eChampions League 2026: guida completa
lunedì 23 marzo 2026
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Nella eChampions League 2026 si sfidano i migliori talenti d'Europa.
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L'eChampions League torna con una nuova stagione elettrizzante e riunirà i migliori giocatori europei di EA SPORTS FC™ per sfidarsi in uno dei tornei di eSport più prestigiosi al mondo.
Sulle ali dell'entusiasmo e del blasone della UEFA Champions League, questo torneo offre un palcoscenico esclusivo ai giocatori professionisti che rappresentano le vere squadre di calcio europee per aggiudicarsi il titolo di campione di eChampions League.
Con un formato competitivo che vede protagonisti i migliori talenti di tutto il continente, l'eChampions League di questa stagione promette scontri emozionanti, momenti ad alta tensione e un percorso indimenticabile verso la finale
Calendario eChampions League 2026
La fase di qualificazione alla eChampions League sarà molto combattuta, con i migliori giocatori che si aggiudicheranno i posti disponibili attraverso alcune delle leghe FC Pro più competitive d'Europa, tra cui:
• Fase finale ePremier League (28–29 marzo)
• Fase finale eLigue 1 (2 aprile)
• Fase finale LALIGA FC Pro (11 aprile)
• Grand Final VBL (18 aprile)
• Fase finale eDivisie (21 aprile)
• Fase finale eSerie A (dal 30 aprile al 1° maggio)
Clicca QUI per vedere il calendario completo dei campionati di FC Pro.
Il torneo si svolgerà in tre fasi principali in due paesi diversi:
• Fase campionato: 15–16 maggio al Dock 10, Manchester, Inghilterra (36 giocatori)
• Fase a eliminazione diretta: 17 maggio al Dock 10, Manchester, Inghilterra (24 giocatori)
• Fase finale: 27 maggio all'HUNGEXPO, Budapest, Ungheria (8 giocatori)
I tifosi che vogliono seguire la eChampions League possono segnarsi queste date sul calendario, poiché in queste occasioni si vedranno in azione i migliori giocatori di EA SPORTS FC Pro.
Riepilogo fase campionato
Ogni FC Pro Partner League metterà a disposizione un numero prestabilito di posti di qualificazione per i giocatori che puntano a conquistare un posto nell'eChampions League 2026. Ecco come sono ripartiti i posti che ciascuna competizione assegnerà:
Inghilterra (ePremier League): 4
Paesi Bassi (eDivisie): 4
Spagna (LALIGA FC Pro): 4
Germania (Virtual Bundesliga): 4
Francia (eLigue 1): 4
Italia (fase finale eSerie A): 4
Portogallo (eLiga Portugal): 2
Irlanda (eLeague of Ireland): 1
Turchia (eSüper Lig Türkiye): 1
Lussemburgo (eLeague Luxembourg): 1
Bulgaria (eFirst League Bulgaria): 1
Romania (eSuperliga): 1
Lituania (Esports A League): 1
Kazakistan (Esports Premier L): 1
Malta (Malta ePremier League): 1
Georgia (eLiga Georgia): 1
Azerbaigian (ePLF Azerbaijan): 1
Come seguire la eChampions League 2026
L'eChampions League è pronta a raggiungere milioni di tifosi su diverse piattaforme. EA SPORTS FC Pro trasmetterà il torneo in diretta su:
• EA SPORTS FC Pro Twitch e YouTube
• UEFA YouTube (da concordare)
• Champions League TikTok (da concordare)
• UCL media partners
La FC Community potrà inoltre tenersi aggiornato sulla eChampions League su EA SPORTS FC Pro Instagram, TikTok, e X.