Barcelona - Atlético, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Barcelona si prepara a ospitare l'Atlético Madrid nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 8 aprile.

La partita in breve Quando: mercoledì 8 aprile (21:00 CET)

Dove: Camp Nou, Barcellona

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i cinque volte vincitori contro i tre volte finalisti

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Cosa devi sapere

Anche se il Barcellona ha vinto di più in patria e in Europa rispetto ai suoi avversari, l'Atletico Madrid ha sicuramente un vantaggio negli scontri diretti in Champions League: tutti i loro precedenti nelle competizioni UEFA risalgono ai quarti di finale, con due successi dell'Atlético (2013/14 e 2015/16).

Per ottenere il terzo successo ai quarti, l'Atleti dovrà senza dubbio tenere a bada i blaugrana al Camp Nou. L'undici di Hansi Flick ha segnato ben 19 gol nelle ultime quattro gare casalinghe della competizione, ribadendo la sua pericolosità offensiva con un 7-2 contro il Newcastle al ritorno degli ottavi di finale.

Considerato che l'Atletico ha segnato 55 gol nelle 12 partite di Champions League di questa stagione, di cui 12 agli ottavi contro il Tottenham, è difficile immaginare che una delle due squadre adotti un approccio difensivo all'andata: il 4-3 complessivo dell'Atletico contro il Barça nella recente semifinale di Coppa del Re ne è la prova.

Aggiungiamo anche che, data la grande schiera di talenti offensivi in campo, la sfida si preannuncia memorabile. Lamine Yamal, autore di una rete nelle ultime tre partite di Champions League, guiderà l'attacco dei padroni di casa, mentre Julián Alvarez sarà il punto di riferimento dell'Atletico Madrid dopo 14 gol nelle ultime 17 partite della competizione.

Dati e statistiche sulla partita

Il cammino del Barcellona verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Probabili formazioni

A seguire

Stato di forma

Barcelona

Forma: VVVPV (dalla più recente)

Prossima partita: Atlético - Barcelona, 04/04, Liga

Atlético

Forma: SSVVV

Prossima partita: Atlético - Barcelona, 04/04, Liga

Il cammino dell'Atletico verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Le parole dal campo

Hansi Flick, allenatore Barcelona: "Anche il prossimo turno si preannuncia molto difficile. Dobbiamo procedere passo dopo passo, partita dopo partita; è quello che abbiamo fatto la scorsa stagione e lo faremo di nuovo".

Diego Simeone, allenatore Atlético: "La strada da percorrere sarà lunga, ora che siamo arrivati ai quarto di finale. Vogliamo competere con il Barcellona. Non ho dubbi che sia la squadra l'attacco più forte d'Europa: la prospettiva di affrontarla ai quarti è di altissimo livello e richiede lo stesso livello da parte nostra".