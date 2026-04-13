Arsenal - Sporting CP, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

L'Arsenal ospita lo Sporting CP a Londra per la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 15 aprile.

La partita in breve Quando: mercoledì 15 aprile (21:00 CET)

Dove: Arsenal Stadium, Londra

Cosa: ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i vicecampioni del 2005/06 contro i campioni del Portogallo

Andata: Sporting CP - Arsenal 0-1

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Cosa devi sapere

Il gol di Kai Havertz all'ultimo minuto su assist di Gabriel Martinelli ha deciso la gara d'andata a Lisbona, regalando all'Arsenal una vittoria per 1-0. Entrambe le squadre hanno creato occasioni all'Estádio José Alvalade, ma la terza rete di Havertz nelle quattro partite di Champions League ha sancito la decima vittoria stagionale dell'Arsenal, prolungandone la striscia di imbattibilità nella competizione. I Gunners sono ancora imbattuti negli ultimi sei incontri europei con lo Sporting CP (V3 P3) e si sono imposti 5-1 nella scorsa fase campionato.

Lo Sporting CP, tuttavia, resta saldamente in corsa. Anche se il suo bilancio contro le squadre inglesi è modesto – due vittorie negli ultimi 14 incontri europei – storicamente ha ottenuto buoni risultati negli scontri diretti, passando il turno nove volte su 10 e superando l'Arsenal ai rigori agli ottavi di UEFA Europa League 2022/23. I Gunners, dal canto loro, hanno perso solo una delle ultime 12 partite contro squadre portoghesi, ma lo Sporting CP – che ha già eguagliato il suo miglior traguardo di sempre nella competizione – crede di poter fare un ulteriore passo avanti.

Highlights Champions League: Sporting CP - Arsenal 0-1

Probabili formazioni

Arsenal: a seguire

Sporting CP: a seguire

Statistiche

Arsenal

Forma: SVSSVV (dalla più recente)

Ultima partita: Arsenal 1-2 Bournemouth, 11/04, Premier League

Forma: VSVVVS

Ultima partita: Estrela Amadora - Sporting CP 0-1, 11/04, Primeira Liga

Sporting CP

Le parole dal campo

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Siamo solo a metà, ma siamo un passo più vicini e ora dobbiamo chiudere la sfida davanti al nostro pubblico. Se ci riusciamo, possiamo iniziare a sognare".

Rui Borges, allenatore Sporting CP: "Dobbiamo essere maturi e intelligenti per ribaltare il risultato, tenendo presente che giochiamo contro una squadra di altissimo livello che può fare la differenza anche negli spazi più piccoli. Sono convinto che saremo competitivi a Londra e che porteremo a termine questa doppia sfida".