Anteprima Paris - Liverpool, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori
lunedì 30 marzo 2026
Intro articolo
Tutto quello che devi sapere sulla gara d'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Liverpool.
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Corpo articolo
Il Paris Saint-Germain si prepara a ospitare il Liverpool nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 8 aprile.
La partita in breve
Quando: mercoledì 8 aprile (21:00 CET)
Dove: Parco dei Principi, Parigi
Cosa: andata quarti di finale di UEFA Champions League
Chi: i campioni in carica contro i sei volte vincitori
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta
Dove guardare la partita in TV
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Cosa devi sapere
Le squadre si sono incontrate agli ottavi di finale della scorsa stagione, vinti dal Paris Saint-Germain ai rigori dopo una partita al cardiopalma. Quel trionfo è stato il catalizzatore di una serie di ottimi risultati, culminati con la conquista del trofeo da parte dell'undici di Luis Enrique.
La vittoria ha anche dato inizio a una ragguardevole serie di successi del Paris Saint-Germain contro le squadre di Premier League, proseguita con l'eliminazione di Aston Villa e Arsenal nei turni successivi della scorsa edizione e con un comodo 8-2 complessivo contro il Chelsea agli ottavi di questa. Se il PSG dovesse vincere ancora, il sogno del secondo titolo consecutivo sarebbe più vivo che mai.
Il Liverpool, che ha vinto sette degli ultimi 11 doppi confronti con le squadre francesi, può contare sul fatto che giocherà il ritorno ad Anfield, dove ha travolto il Galatasaray agli ottavi. Inoltre, Arne Slot sa che i Reds hanno vinto sei delle ultime otto partite dei quarti di finale di Champions League.
Mohamed Salah, primo giocatore africano a segnare 50 gol in Champions League, e Dominik Szoboszlai – a segno in cinque delle ultime otto partite della competizione – saranno fondamentali per i Reds, che però dovranno anche d'occhio Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano, infatti, ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare della fase a eliminazione diretta di Champions League con il Paris Saint-Germain.
Probabili formazioni
A seguire
Stato di forma
Paris
Forma: VVVSV (dalla più recente)
Prossima partita: Paris - Tolosa, 03/04, Ligue 1
Liverpool
Forma: SVPSV
Prossima partita: Man City - Liverpool, 04/04, FA Cup
Le parole dal campo
Luis Enrique, allenatore Paris: "Il Liverpool ci evoca bei ricordi, quelli dell'anno scorso. Il Liverpool era la migliore squadra d'Europa in quel momento; giocava un calcio incredibile. Sono fortunato ad avere una grande squadra con giocatori intelligenti. Sanno che in questo tipo di partite non ci sono favoriti. Per noi sarà molto positivo giocare queste due gare".
Arne Slot, allenatore Liverpool: "Sono una squadra incredibile. Li abbiamo affrontati l'anno scorso e sia noi che loro abbiamo giocato solo per divertire i tifosi. Siamo stati gli unici a portarli ai supplementari e ai rigori. In questa stagione hanno dimostrato di non aver perso un briciolo della loro qualità".