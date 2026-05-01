Momenti Priceless della Settimana: brillano Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Julián Alvarez e Luis Enrique

Gol decisivi, storie da favola e puro spettacolo: ecco il meglio delle semifinali di andata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless della Settimana Mastercard.

Momenti Priceless Mastercard

Inarrestabile Kvaratskhelia

Sette partite a eliminazione diretta, sette gol: Khvicha Kvaratskhelia ha portato avanti la sua incredibile striscia in Champions League con una doppietta nella vittoria per 5-4 del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco nella semifinale di andata.

Il suo primo gol è stato il più spettacolare. Su un passaggio di Vitinha da centrocampo che ha spiazzato Josip Stanišić, Kvaratskhelia è partito in velocità dalla sinistra, ha superato il difensore puntando verso il centro e ha calciato con precisione nell'angolino, pareggiando dopo il gol di Harry Kane.

Il georgiano ha segnato di nuovo al 56' con un potente rasoterra di prima intenzione che ha portato il suo bottino stagionale a dieci gol. In questo modo ha eguagliato il record di marcature per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola stagione di Champions League, stabilito da Zlatan Ibrahimović nel 2013/14.

Guarda il gol di Khvicha Kvaratskhelia contro il Bayern

Olise lascia ancora il segno

L'esultanza di Michael Olise a labbra serrate si è vista per la quinta volta in stagione nella spettacolare semifinale da nove gol tra PSG e Bayern.

Il gol del francese al 41' è stato uno degli highlights della serata. Dopo aver raccolto il pallone fuori area, Olise si è fatto strada indisturbato tra i difensori in maglia blu e ha trafitto di potenza Matvei Safonov.

La sua rete si aggiunge a quelle segnate contro Real Madrid, Atalanta e Pafos e a ben otto assist in una stagione finora impressionante.

Guarda il gol di Michael Olise contro il Paris Saint-Germain

Il più veloce giocatore argentino a raggiungere i 25 gol

Julián Alvarez è diventato il giocatore argentino più veloce a raggiungere quota 25 gol in Champions League, trasformando il rigore al 56' che ha suggellato l'1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal nella semifinale di andata.

Avendo raggiunto questo traguardo alla 41esima presenza nella massima competizione europea, Alvarez ha superato Lionel Messi (25 gol in 42 partite) e Sergio Agüero (48).

Alvarez ha così siglato il suo decimo gol in 14 partite, diventando il primo giocatore dell'Atletico Madrid a entrare in doppia cifra in una singola stagione di Champions League; il primato precedente era stato siglato da Diego Costa nel 2013/14.

Si tratta anche di un nuovo record personale per il 26enne attaccante, il cui bottino è aumentato di stagione in stagione: tre gol nel 2022/23 e cinque nel 2023/24 con il Manchester City, sette con l'Atletico Madrid la scorsa stagione.

Highlights: Atlético Madrid - Arsenal 1-1

Enrique stanco ma felice

"È stata una partita straordinaria, con due squadre che hanno giocato a un livello incredibile. Sono stanchissimo e non ho corso nemmeno un chilometro", ha detto Luis Enrique dopo aver guidato il Paris in una gara avvincente e ricca di capovolgimenti di fronte.

Questa vittoria assume un significato ancora più speciale. Nella sua 77ª partita di Champions League, Enrique ha raggiunto quota 50 vittorie, superando qualsiasi altro allenatore nella storia del torneo in questa speciale classifica. Finora, il più veloce a raggiungere i 50 successi era stato Pep Guardiola, che aveva impiegato 79 partite.

È stata una serata memorabile anche per il Paris Saint-Germain, che è diventato il primo club francese a raggiungere le 100 vittorie in Champions League: la prima era arrivata nella stagione 1994/95 proprio contro il Bayern nella fase a gironi.

Ora, Enrique punta al terzo titolo in Champions League da allenatore dopo quelli con il Barcellona nel 2014/15 e il PSG la scorsa stagione.