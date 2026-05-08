Momenti Priceless della Settimana: Bukayo Saka, Harry Kane e Ousmane Dembélé

Gol decisivi, storie da favola e puro spettacolo: ecco il meglio delle semifinali di ritorno di UEFA Champions League con i Momenti Priceless della Settimana by Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

Saka sempre più decisivo per Arteta

"È una favola bellissima e spero che si concluda bene a Budapest", ha risposto Bukayo Saka quando gli è stato ricordato che faceva parte del primo Arsenal di Mikel Arteta.

Più di sei anni dopo, Saka ha aiutato i Gunners a raggiungere la finale di Champions League, segnando il gol contro l'Atletico che ha permesso ai Gunners di qualificarsi con un 2-1 complessivo. A proposito della sua conclusione dalla corta distanza, il giocatore ha dichiarato: "In queste situazioni cerco solo di rimanere attento. A volte la palla ti arriva, altre no, ma devi esserci e io c'ero".

Si può dire che Saka e Mikel Arteta abbiano iniziato insieme. Il nazionale inglese è l'unico giocatore attualmente in forza all'Arsenal ad aver fatto parte della prima formazione schierata dal tecnico spagnolo: era il 2019, in trasferta contro il Bournemouth in Premier League, e l'allora diciottenne è sceso in campo come terzino sinistro con la maglia numero 77.

Alla sua 348esima partita alla guida dell'Arsenal, Arteta ha portato il club alla sua seconda finale di Champions League. I due avevano già vinto insieme la FA Cup nel 2020 e ora sono a un passo dal trofeo più ambito d'Europa.

Goal del giorno: guarda la rete decisiva di Bukayo Saka

Altri record per Kane

Solo Erling Haaland (57 gol in 58 partite) e Ruud van Nistelrooy (55 in 70) hanno segnato più gol di Harry Kane nelle loro prime 70 presenze in Champions League.

Il capitano dell'Inghilterra ha segnato il suo 54esimo gol nei minuti di recupero contro il Paris Saint-Germain a Monaco, con un tiro potente da distanza ravvicinata che ha riacceso brevemente le speranze del Bayern Monaco. La squadra tedesca, però, è stata eliminata con un 6-5 complessivo.

Nonostante la sconfitta, la stagione di Kane è stata costellata di traguardi. I suoi 14 gol rappresentano il record di marcature di un giocatore inglese in una singola stagione di Champions League, nonché il suo primato personale nella competizione. Avendo segnato anche al Parco dei Principi, Kane è anche diventato il primo inglese a segnare in entrambe le semifinali di Champions League.

L'attaccante è ora al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre nelle competizioni UEFA per club, con 78 gol realizzati tra Champions League, Europa League e Conference League con le maglie di Bayern Monaco e Tottenham.

Il Paris gira intorno a Dembélé

A Ousmane Dembélé sono bastati meno di tre minuti per avvicinare di un altro passo il Paris Saint-Germain alla finale di Champions League a Budapest.

Il suo gol in avvio ha raddoppiato il vantaggio dei parigini nel doppio confronto dopo l'epica semifinale di andata terminata 5-4. Sugli sviluppi di un contropiede sulla sinistra, Khvicha Kvaratskhelia ha crossato al centro per Dembélé, completamente smarcato in area. L'attaccante ha battuto di prima intenzione e ha trafitto Manuel Neuer, infliggendo un duro colpo al Bayern prima di imporsi con un 6-5 complessivo.

Andando a segno ancora una volta, Dembélé ha ribadito la sua importanza per la squadra di Luis Enrique. Ora è a sette gol in questa edizione, dopo una doppietta nella gara d'andata contro il Bayern, un'altra doppietta contro il Liverpool al ritorno dei quarti di finale e i gol nelle vittorie della fase campionato contro Bayer Leverkusen e Chelsea.