Acquista il programma della finale di Champions League 2026

L'appuntamento più importante dell'anno per i club vede contrapporsi Paris e Arsenal – ricevi a casa tua una copia del programma ufficiale della finale di UEFA Champions League 2026.

Scopri tutti i dettagli sulle due squadre e sul percorso nella competizione: il Paris insegue il secondo titolo consecutivo, mentre l'Arsenal torna a giocarsi una finale 20 anni dopo l'ultima raggiunta.

Il programma ufficiale della finale di Champions League è ricco di aneddoti, statistiche, cenni storici e interviste esclusive con gli allenatori Luis Enrique e Mikel Arteta, oltre ai giocatori Khvicha Kvaratskhelia e Declan Rice.

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