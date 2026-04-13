Anteprima Liverpool - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

I campioni in carica scendono in campo ad Anfield per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Liverpool.

La partita in breve Quando: martedì 14 aprile (21:00 CET)

Dove: Anfield, Liverpool

Cosa: ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i sei volte campioni contro i campioni in carica

Andata: Paris - Liverpool 2-0

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Cosa devi sapere

Il gol spettacolare di Khvicha Kvaratskhelia – il suo quinto nella fase a eliminazione diretta – ha fatto seguito alla rete iniziale, deviata, di Désiré Doué, permettendo al Paris di imporsi 2-0 sul Liverpool nella gara d’andata al Parco dei Principi. Un risultato che segna una netta differenza rispetto all’ottavo di finale della scorsa stagione: allora il Liverpool vinse di misura a Parigi, prima della rimonta dei francesi ad Anfield e del passaggio del turno ai rigori, tappa fondamentale verso la conquista del trofeo. Stavolta è il Paris a partire in vantaggio e ha molto da perdere.

I parigini si sono imposti in entrambe le precedenti sfide di andata e ritorno contro il Liverpool: la semifinale di Coppa delle Coppe 1996/97 (3-2 complessivo) e l’incrocio della scorsa stagione. Tuttavia, il Liverpool ha superato sei degli ultimi otto quarti di finale di Champions League disputati, anche se non è mai riuscito ad andare oltre questo turno dopo aver raggiunto la finale nel 2021/22.

La squadra di Arne Slot cercherà di ritrovare il cinismo mostrato negli ottavi contro il Galatasaray e a tratti nella fase campionato. E i gol sembrano praticamente garantiti: nessuna delle 61 partite a eliminazione diretta del Paris si è chiusa sullo 0-0, mentre il Liverpool non ha mai pareggiato senza reti in 37 incontri UEFA contro squadre francesi.

Highlights: Paris - Liverpool 2-0

Probabili formazioni

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Stato di forma

Liverpool

Forma: VSSSVP (dalla partita più recente)

Ultima partita: Liverpool - Fulham 2-0, 11/04, Premier League inglese

Paris

Forma: VVVVVL﻿

Prossima partita: Liverpool - Paris, 14/04, ritorno quarti di finale di Champions League

Le parole dal campo

Arne Slot, allenatore Liverpool: "Quello che è successo nella scorsa stagione mi dà grande fiducia sul fatto che possiamo ribaltare il risultato, anche grazie all’impatto di Anfield. In quell'occasione abbiamo giocato in modo completamente diverso: dopo dieci minuti avremmo potuto essere già sul 2-0. I nostri tifosi avranno un ruolo determinante".

Luis Enrique, allenatore Paris: "Sappiamo che giocare ad Anfield sarà estremamente difficile. Soffriremo, ma sono proprio queste le partite in cui bisogna restare concentrati. Sarà dura, ma la nostra mentalità non cambia, a prescindere dallo stadio. Andremo lì con l’obiettivo di vincere".