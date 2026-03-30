Anteprima Sporting CP - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

L'Arsenal va sul campo dello Sporting CP per la gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 7 aprile.

La partita in breve Quando: martedì 7 aprile (21:00 CET)

Dove: Estádio José Alvalade, Lisbon﻿a

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i campioni del Portogallo contro i secondi classificati del 2005/06

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Cosa devi sapere

Entrambe le squadre hanno validi motivi per essere fiduciose in vista di questa sfida, che vedrà Viktor Gyökeres riaffrontare il club con cui ha segnato 97 gol in 102 partite tra il 2023 e il 2025 prima di trasferirsi a Londra.

I Gunners sono imbattuti nelle competizioni europee contro lo Sporting CP (V2 P3) e hanno vinto 5-1 a Lisbona alla quinta giornata di Champions League 2024/25, dimostrando tutto il loro vigore offensivo sotto la guida di Mikel Arteta. Tuttavia, l'unico confronto a eliminazione diretta tra le due squadre si è concluso con la vittoria dello Sporting ai rigori agli ottavi di UEFA Europa League 2022/23.

In effetti, la formazione portoghese ha vinto nove dei 10 precedenti doppi confronti nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi; l'unica eliminazione è stata quella contro il Manchester City in Champions League 2021/22.

Lo Sporting CP vuole diventare la prima squadra portoghese a vincere un quarto di finale di Champions League dai tempi del Porto 2003/04, che poi ha alzato la coppa, ma l'Arsenal è determinato ad andare avanti perché sogna ancora il primo trionfo in questa competizione.

Dati e statistiche sulla partita

Il cammino dello Sporting CP verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Probabili formazioni

A seguire

Statistiche

Sporting CP

Forma: VVSPV (dalla più recente)

Prossima partita: Sporting CP - Santa Clara, 03/04, Primeira Liga

Arsenal

Forma: SVVPV

Prossima partita: Southampton - Arsenal, 04/04, FA Cup

Il cammino dell'Arsenal verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Le parole dal campo

Rui Borges, allenatore Sporting CP: "Si tratta di continuare a sognare e a credere in ciò che possiamo fare, a prescindere dall'avversario. Abbiamo vinto contro una squadra [il Bodø/Glimt] che ci aveva battuto 3-0, arrivando a cinque vittorie consecutive contro squadre che erano candidate alla vittoria della competizione. Siamo tra le prime otto squadre in Europa, come è successo nella fase campionato".

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "È completamente diverso [rispetto alla scorsa stagione, quando l'Arsenal ha vinto 5-1 contro lo Sporting CP nella fase campionato]. Ho visto il primo tempo della loro partita [contro il Bodø/Glimt] e sono una squadra di alto livello. Sarà molto difficile".