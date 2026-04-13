Atlético Madrid - Barcelona, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

L'Atlético Madrid ospita il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 14 aprile.

La partita in breve Quando: martedì 14 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i tre volte finalisti contro i cinque volte campioni

Andata: Barcelona - Atlético 0-2

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Cosa devi sapere

La magnifica punizione di Julián Alvarez pochi istanti dopo l'espulsione di Pau Cubarsí è stata decisiva per l'Atletico, vincitore per 2-0 al Camp Nou. Prima dell'espulsione, il Barcellona era sembrato la squadra più pericolosa, soprattutto con Marcus Rashford, ma l'undici di Diego Simeone è stato spietato nei momenti cruciali e ha raddoppiato con Alexander Sørloth, pur avendo solo nove tocchi in area e cinque tiri in porta.

Mentre Hansi Flick è sicuro che il Barcellona possa reagire al ritorno, la storia è a favore dei rojiblancos, che hanno vinto entrambi i quarti di finale di Champions League precedenti tra le due squadre (2-1 tot. nel 2013/14, 3-2 tot. nel 2015/16).

Nonostante la solidità difensiva mostrata al Camp Nou, l'Atletico Madrid non ha certo lesinato gol all'Estadio Metropolitano in Europa, segnandone cinque contro Eintracht Francoforte e Tottenham e quattro contro il Club Brugge. Le statistiche di grazia di Alvarez in Champions League – 15 reti nelle ultime 18 presenze, di cui cinque nella fase a eliminazione diretta – non fanno che ribadirne la pericolosità. Forse, il tipo di gara che vedremo dipenderà dalle scelte di Simeone, che potrebbe difendere a oltranza o decidere di attaccare a spron battuto.

Highlights Champions League: Barcelona - Atleti 0-2

Probabili formazioni

Atleti: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Yamal, Fermín López, Rashford; Lewandowski

Statistiche

Atleti

Forma: SVSSSV

Ultima partita: Sevilla - Atleti 2-1, 11/04, Liga

Barcelona

Forma: SVVVVP

Ultima partita: Barcelona - Espanyol 4-1, 11/04, Liga

Le parole dal campo

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Delle ultime 23 partite [al Camp Nou] ne hanno vinte 22, segnando sempre. Siamo stati coraggiosi ad approfittare di questa situazione [all'andata], con grande concretezza. È un buon risultato, ma affrontiamo una squadra che martedì ci farà sicuramente soffrire".

Hansi Flick, allenatore Barcelona: "Abbiamo qualità e giocatori che possono cambiare le cose, ma ovviamente dobbiamo lottare. Dobbiamo regalare qualche magia".