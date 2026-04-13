Anteprima Bayern München - Real Madrid, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Bayern München ospita il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 15 aprile.

La partita in breve Quando: mercoledì 15 aprile (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i sei volte campioni contro i 15 volte campioni

Andata: Real Madrid - Bayern München 1-2

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Cosa devi sapere

Bayern e Real Madrid si sono affrontate per la 29esima volta nella gara d’andata, scrivendo un nuovo capitolo della sfida più ricorrente nella storia della Champions League. I gol di Luis Díaz e Harry Kane hanno consegnato al Bayern una vittoria di misura per 2-1, interrompendo la serie di nove risultati utili consecutivi del Real in questo confronto (7 vittorie e 2 pareggi). Il gol nel finale di Kylian Mbappé, però, potrebbe rivelarsi decisivo in vista del ritorno a Monaco.

Entrambe le squadre erano uscite di scena a questo turno nella scorsa stagione e, guardando ai precedenti, l’equilibrio resta quasi totale: il Real Madrid è avanti di una sola vittoria, 13 a 12. Il Bayern ha ora l’opportunità di invertire la tendenza di una rivalità che negli ultimi anni ha sorriso più alla formazione spagnola.

La squadra di Vincent Kompany attraversa un momento di forma eccellente: ha vinto tutte le partite casalinghe in Europa in questa stagione, con una media di 3,2 gol a incontro, e ha perso soltanto due volte in 44 gare in tutte le competizionni. Con Kane a caccia del miglior bottino personale in Champions League e Mbappé vicino al record assoluto di 17 gol in una singola edizione, il ritorno promette spettacolo tra due squadre dall’enorme potenziale offensivo.

Highlights: Real Madrid - Bayern München 1-2

Probabili formazioni

Bayern München: a seguire

Real Madrid: a seguire

Stato di forma

Bayern München

Forma: VVVVVP (dalla gara più recente)

Ultima partita: St. Pauli - Bayern 0-, 11/04, Bundesliga tedesca

Real Madrid

Form: PSSVVV

Ultima partita: Real Madrid - Girona, 10/04, Liga spagnola

Le parole dal campo

Vincent Kompany, allenatore Bayern: "Al Bayern abbiamo sempre avuto grande rispetto per il Real Madrid, sappiamo che tipo di club e di squadra sia. Ma conta anche ciò che siamo noi e cosa significa per i nostri giocatori avere l’obiettivo di vincere: se affronti la squadra più forte della competizione, per noi è una sfida cercare di vincere ancora".

Álvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid: "Ho giocatori con una grande personalità: la prima cosa che mi hanno detto è che andremo lì per vincere. Ne sono convinti, e lo sono anch’io, daremo tutto. Siamo il Real Madrid, non abbiamo paura. Conosciamo le difficoltà dell’avversario, del contesto e dello stadio, ma andiamo lì per giocarcela".