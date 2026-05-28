I tifosi raggiungono il UEFA Champions Festival dopo l'annuncio del programma del Torneo delle Leggende
giovedì 28 maggio 2026
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Il UEFA Champions Festival è iniziato ufficialmente giovedì a Budapest, mentre cresce l'attesa per la finale di Champions League di sabato.
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I tifosi hanno iniziato ad affluire al UEFA Champions Festival di Budapest, in vista della finale di Champions League di sabato tra Parigi e Arsenal alla Puskás Aréna.
Organizzato in Piazza degli Eroi, il festival ha preso il via in una splendida mattinata di sole di giovedì nella capitale ungherese.
L'ex terzino brasiliano, Cafu, vincitore della Champions League con il Milan nel 2007, ha portato il trofeo in Piazza degli Eroi per dare il via ai festeggiamenti. Nella sola giornata di giovedì, quando il festival è entrato nel vivo, oltre 25.000 persone avevano già visitato il luogo dell'evento.
Nel frattempo, sono state annunciate le formazioni delle quattro squadre partecipanti all'Ultimate Champions Legends Tournament, in concomitanza con l'apertura del UEFA Champions Festival.
L'Ultimate Champions Legends Tournament si svolgerà venerdì dalle 15:00 alle 18:00 CEST alla Papp László Arena. Ecco QUI le formazioni delle stelle.
Tra le altre attrazioni pensate per i tifosi ci sarà anche il DJ inglese SIGALA, che sarà il protagonista del Friday Night Show sul palco principale di fronte al Museo Szepmuveszeti alle 21:00 CEST.
Le formazioni dell'Ultimate Champions Legends Tournament
FC Figo
30 Salvatore Sirigu
3 Ashley Cole
6 Xavi Hernández
6 Gaizka Mendieta
7 Luís Figo (capitano)
10 Ricardinho
19 Esteban Cambiasso
19 Gilberto Silva
23 Marco Materazzi
Rakitić Royals
12 Júlio César
4 Ivan Rakitić (capitano)
5 William Gallas
7 Robert Pirès
14 Theo Walcott
19 Santi Cazorla
20 Johan Djourou
21 David Silva
23 Sol Campbell
27 Mikaël Silvestre
Cafu's Commanders
1 David James
2 Cafu (capitano)
3 Roberto Carlos
3 Juan Pablo Sorín
6 Claude Makélélé
12 Falcão
12 John Obi Mikel
22 Éric Abidal
42 Yaya Touré
Juhász Jewels
1 Ádám Bogdán
5 Zoltán Szélesi
7 Péter Czvitkovics
9 Róbert Feczesin
10 Zoltán Gera
14 Sándor Torghelle
16 Leandro
17 Nemanja Nikolić
23 Roland Juhász (capitano)