà il protagonista del Friday Night Show sul palco principale di fronte al Museo Szepmuveszeti alle 21:00 CEST.

Le formazioni dell'Ultimate Champions Legends Tournament

FC Figo

30 Salvatore Sirigu

3 Ashley Cole

6 Xavi Hernández

6 Gaizka Mendieta

7 Luís Figo (capitano)

10 Ricardinho

19 Esteban Cambiasso

19 Gilberto Silva

23 Marco Materazzi

Rakitić Royals

12 Júlio César

4 Ivan Rakitić (capitano)

5 William Gallas

7 Robert Pirès

14 Theo Walcott

19 Santi Cazorla

20 Johan Djourou

21 David Silva

23 Sol Campbell

27 Mikaël Silvestre

UEFA via Getty Images

Cafu's Commanders

1 David James

2 Cafu (capitano)

3 Roberto Carlos

3 Juan Pablo Sorín

6 Claude Makélélé

12 Falcão

12 John Obi Mikel

22 Éric Abidal

42 Yaya Touré

Juhász Jewels

1 Ádám Bogdán

5 Zoltán Szélesi

7 Péter Czvitkovics

9 Róbert Feczesin

10 Zoltán Gera

14 Sándor Torghelle

16 Leandro

17 Nemanja Nikolić

23 Roland Juhász (capitano)