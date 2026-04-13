Arsenal - Sporting CP, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori
lunedì 13 aprile 2026
Intro articolo
Tutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Arsenal e Sporting CP.
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Corpo articolo
L'Arsenal ospita lo Sporting CP a Londra per la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 15 aprile.
La partita in breve
Quando: mercoledì 15 aprile (21:00 CET)
Dove: Arsenal Stadium, Londra
Cosa: ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League
Chi: i vicecampioni del 2005/06 contro i campioni del Portogallo
Andata: Sporting CP - Arsenal 0-1
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Dove guardare la partita in TV
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Cosa devi sapere
Il gol di Kai Havertz all'ultimo minuto su assist di Gabriel Martinelli ha deciso la gara d'andata a Lisbona, regalando all'Arsenal una vittoria per 1-0. Entrambe le squadre hanno creato occasioni all'Estádio José Alvalade, ma la terza rete di Havertz nelle quattro partite di Champions League ha sancito la decima vittoria stagionale dell'Arsenal, prolungandone la striscia di imbattibilità nella competizione. I Gunners sono ancora imbattuti negli ultimi sei incontri europei con lo Sporting CP (V3 P3) e si sono imposti 5-1 nella scorsa fase campionato.
Lo Sporting CP, tuttavia, resta saldamente in corsa. Anche se il suo bilancio contro le squadre inglesi è modesto – due vittorie negli ultimi 14 incontri europei – storicamente ha ottenuto buoni risultati negli scontri diretti, passando il turno nove volte su 10 e superando l'Arsenal ai rigori agli ottavi di UEFA Europa League 2022/23. I Gunners, dal canto loro, hanno perso solo una delle ultime 12 partite contro squadre portoghesi, ma lo Sporting CP – che ha già eguagliato il suo miglior traguardo di sempre nella competizione – crede di poter fare un ulteriore passo avanti.
Probabili formazioni
Arsenal: a seguire
Sporting CP: a seguire
Statistiche
Arsenal
Forma: SVSSVV (dalla più recente)
Ultima partita: Arsenal 1-2 Bournemouth, 11/04, Premier League
Forma: VSVVVS
Ultima partita: Estrela Amadora - Sporting CP 0-1, 11/04, Primeira Liga
Sporting CP
Le parole dal campo
Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Siamo solo a metà, ma siamo un passo più vicini e ora dobbiamo chiudere la sfida davanti al nostro pubblico. Se ci riusciamo, possiamo iniziare a sognare".
Rui Borges, allenatore Sporting CP: "Dobbiamo essere maturi e intelligenti per ribaltare il risultato, tenendo presente che giochiamo contro una squadra di altissimo livello che può fare la differenza anche negli spazi più piccoli. Sono convinto che saremo competitivi a Londra e che porteremo a termine questa doppia sfida".