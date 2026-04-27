Torneo Ultimate Champions Legends 2026: Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitić e Roland Juhász sono i capitani di questa edizione

Sulla scia del successo ottenuto nel 2025, Luís Figo sarà nuovamente capitano di una squadra all’Ultimate Champions Legends Tournament del 2026. Ad affrontarlo ci saranno Cafu, che lo scorso anno faceva parte del team Figo FC, e i nuovi arrivati Ivan Rakitić e Roland Juhász.

Vi presentiamo i quattro capitani che guideranno le squadre delle leggende (che saranno svelate in seguito) alla Papp László Budapest Sportaréna, venerdì 29 maggio.

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Luís Figo

Uno dei più grandi attaccanti della sua epoca, la leggenda del Portogallo Figo, torna dopo aver guidato la sua squadra alla vittoria nell'edizione dello scorso anno a Monaco di Baviera. Secondo calciatore portoghese in assoluto a vincere il Pallone d'Oro nel 2000, tra i successi di Figo figurano la vittoria della UEFA Champions League nel 2002, due Supercoppe UEFA e una serie di trofei nazionali. A livello internazionale, Figo ha superato le 100 presenze, raggiungendo in particolare la finale di UEFA EURO 2004, ed è considerato uno dei più grandi giocatori che il Portogallo abbia mai prodotto.

Luís Figo (in prima fila, secondo da destra) e Cafu (in prima fila, secondo da sinistra) hanno vinto il titolo come compagni di squadra nel 2025 UEFA via Getty Images

Cafu

Membro del team Figo FC vittorioso a Monaco nell'ultima edizione, Cafu spera questa volta di guidare alla vittoria una squadra tutta sua. Vincitore della UEFA Champions League con il Milan nel 2007, Cafu ha vinto anche due Supercoppe UEFA con la maglia rossonera. Essendo uno dei migliori terzini destri di tutti i tempi, non sorprende che la sua carriera in nazionale sia stata altrettanto spettacolare: ha fatto parte della squadra brasiliana che ha vinto la Coppa del Mondo FIFA del 1994, prima di guidare la sua squadra come capitano all'ultimo Mondiale vinto dal Brasile nel 2002.

Informazioni sul torneo

Ivan Rakitić

Rakitić ha segnato il primo dei tre gol del Barcelona nella vittoria sulla Juventus nella finale della UEFA Champions League 2015 a Berlino. Due volte vincitore dell’UEFA Europa League con il Seville e finalista ai Mondiali, Rakitić ha concluso la sua carriera nel 2025 come uno dei calciatori più titolati della storia della Croazia. Oggi contribuisce allo sviluppo del calcio ricoprendo un ruolo nel consiglio di amministrazione della UEFA Foundation for Children: "Il legame tra i bambini e il calcio è semplicemente fantastico, e mi rende davvero orgoglioso poter fare qualcosa per loro".

Ivan Rakitić si è detto orgoglioso del suo ruolo nella UEFA Foundation for Children UEFA via Getty Images

Roland Juhász

Il difensore centrale Juhász è l'eroe locale del torneo Ultimate Champions Legends, che si giocherà nella sua città natale, Cegléd, a circa un'ora di macchina da Budapest. Juhász ha collezionato 95 presenze con la maglia dell'Ungheria tra il 2004 e il 2016, di cui tre a EURO 2016, ed è stato nominato calciatore dell'anno dalla Federcalcio ungherese nel 2009 e nel 2011. A livello di club, il periodo di maggior successo è stato quello con l'Anderlecht in Belgio, dove ha vinto cinque campionati tra il 2005 e il 2013.

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