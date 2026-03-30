Anteprima Paris - Liverpool, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Paris Saint-Germain si prepara a ospitare il Liverpool nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 8 aprile.

La partita in breve Quando: mercoledì 8 aprile (21:00 CET)

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i campioni in carica contro i sei volte vincitori

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Cosa devi sapere

Le squadre si sono incontrate agli ottavi di finale della scorsa stagione, vinti dal Paris Saint-Germain ai rigori dopo una partita al cardiopalma. Quel trionfo è stato il catalizzatore di una serie di ottimi risultati, culminati con la conquista del trofeo da parte dell'undici di Luis Enrique.

La vittoria ha anche dato inizio a una ragguardevole serie di successi del Paris Saint-Germain contro le squadre di Premier League, proseguita con l'eliminazione di Aston Villa e Arsenal nei turni successivi della scorsa edizione e con un comodo 8-2 complessivo contro il Chelsea agli ottavi di questa. Se il PSG dovesse vincere ancora, il sogno del secondo titolo consecutivo sarebbe più vivo che mai.

Il Liverpool, che ha vinto sette degli ultimi 11 doppi confronti con le squadre francesi, può contare sul fatto che giocherà il ritorno ad Anfield, dove ha travolto il Galatasaray agli ottavi. Inoltre, Arne Slot sa che i Reds hanno vinto sei delle ultime otto partite dei quarti di finale di Champions League.

Mohamed Salah, primo giocatore africano a segnare 50 gol in Champions League, e Dominik Szoboszlai – a segno in cinque delle ultime otto partite della competizione – saranno fondamentali per i Reds, che però dovranno anche d'occhio Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano, infatti, ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare della fase a eliminazione diretta di Champions League con il Paris Saint-Germain.

Dati e statistiche sulla partita

Il cammino del Paris Saint-Germain verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Probabili formazioni

A seguire﻿

Stato di forma

Paris

Forma: VVVSV (dalla più recente)

Prossima partita: Paris - Tolosa, 03/04, Ligue 1

Liverpool

Forma: SVPSV

Prossima partita: Man City - Liverpool, 04/04, FA Cup

Il cammino del Liverpool verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Le parole dal campo

Luis Enrique, allenatore Paris: "Il Liverpool ci evoca bei ricordi, quelli dell'anno scorso. Il Liverpool era la migliore squadra d'Europa in quel momento; giocava un calcio incredibile. Sono fortunato ad avere una grande squadra con giocatori intelligenti. Sanno che in questo tipo di partite non ci sono favoriti. Per noi sarà molto positivo giocare queste due gare".

Arne Slot, allenatore Liverpool: "Sono una squadra incredibile. Li abbiamo affrontati l'anno scorso e sia noi che loro abbiamo giocato solo per divertire i tifosi. Siamo stati gli unici a portarli ai supplementari e ai rigori. In questa stagione hanno dimostrato di non aver perso un briciolo della loro qualità".