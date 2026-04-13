Anteprima Bayern München - Real Madrid, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori
lunedì 13 aprile 2026
Intro articolo
Tutto quello che devi sapere in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Bayern München e Real Madrid.
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Il Bayern München ospita il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 15 aprile.
La partita in breve
Quando: mercoledì 15 aprile (21:00 CET)
Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera
Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Champions League
Chi: i sei volte campioni contro i 15 volte campioni
Andata: Real Madrid - Bayern München 1-2
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Dove guardare la partita in TV
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Cosa devi sapere
Bayern e Real Madrid si sono affrontate per la 29esima volta nella gara d’andata, scrivendo un nuovo capitolo della sfida più ricorrente nella storia della Champions League. I gol di Luis Díaz e Harry Kane hanno consegnato al Bayern una vittoria di misura per 2-1, interrompendo la serie di nove risultati utili consecutivi del Real in questo confronto (7 vittorie e 2 pareggi). Il gol nel finale di Kylian Mbappé, però, potrebbe rivelarsi decisivo in vista del ritorno a Monaco.
Entrambe le squadre erano uscite di scena a questo turno nella scorsa stagione e, guardando ai precedenti, l’equilibrio resta quasi totale: il Real Madrid è avanti di una sola vittoria, 13 a 12. Il Bayern ha ora l’opportunità di invertire la tendenza di una rivalità che negli ultimi anni ha sorriso più alla formazione spagnola.
La squadra di Vincent Kompany attraversa un momento di forma eccellente: ha vinto tutte le partite casalinghe in Europa in questa stagione, con una media di 3,2 gol a incontro, e ha perso soltanto due volte in 44 gare in tutte le competizionni. Con Kane a caccia del miglior bottino personale in Champions League e Mbappé vicino al record assoluto di 17 gol in una singola edizione, il ritorno promette spettacolo tra due squadre dall’enorme potenziale offensivo.
Probabili formazioni
Bayern München: a seguire
Real Madrid: a seguire
Stato di forma
Bayern München
Forma: VVVVVP (dalla gara più recente)
Ultima partita: St. Pauli - Bayern 0-, 11/04, Bundesliga tedesca
Real Madrid
Form: PSSVVV
Ultima partita: Real Madrid - Girona, 10/04, Liga spagnola
Le parole dal campo
Vincent Kompany, allenatore Bayern: "Al Bayern abbiamo sempre avuto grande rispetto per il Real Madrid, sappiamo che tipo di club e di squadra sia. Ma conta anche ciò che siamo noi e cosa significa per i nostri giocatori avere l’obiettivo di vincere: se affronti la squadra più forte della competizione, per noi è una sfida cercare di vincere ancora".
Álvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid: "Ho giocatori con una grande personalità: la prima cosa che mi hanno detto è che andremo lì per vincere. Ne sono convinti, e lo sono anch’io, daremo tutto. Siamo il Real Madrid, non abbiamo paura. Conosciamo le difficoltà dell’avversario, del contesto e dello stadio, ma andiamo lì per giocarcela".