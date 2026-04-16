Squadra della Settimana di Champions League: ritorno dei quarti di finale

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Juan Musso, Atlético

Secondo la statistica "gol evitati", le sue parate hanno totalizzato un valore di 1,02 e sono state fondamentali per limitare i danni contro il Barcellona, dando all'Atletico Madrid la possibilità di reagire e conquistare la qualificazione.

Eduardo Quaresma, Sporting CP

Il difensore dello Sporting ha disputato un'ottima partita nello 0-0 contro l'Arsenal, vincendo tutti i contrasti ed effettuando nove respinte.

Dayot Upamecano, Bayern

Ha dominato nei duelli ed effettuato interventi decisivi dentro e fuori dall'area, oltre a servire numerosi passaggi che hanno scardinato le linee avversarie.

Marquinhos, Paris

Per il secondo anno consecutivo, il capitano del Paris Saint-Germain ha guidato splendidamente la difesa ad Anfield, come dimostra il suo intervento provvidenziale su Virgil van Dijk nel primo tempo.

Marcos Llorente, Atlético

Ha offerto un'ottima prestazione a tutto campo vincendo duelli, intercettando palloni ed effettuando più contrasti di qualsiasi altro giocatore della settimana (sette, di cui cinque riusciti). Inoltre ha servito l'assist per il gol di Ademola Lookman.

Joshua Kimmich, Bayern

Il metronomo del centrocampo del Bayern ha effettuato più passaggi nella trequarti offensiva di qualsiasi altro giocatore, creando quattro occasioni da gol tra cui il calcio d'angolo per la rete di Aleksandar Pavlović.

Martin Zubimendi, Arsenal

Ha regalato calma e lucidità ai Gunners, completando tutti i 25 passaggi nella propria metà campo e realizzando il maggior numero di passaggi in profondità nella trequarti offensiva.

Arda Güler, Real Madrid

Ha guidato la tentata rimonta del Real Madrid segnando i primi due gol contro il Bayern, compreso il magnifico calcio di punizione del momentaneo 2-1.

Michele Olise, Bayern

Con l'ultimo gol, ha suggellato la qualificazione del Bayern contro il Real Madrid aver servito due passaggi chiave e creato numerosi pericoli sulla fascia destra.

Ferran Torres, Barcelona

Il passaggio dell'attaccante blaugrana ha permesso a Lamine Yamal di segnare il gol del vantaggio, mentre la sua conclusione all'incrocio ha suggellato la vittoria al Metropolitano.

Ousmane Dembélé, Paris

Le sue straordinarie capacità realizzative si sono rivelate decisive martedì ad Anfield, con due gol che hanno blindato la qualificazione del PSG.