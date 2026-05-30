I tifosi accorrono in massa per il UEFA Champions Festival e per il Torneo delle Leggende
sabato 30 maggio 2026
Intro articolo
L'UEFA Champions Festival e l'Ultimate Champions Legends Tournament stanno attirando tantissimi tifosi in vista della finale di Champions League.
Contenuti top media
Corpo articolo
I tifosi stanno affluendo in massa all'UEFA Champions Festival di Budapest, in vista della finale di Champions League di sabato tra Parigi e Arsenal alla Puskás Aréna, mentre il torneo Ultimate Champions Legends di venerdì è stato vinto dai Rakitić Royals.
Organizzato in Piazza degli Eroi, il festival ha preso il via in una splendida mattinata di sole di giovedì nella capitale ungherese.
L'ex terzino brasiliano, Cafu, vincitore della Champions League con il Milan nel 2007, ha portato il trofeo in Piazza degli Eroi per dare il via ai festeggiamenti. Nella sola giornata di giovedì, quando il festival è entrato nel vivo, oltre 25.000 persone avevano già visitato il luogo dell'evento, mentre 65.000 tifosi hanno partecipato agli eventi di venerdì.
Nel frattempo, venerdì il torneo Ultimate Champions Legends ha registrato il tutto esaurito alla Papp László Arena, con i tifosi ansiosi di vedere in azione le leggende del calcio (vedi QUI e sotto). La squadra locale dei Juhász Jewels ha dato filo da torcere agli avversari, ma il torneo è stato vinto dai Rakitić Royals, il cui capitano Ivan Rakitić è stato nominato miglior giocatore della finale.
Le formazioni dell'Ultimate Champions Legends Tournament
FC Figo
30 Salvatore Sirigu
3 Ashley Cole
6 Xavi Hernández
6 Gaizka Mendieta
7 Luís Figo (capitano)
10 Ricardinho
19 Esteban Cambiasso
19 Gilberto Silva
23 Marco Materazzi
Rakitić Royals
12 Júlio César
2 Iván Córdoba
4 Ivan Rakitić (captain)
5 William Gallas
7 Robert Pirès
14 Theo Walcott
19 Santi Cazorla
20 Johan Djourou
21 David Silva
27 Mikaël Silvestre
Cafu's Commanders
1 David James
2 Cafu (capitano)
3 Roberto Carlos
3 Juan Pablo Sorín
6 Claude Makélélé
12 Falcão
12 John Obi Mikel
22 Éric Abidal
42 Yaya Touré
Juhász Jewels
1 Ádám Bogdán
5 Zoltán Szélesi
7 Péter Czvitkovics
9 Róbert Feczesin
10 Zoltán Gera
14 Sándor Torghelle
16 Leandro
17 Nemanja Nikolić
23 Roland Juhász (capitano)