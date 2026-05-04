Bayern - Paris, anteprima ritorno semifinale Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste

Il Bayern ospiterà il Paris mercoledì 6 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: mercoledì 6 maggio (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa: ritorno semifinale UEFA Champions League

Chi: i sei volte campioni contro i campioni in carica

Andata: Paris - Bayern 5-4

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Guida alla partita

La partita di andata al Parc des Princes è stata un'altalena di emozioni condita da nove gol: la semifinale con il maggior numero di reti nell'era della Champions League. In una sfida al cardiopalma con continui cambi di risultato, il Paris ha avuto la meglio, aggiudicandosi la vittoria per 5-4 e ponendo fine a una serie di cinque sconfitte consecutive contro il Bayern – inclusa una sconfitta per 2-1 nella fase campionato di questa stagione – infliggendo ai campioni di Germania la loro seconda sconfitta di questa edizione.

Sette diversi giocatori hanno scritto il proprio nome sul taccuino dei marcatori, mentre le due squadre più prolifiche della competizione di questa stagione hanno tenuto fede alle aspettative. dando vita a una partita memorabile. È la prima volta nella storia della competizione che due club diversi hanno segnato ciascuno 40 o più gol in una singola edizione – il Paris ne ha segnati 43, mentre il Bayern 42 – con il record storico del Barcelona del 1999/2000 di 45 gol ormai a portata di mano.

Alla Fußball Arena München servono altri quattro gol per stabilire il record di marcature in un doppio confronto a eliminazione diretta di Champions League. Questo record non sembra così difficile da raggiungere dato che in campo si sfideranno l'attuale capocannoniere Kylian Mbappé (autore di 15 reti), Harry Kane (13) e Khvicha Kvaratskhelia (10).

Con nove vittorie contro le sette del Paris nelle loro 16 sfide in questa competizione, la storia pende leggermente dalla parte del Bayern; tuttavia, con un solo gol di scarto tra le due squadre, la qualificazione in finale è tutt'altro che decisa.

Highlights: Paris - Bayern München 5-4 ﻿

Probabili formazioni

Bayern: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane

Paris: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé,Kvaratskhelia

Stato di forma

Bayern

Forma: PSVVSV (dalla più recente)

Ultima: Bayern - Heidenheim 3-3, 02/05, Bundesliga

Paris

Forma: PVVVVV

Ultima: Paris - Lorient 2-2, 02/05, Ligue 1

Le parole dei protagonisti

Vincent Kompany, allenatore Bayern München: "Affrontiamo la migliore squadra d'Europa, perché sono i campioni in carica. La qualificazione è ancora in bilico. Ma abbiamo bisogno che lo stadio faccia la differenza; è un luogo leggendario, dove questo club ha conquistato tanti grandi successi. Non potremmo sperare di meglio. Prenderemo ciò che abbiamo e lavoreremo su ciò che possiamo migliorare".

Luis Enrique, allenatore Paris: "Quando si affronta una squadra con un tale talento individuale e collettivo, è sempre difficile. Abbiamo subito quattro gol all'andata e naturalmente ci sono aspetti da migliorare. Ho chiesto al mio staff quanti gol pensiamo di dover segnare, e abbiamo concordato su tre. È uno stadio che ci regala tanti ricordi felici; lì abbiamo vinto la nostra prima Champions League. Il Bayern avrà i suoi tifosi dietro, ma noi andremo lì con la nostra solita mentalità: andiamo a Monaco per vincere".