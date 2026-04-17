Momenti Priceless della Settimana: Ademola Lookman, Ousmane Dembélé, Matvei Safonov, Luis Díaz e Arda Güler

Gol decisivi, storie da favola e puro spettacolo: il meglio delle gare di ritorno dei quarti di UEFA Champions League nei Momenti Priceless della Settimana by Mastercard.

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Lookman trascina l’Atleti in semifinale

"Le serate come questa sono fantastiche", ha commentato Ademola Lookman dopo il 3-2 complessivo sul Barcellona che ha permesso all'Atlético Madrid di raggiungere le semifinali.

Il Barça aveva rimontato lo svantaggio dell’andata con due gol all’Estadio Metropolitano, portando il risultato totale sul 2-2, ma poco dopo il gol Ferran Torres è arrivata la risposta dell’Atleti.

Sono bastati tre passaggi: lanciato in verticale sulla fascia destra, Marcos Llorente ha appoggiato al centro per Lookman, che al 31' ha segnato il gol decisivo.

Per l’ex Atalanta si è trattato del terzo gol stagionale: dopo quello con la Dea contro l'Eintracht prima del trasferimento all’Atleti, è andato a segno anche contro il Club Brugge negli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Ora, il nigeriano conta otto gol in 21 presenze in Champions League ed è terzo nella classifica marcatori assoluta del suo paese dietro a Obafemi Martins (9) e Victor Osimhen (16).

Guarda il gol di Lookman contro il Barcellona

Dembélé e Safonov: i due volti del Paris

Il Paris ha ﻿battuto il Liverpool con due grandi prove a entrambe le estremità del campo. Ad accendere la scintilla è stato Ousmane Dembélé, autore di un gol pregevole da fuori area. "Volevo solo piazzare la palla", ha detto il francese.

Il successo del PSG, però, non va attribuito solo ai gol. Forte del 2-0 dell’andata, la squadra di Luis Enrique è arrivata ad Anfield sapendo che sarebbe stata messa sotto pressione, quindi aveva bisogno di solidità.

Matvei Safonov ha risposto all'appello. "Prima della partita, sapevamo che sarebbe stata difficile", ha rivelato il portiere, impegnato per tutta la gara e autore di due parate chiave. Prima, ha reagito prontamente su una conclusione di Milos Kerkez da distanza ravvicinata, mentre nel secondo tempo si è tuffato su un potente tiro di Rio Ngumoha.

Guarda la doppietta di Dembélé contro il Liverpool

Luis Díaz firma il colpo decisivo nel finale

Dopo 89 minuti, la sfida con continui rovesciamenti di fronte tra Bayern München e Real Madrid era in perfetta parità (4-4 complessivo) e i supplementari sembravano inevitabili, ma Luis Díaz aveva altri piani.

Il momento decisivo è arrivato grazie a un rapido uno-due. Dopo aver ricevuto il passaggio di tacco di Jamal Musiala, Luis Díaz ha approfittato delle esitazioni della difesa del Madrid, ha controllato il pallone e ha fatto partire una violenta conclusione che ha superato Andriy Lunin, facendo esplodere di gioia la Fußball Arena München.

Sembrava il gol definitivo, ma in una serata del genere non si può dare niente per scontato. Pochi minuti dopo, infatti, Michael Olise ha messo il sigillo su una storica vittoria del Bayern.

Con il suo sesto gol in questa edizione – il terzo nelle ultime tre partite – Luis Díaz è anche arrivato a quota 16 complessivi nel torneo, ampliando il suo record di miglior marcatore colombiano di sempre in Champions League.

Il gol di Luis Díaz

La doppietta di Arda Güler

Arda Güler è un altro giocatore che ha illuminato la palpitante sfida tra Real e Bayern, segnando due volte in una classica del calcio moderno.

Il suo primo gol è arrivato dopo appena 34 secondi – il più veloce mai segnato dal club in Champions League – e ha dato subito il tono alla serata. Approfittando di un passaggio sbagliato di Manuel Neuer fuori area, il turco ha calciato di prima intenzione da circa 30 metri, insaccando a porta vuota con un bel tiro a rientrare.

Dopo la risposta immediata del Bayern, Arda Güler si è nuovamente preso la scena. Su un calcio di punizione dal limite, ha fatto partire un tiro potente e arcuato che non ha dato scampo a Neuer, letteralmente incastrato nella rete.