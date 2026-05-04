Arsenal - Atleti, anteprima ritorno semifinale Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste

L'Arsenal ospiterà l'Atletico de Madrid martedì 5 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: martedì 5 maggio (21:00 CET)

Dove: Arsenal Stadium, Londra

Cosa: ritorno semifinale UEFA Champions League

Chi: la finalista del 2006 contro i tre volte vice campioni d'Europa

Andata: Atleti - Arsenal 1-1

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Guida alla partita

Il rigore realizzato da Viktor Gyökeres nel primo tempo è stato riequilibrato nella ripresa dal penalty trasformato da Julián Álvarez, lasciando la qualificazione in perfetto equilibrio in vista del ritorno a Londra. All’Atlético Madrid di Diego Simeone va però il merito di aver costruito le occasioni più pericolose nell’andata al Metropolitano, a conferma della straordinaria efficacia offensiva della sua squadra nella sua stagione più prolifica in Champions League: 35 gol complessivi, ben dieci dei quali firmati da Álvarez.

L'Arsenal rimane l'unica squadra imbattuta nella competizione di questa stagione (10 vittorie e 3 pareggi) e vanta la difesa più solida, con otto clean sheet e solo sei gol subiti, ma l'Atleti non ha mai chiuso una partita sullo 0-0 nelle ultime 37 partite UEFA.

Il netto 4-0 con cui l’Arsenal ha superato la formazione spagnola nella fase campionato – impreziosito dalla doppietta di Viktor Gyökeres – alimenta l’ottimismo in casa Gunners. Allo stesso tempo, il rendimento recente dell’Atlético Madrid contro le squadre inglesi offre spunti incoraggianti: appena due successi nelle ultime 13 gare UEFA, a fronte di tre pareggi e otto sconfitte. Resta però un precedente significativo: nell’ultimo doppio confronto tra le due squadre, la semifinale di UEFA Europa League 2017/18, furono proprio i colchoneros a imporsi con un 2-1 complessivo.

Entrambe le squadre puntano al loro primo titolo europeo, ma prima l’Arsenal deve raggiungere la finale che manca dal 2005/06, mentre l’Atleti cerca un’altra occasione per incidere il proprio nome sul trofeo dopo aver sfiorato il successo nelle stagioni 2013/14 e 2015/16.

Highlights: Atleti - Arsenal 1-1 ﻿

Probabili formazioni

A seguire

Stato di forma

Arsenal

Forma: VPVSPS (dal più recente)

Ultima: Arsenal - Fulham 3-0, 02/05, Premier League

Atleti

Forma: VPVSPS

Ultima: Valencia - Atleti 0-2, 02/05, Liga

Le parole dei protagonisti

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Essere in semifinale di Champions League è un traguardo incredibile. Adesso ci giocheremo l'accesso in finale davanti ai nostri tifosi: il destino è nelle nostre mani".

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Raramente abbiamo assistito a un tale entusiasmo [da parte dei tifosi] come quello che abbiamo visto all'inizio [della partita di andata]. Non ci saranno tutti nel ritorno, ma saranno con noi con il cuore e con l'anima".