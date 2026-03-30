Anteprima Real Madrid - Bayern München, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Real Madrid ospita il Bayern München nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 7 aprile.

La partita in breve Quando: martedì 7 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i quindici volte campioni contro i sei volte campioni.

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere

Nelle competizioni UEFA, nessun altro incontro si è giocato più spesso di Real Madrid-Bayern, che si affrontano per la 29esima volta in una sfida sempre più interessante.

Il Real Madrid ha avuto la meglio negli ultimi scontri diretti, ha superato il turno le ultime quattro volte ed è imbattuto da nove partite contro il Bayern (V7 G2). In questa fase della competizione, i pronostici sono particolarmente favorevoli all'undici di Álvaro Arbeloa, che contro i bavaresi ha superato i quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League tre volte su tre. La netta vittoria dei Blancos contro il Manchester City al turno precedente non fa che aumentare ulteriormente la loro fiducia.

Il Bayern, però, è la squadra che in questa edizione ha fatto meglio di tutte, totalizzando nove vittorie in 10 partite e, con 32 gol segnati, è la seconda squadra più prolifica dopo il Paris Saint-Germain (però ha giocato due partite in più). Dieci reti sono arrivate contro l'Atalanta agli ottavi di finale, a dimostrazione che è difficilissimo fermare il Bayern una volta che prende il ritmo.

Con 46 presenze complessive ai quarti nell'era della Champions League, entrambe le squadre hanno una vasta esperienza a questo turno, ma solo una potrà andare in semifinale: chi farà la mossa più importante a Madrid?

Dati e statistiche sulla partita

Il cammino del Real Madrid verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Probabili formazioni

A seguire

Stato di forma

Real Madrid

Forma: VVVVV (dalla più recente)

Prossima partita: Mallorca - Real Madrid, 04/04, Liga

Bayern München

Forma: VVPVV

Prossima partita: Freiburg - Bayern, 04/04, Bundesliga

Il cammino del Bayern verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Le parole dal campo

Álvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid: "Il Bayern è una delle squadre più in forma, sia per come gioca che per il livello che ha raggiunto. Come diciamo sempre: se vuoi essere campione d'Europa, devi battere i più forti".

Vincent Kompany, allenatore Bayern: "Ogni club vive per queste partite. Rispettiamo molto il Real Madrid, perché sappiamo che club è, ma ognuno deve avere fiducia. Da spettatore neutrale, guarderei sicuramente questa partita".