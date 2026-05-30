I tifosi accorrono in massa per il UEFA Champions Festival e per il Torneo delle Leggende

I tifosi stanno affluendo in massa all'UEFA Champions Festival di Budapest, in vista della finale di Champions League di sabato tra Parigi e Arsenal alla Puskás Aréna, mentre il torneo Ultimate Champions Legends di venerdì è stato vinto dai Rakitić Royals.

Tutti i dettagli del Champions Festival

Organizzato in Piazza degli Eroi, il festival ha preso il via in una splendida mattinata di sole di giovedì nella capitale ungherese.

Il trofeo della UEFA Champions League in mostra all'UEFA Champions Festival UEFA via Getty Images

L'ex terzino brasiliano, Cafu, vincitore della Champions League con il Milan nel 2007, ha portato il trofeo in Piazza degli Eroi per dare il via ai festeggiamenti. Nella sola giornata di giovedì, quando il festival è entrato nel vivo, oltre 25.000 persone avevano già visitato il luogo dell'evento, mentre 65.000 tifosi hanno partecipato agli eventi di venerdì.

Nel frattempo, venerdì il torneo Ultimate Champions Legends ha registrato il tutto esaurito alla Papp László Arena, con i tifosi ansiosi di vedere in azione le leggende del calcio (vedi QUI e sotto). La squadra locale dei Juhász Jewels ha dato filo da torcere agli avversari, ma il torneo è stato vinto dai Rakitić Royals, il cui capitano Ivan Rakitić è stato nominato miglior giocatore della finale.

Il meglio del primo giorno dell'UEFA Champions Festival

Le formazioni dell'Ultimate Champions Legends Tournament

FC Figo

30 Salvatore Sirigu

3 Ashley Cole

6 Xavi Hernández

6 Gaizka Mendieta

7 Luís Figo (capitano)

10 Ricardinho

19 Esteban Cambiasso

19 Gilberto Silva

23 Marco Materazzi

Rakitić Royals

12 Júlio César

2 Iván Córdoba

4 Ivan Rakitić (captain)

5 William Gallas

7 Robert Pirès

14 Theo Walcott

19 Santi Cazorla

20 Johan Djourou

21 David Silva

27 Mikaël Silvestre

Ivan Rakitić col premio di Player of the Match al termine dell'Ultimate Champions Legends Tournament UEFA via Getty Images

Cafu's Commanders

1 David James

2 Cafu (capitano)

3 Roberto Carlos

3 Juan Pablo Sorín

6 Claude Makélélé

12 Falcão

12 John Obi Mikel

22 Éric Abidal

42 Yaya Touré

Juhász Jewels

1 Ádám Bogdán

5 Zoltán Szélesi

7 Péter Czvitkovics

9 Róbert Feczesin

10 Zoltán Gera

14 Sándor Torghelle

16 Leandro

17 Nemanja Nikolić

23 Roland Juhász (capitano)