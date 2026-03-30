Anteprima Sporting CP - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori
lunedì 30 marzo 2026
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Tutto quello che devi sapere in vista della gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Sporting CP e Arsenal.
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L'Arsenal va sul campo dello Sporting CP per la gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 7 aprile.
La partita in breve
Quando: martedì 7 aprile (21:00 CET)
Dove: Estádio José Alvalade, Lisbona
Cosa: andata quarti di finale di UEFA Champions League
Chi: i campioni del Portogallo contro i secondi classificati del 2005/06
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Dove guardare la partita in TV
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Cosa devi sapere
Entrambe le squadre hanno validi motivi per essere fiduciose in vista di questa sfida, che vedrà Viktor Gyökeres riaffrontare il club con cui ha segnato 97 gol in 102 partite tra il 2023 e il 2025 prima di trasferirsi a Londra.
I Gunners sono imbattuti nelle competizioni europee contro lo Sporting CP (V2 P3) e hanno vinto 5-1 a Lisbona alla quinta giornata di Champions League 2024/25, dimostrando tutto il loro vigore offensivo sotto la guida di Mikel Arteta. Tuttavia, l'unico confronto a eliminazione diretta tra le due squadre si è concluso con la vittoria dello Sporting ai rigori agli ottavi di UEFA Europa League 2022/23.
In effetti, la formazione portoghese ha vinto nove dei 10 precedenti doppi confronti nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi; l'unica eliminazione è stata quella contro il Manchester City in Champions League 2021/22.
Lo Sporting CP vuole diventare la prima squadra portoghese a vincere un quarto di finale di Champions League dai tempi del Porto 2003/04, che poi ha alzato la coppa, ma l'Arsenal è determinato ad andare avanti perché sogna ancora il primo trionfo in questa competizione.
Probabili formazioni
A seguire
Statistiche
Sporting CP
Forma: VVSPV (dalla più recente)
Prossima partita: Sporting CP - Santa Clara, 03/04, Primeira Liga
Arsenal
Forma: SVVPV
Prossima partita: Southampton - Arsenal, 04/04, FA Cup
Le parole dal campo
Rui Borges, allenatore Sporting CP: "Si tratta di continuare a sognare e a credere in ciò che possiamo fare, a prescindere dall'avversario. Abbiamo vinto contro una squadra [il Bodø/Glimt] che ci aveva battuto 3-0, arrivando a cinque vittorie consecutive contro squadre che erano candidate alla vittoria della competizione. Siamo tra le prime otto squadre in Europa, come è successo nella fase campionato".
Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "È completamente diverso [rispetto alla scorsa stagione, quando l'Arsenal ha vinto 5-1 contro lo Sporting CP nella fase campionato]. Ho visto il primo tempo della loro partita [contro il Bodø/Glimt] e sono una squadra di alto livello. Sarà molto difficile".