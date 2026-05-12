Svelata la maglia ufficiale di Budapest per la finale di UEFA Champions League

In vista della finale della UEFA Champions League 2026, che il 30 maggio infiammerà Budapest, è stata presentata una maglia in edizione speciale e limitata con licenza ufficiale per celebrare l'occasione. La maglia è disponibile sia in versione fisica che virtuale.

Store online ufficiale della UCL

La maglia della finale di Champions League di Budapest 2026 celebra l'identità della città ospitante con un design audace che attinge al patrimonio ungherese e all'iconico marchio della Champions League.

Disponibile dal 12 maggio, questa maglia in edizione limitata è in vendita esclusivamente tramite lo store ufficiale online della Champions League e presso gli stand ufficiali in loco a Budapest prima della finale. Per i tifosi di tutto il mondo, la maglia potrà essere indossata anche virtualmente in EA SPORTS FC™ 26 Ultimate Team™, dove sarà protagonista di una stagione virtuale a tempo limitato che si svolgerà dal 23 al 30 maggio.

Oltre alla divisa, i giocatori sbloccheranno un pacchetto di oggetti personalizzabili, che consentirà loro di rappresentare lo spirito dell'atto conclusivo della più importante competizione del calcio europeo per club attraverso la propria squadra dell'Ultimate Team.

Il motivo di base della maglia si ispira alle astrazioni dell'architettura di Budapest e agli spruzzi di vernice che riflettono la vivace vita notturna della città.

Sul petto spiccano due simboli potenti: un'illustrazione stilizzata della Puskás Aréna a destra e l'iconica stella della Champions League posizionata sul cuore a sinistra – un omaggio alla passione che anima il torneo.

Al centro, il suggestivo logo di Budapest 2026, città ospitante della finale, caratterizza la maglia, celebrando la finale del massimo evento calcistico europeo per club di questa stagione. Le toppe ufficiali sulle maniche e il numero 26 sul retro completano il capo.

Che venga indossata dai tifosi sugli spalti, per le strade o virtualmente nel gioco, la maglia Budapest '26 è molto più di una semplice maglietta: è un omaggio a una città dalla grande tradizione calcistica e al momento clou del calcio europeo per club di questa stagione.