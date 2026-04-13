Quarti di finale di Champions League: anteprima e statistiche delle gare di di ritorno
lunedì 13 aprile 2026
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Tutti i dettagli sulle partite di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League con le nostre statistiche.
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Due squadre spagnole si contendono l'accesso alle semifinali, mentre il Liverpool prova a spodestare i detentori del titolo, il Bayern è in vantaggio sul Real Madrid e lo Sporting CP cerca la rimonta a Londra.
Scopri le statistiche più importanti di ogni partita che deciderà le semifinaliste di UEFA Champions League.
Calci di inizio ore 21:00 CET.
Martedì 14 aprile
- Tutti i precedenti nelle competizioni UEFA tra Barcellona e Atletico Madrid risalgono ai quarti di finale di Champions League, sempre vinti dall'Atletico: 2-1 complessivo nella stagione 2013/14 (1-1 t, 1-0 c) e 3-2 complessivo nella stagione 2015/16 (1-2 t, 2-0 c).
- L'Atletico Madrid è rimasto imbattuto nelle 10 partite casalinghe precedenti contro squadre spagnole nelle competizioni UEFA (V8 P2).
- L'Atletico ha passato il turno 22 volte su 22 nelle competizioni UEFA quando ha vinto la gara d'andata in trasferta, di cui sette quando partiva con un vantaggio di due gol.
- I colchoneros non perdono una gara casalinga della fase a eliminazione diretta di Champions League dal marzo 1997 (2-3 contro l'Ajax, ritorno quarti di finale). Il loro bilancio nelle 21 gare interne giocate da allora è V14 P7.
- Julián Alvarez ha contrinuito a 20 azioni da gol nelle ultime 18 presenze in Champions League (15 gol, 5 assist). Le sue nove reti in questa edizione rappresentano un nuovo record per il club.
- Alvarez ha segnato 24 gol in 39 presenze in Champions League. Solo cinque giocatori hanno segnato di più nelle prime 40 partite della competizione: Erling Haaland (41), Ruud van Nistelrooy (34), Harry Kane (27), Filippo Inzaghi (27) e Mario Gomez (25).
- Nella storia della Champions League, solo una squadra è riuscita a ribaltare una sconfitta casalinga di due gol in 38 tentativi: il Manchester United contro il Paris Saint-Germain agli ottavi di finale del 2018/19.
- Il Barcellona è uscito sei volte su sei nelle competizioni UEFA dopo aver perso la gara d'andata in casa.
- Il Barça ha vinto solo quattro dei precedenti doppi confronti europei contro squadre spagnole e ha ottenuto una sola vittoria in trasferta (P3 S7).
- L'ultima volta che il Barcellona ha perso entrambe le partite di una sfida a eliminazione diretta è stata nelle semifinali di Champions League 2012/13 contro il Bayern Monaco, quando è stato sconfitto 4-0 in trasferta e 3-0 in casa.
- Il Paris Saint-Germain ha vinto entrambi i doppi confronti tra le due squadre: 3-2 complessivo nelle semifinali di Coppa delle Coppe UEFA 1996/97 e ai rigori agli ottavi di Champions League della scorsa stagione.
- Il Liverpool ha vinto sei delle ultime otto partite dei quarti di finale di Champions League e vuole raggiungere le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per la tredicesima volta, stabilendo un nuovo record inglese (anche il Manchester United è a 12).
- I Reds hanno vinto 14 partite casalinghe su 18 nelle competizioni UEFA contro avversarie francesi (P1 S3) ma hanno perso l'ultima, 1-0 contro il Paris Saint-Germain agli ottavi della scorsa stagione. Complessivamente hanno vinto 16 delle ultime 20 gare europee ad Anfield (S4).
- Il Liverpool è uscito nove volte su 10 nelle competizioni UEFA dopo aver perso la gara d'andata con due gol di scarto. L'unica eccezione è stata la sfida contro l'Auxerre al secondo turno di Coppa UEFA 1991/92 (0-2 t, 3-0 c).
- Il Paris Saint-Germain ha vinto gli ultimi quattro doppi confronti nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi. Nella scorsa Champions League ha eliminato Liverpool, Aston Villa e Arsenal nella fase a eliminazione diretta, mentre agli ottavi di questa edizione ha eliminato il Chelsea.
- La squadra francese ha vinto gli ultimi quattro quarti di finale e gli ultimi sei doppi confronti di Champions League.
- Il Paris Saint-Germain vuole approdare in semifinale di Champions League per la terza stagione consecutiva, un traguardo mai raggiunto da nessun club francese in Coppa dei Campioni/Champions League.
- La squadra di Ligue 1 ha perso solo una delle ultime 11 partite delle competizioni UEFA contro avversarie inglesi (V8 P2).
- Il Paris Saint-Germain superato il turno otto volte su 11 nelle competizioni UEFA dopo aver vinto di due gol all'andata (cinque su sette dopo averlo fatto in casa). L'ultima volta che non è riuscito a qualificarsi dopo aver vinto la prima gara con due gol di scarto è stata ai quarti di finale 2013/14 contro il Chelsea (3-1 c, 0-2 t ed eliminazione per la regola dei gol in trasferta).
- Khvicha Kvaratskhelia ha segnato in quattro partite consecutive della fase a eliminazione diretta: nessun giocatore del Paris Saint-Germain ci era mai riuscito nella stessa stagione.
Mercoledì 15 aprile
- Il Real Madrid ha vinto gli ultimi quattro doppi confronti nelle competizioni UEFA tra le due squadre (ultimo: 4-3 nelle semifinali di Champions League 2023/24) e tutti e tre i precedenti quarti di Coppa dei Campioni/Champions League tra i due club (1987/88, 2001/02 e 2016/17).
- Il Bayern ha perso sette degli ultimi otto doppi confronti nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole e quattro degli ultimi cinque quarti di finale. Tuttavia, ha perso solo una delle ultime 28 partite casalinghe di Champions League (V22 P5) e ha vinto tutte e cinque le gare interne di questa stagione.
- La squadra tedesca non ha mai vinto in quattro partite casalinghe contro il Real Madrid, subendo tre sconfitte prima del 2-2 nell'ultima (semifinale di andata di Champions League 2023/24). Prima di questa serie, il Bayern aveva dominato in casa, con nove vittorie e un pareggio nelle prime 10 partite.
- Il Bayern ha superato il turno 29 volte su 30 dopo aver vinto la gara d'andata in trasferta, di cui 12 su 13 quando ha vinto all'andata con un solo gol di scarto. L'unica eccezione risale agli ottavi di Champions League 2010/11, quando la vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Inter è stata ribaltata da una sconfitta casalinga per 3-2 e si è conclusa con l'eliminazione per i gol in trasferta.
- Harry Kane ha eguagliato il suo record di gol in Champions League, stabilito la scorsa stagione, segnando 11 reti nel 2025/26. Ha realizzato un gol o un assist nelle ultime quattro presenze in Champions League contro il Real Madrid.
- A 23 anni e 48 giorni, Jamal Musiala potrebbe diventare il più giovane giocatore tedesco a raggiungere le 50 presenze in Champions League e superare Thomas Müller, che aveva 24 anni e 53 giorni quando ha raggiunto questo traguardo nel novembre 2013.
- Il Real Madrid ha vinto gli ultimi nove doppi confronti nelle competizioni UEFA contro squadre tedesche: la serie positiva è iniziata dopo la sconfitta complessiva per 4-3 contro il Borussia Dortmund nelle semifinali di Champions League 2012/13. Inoltre ha vinto tutti e sette i precedenti quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League contro squadre tedesche.
- Il Real Madrid ha superato il turno solo una volta su sette dopo aver perso la gara d'andata in casa. L'unica eccezione risale al secondo turno di Coppa delle Coppe 1970/71, quando ha ribaltato la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Wacker Innsbruck con un 2-0 nella gara di ritorno.
- Il Real Madrid ha perso solo due delle ultime 12 trasferte in Germania (V7 P3).
- Kylian Mbappé, autore di 14 gol in 10 presenze in Champions League in questa stagione, è a una sola lunghezza dalle 70 reti nella competizione. Se dovesse segnare, lo farebbe alla 98esima presenza: solo Lionel Messi (90) e Robert Lewandowski (93) hanno raggiunto questo traguardo con meno partite.
- L'Arsenal è imbattuto nelle competizioni UEFA contro lo Sporting CP (V3 P3), ma l'unico precedente doppio confronto tra le due squadre si è concluso con la vittoria della squadra portoghese ai rigori agli ottavi di UEFA Europa League 2022/23, dopo due pareggi.
- Le squadre inglesi hanno vinto gli ultimi 10 doppi confronti di Champions League contro avversarie portoghesi (serie positiva dopo il 3-0 complessivo tra Benfica e Liverpool agli ottavi della stagione 2005/06) e i precedenti nove quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League.
- L'Arsenal ha vinto solo tre dei nove quarti di finale precedenti di Coppa dei Campioni/Champions League e vuole raggiungere le semifinali di Champions League per la seconda stagione consecutiva: finora non ci è mai riuscito.
- L'Arsenal ha perso solo una delle ultime 12 partite contro squadre portoghesi (V6 P5) ed è rimasto imbattuto nelle ultime otto gare casalinghe (V6 P2).
- L'Arsenal ha superato il turno 17 volte su 18 dopo aver vinto la gara d'andata in trasferta, quattro volte su cinque quando partiva con un vantaggio di un gol.
- Kai Havertz ha segnato in sei delle ultime otto gare di Champions League e nelle due partite più recenti tra Arsenal e Sporting CP.
- Lo Sporting CP ha superato il turno nove volte su 10 contro squadre inglesi, ma l'unica sconfitta è arrivata nell'unico confronto in Coppa dei Campioni/Champions League: 0-5 complessivo contro il Manchester City agli ottavi di finale 2021/22.
- Lo Sporting CP ha superato il turno una volta su 14 dopo aver perso la gara d'andata in casa, sette su sette quando ha perso di un gol davanti al suo pubblico.
- La formazione lusitana non mai vinto in 10 trasferte in Inghilterra (P5 S5), con quattro pareggi nelle ultime quattro. La vittoria esterna più recente è stata il 3-2 contro il Middlesbrough nella gara d'andata degli ottavi di Coppa UEFA 2004/05.
- Lo Sporting CP vuole diventare il primo club portoghese a vincere un quarto di finale di Champions League dai tempi del Porto nel 2003/04 (4-2 tot. contro il Lione); da allora, le squadre lusitane hanno perso nove quarti di finale consecutivi nella competizione.
Prossime date della fase a eliminazione diretta di Champions League
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)