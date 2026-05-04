Vitinha sulla sua esperienza in Francia, sull'allenatore Luis Enrique e sulle qualità dei campioni d'Europa del Paris Saint-Germain

Vitinha, il metronomo del centrocampo dei campioni d'Europa in carica del Paris, è stato anche in questa stagione una pedina fondamentale della squadra di Luis Enrique nella caccia al secondo titolo consecutivo in UEFA Champions League.

Il ventiseienne ha parlato con la UEFA del padre, sua fonte di ispirazione nel mondo del calcio, del suo 'fantastico' allenatore al Paris Saint-Germain e del motivo per cui questa squadra ha il potenziale per arrivare di nuovo fino in fondo nella massima competizione europea per club.

Sul padre Vítor Manuel, sua fonte d'ispirazione nel calcio

Ha avuto una carriera di tutto rispetto, e non solo con l’Aves [la squadra della sua città natale], dato che ha giocato anche per altre cinque squadre della massima serie portoghese. Non mi ha mai costretto a giocare a calcio. È stata una mia scelta, e per mia fortuna le cose sono andate bene. Giochiamo anche nella stessa posizione. Era molto intelligente nel modo in cui vedeva il gioco.

A quanto pare era più veloce di me, aveva più ritmo ed era anche più forte di testa, ma io ho altre qualità. Quando ho debuttato nell'Accademia del Porto, mi è stato detto che siamo giocatori simili, che giochiamo entrambi a testa alta. Lo prendo come un complimento. Vedo me stesso quando lo guardo, e penso che lui provi lo stesso.

Il padre di Vitinha, Vítor Manuel (in alto), in azione con l'Aves nel 2006 AFP via Getty Images

Sui suoi quattro anni al Paris

Sarebbe stato grave se in questi quattro anni non fossi cresciuto e migliorato sotto molti aspetti, diventando una persona e un calciatore migliore. Se mi chiedete un paragone sul Vitinha del 2022 rispetto a quello di oggi, sento di essermi evoluto sotto entrambi gli aspetti e ne sono felice.

Sono molto legato ai trofei che ho vinto con il club, ma ancora più importante di questo è ciò che sono diventato e ciò che sto ancora diventando, poiché si tratta di un processo. Sono molto soddisfatto di tutto ciò che sono diventato qui, al Paris Saint-Germain. Spero di continuare su questa strada.

Guarda il gran gol di Vitinha nel successo del Paris

Sull'allenatore del Paris, Luis Enrique

Al di là delle sue qualità tecniche e tattiche come allenatore, è una persona fantastica e mi sento a mio agio con lui. Non parliamo solo di calcio, e anche questo è un aspetto positivo. È una persona molto spontanea e normale, che sa essere molto sincera con te.

Quando hai un allenatore che non solo ottiene risultati, ma ti convince anche a seguire la sua filosofia di gioco, attraverso il modo in cui lavora quotidianamente, il modo in cui ci alleniamo insieme giorno dopo giorno, diventa quasi impossibile che non ti piaccia.

Guarda il gol di Vitinha col Paris contro il Newcastle

Sul suo ruolo di 'metronomo del Paris'

È una bella sensazione. Non direi che sia una responsabilità così enorme, perché non sono solo. È vero che sono io a dettare i tempi, ma lo fanno anche il portiere, il terzino, il difensore centrale, gli altri centrocampisti, gli attaccanti e persino i sostituti che entrano in campo durante la partita. Non penso che, se dovessi mancare, la squadra non sarebbe in grado di giocare.

Cerco di dare il massimo ogni volta che scendo in campo e di migliorare il nostro gioco. Cerco anche di trasmettere fiducia alla squadra. La fiducia è contagiosa

Il cammino del Paris Saint-Germain sino alla semifinale di Champions League: tutti i gol

Sulle qualità del Paris

Tutti sanno cosa devono fare in campo, dato che i nostri ruoli sono stati definiti con chiarezza. Non abbiamo alcun dubbio su ciò che dobbiamo fare a livello individuale quando scendiamo in campo.

Il complimento più grande che potrei fare a questa squadra è che, se un giocatore non si sente bene o è assente, la squadra va avanti lo stesso. Chiunque entri in campo farà lo stesso, e a volte anche meglio. Quando scendo in campo, credo e sento che siamo tutti allineati sulla stessa visione di gioco. Ciò che definisce una vera squadra, è quando tutti la pensano allo stesso modo e sanno cosa devono fare.