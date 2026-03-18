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Confermati gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale di Champions League

mercoledì 18 marzo 2026

I quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 propongono sfide molto appetitose, come quelle tra Real Madrid e Bayern e tra Paris Saint-Germain e Liverpool.

Confermati gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale di Champions League

Le gare di ritorno degli ottavi di finale di mercoledì hanno decretato gli accoppiamenti dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26.

Il calendario dei quarti di finale

Champions League quarter-finals

ANDATA

7 aprile
Sporting CP - Arsenal
Real Madrid - Bayern München

8 aprile
Barcelona - Atlético de Madrid
Paris - Liverpool

RITORNO

14 aprile
Atlético de Madrid - Barcelona
Liverpool - Paris

15 aprile
Arsenal - Sporting CP
Bayern München - Real Madrid

Ore 21:00 CET

Verso la finale a Budapest

Semifinali (28/29 aprile e 5/6 maggio)
Paris/Liverpool - Real Madrid/Bayern
Barcelona/Atleti - Sporting CP/Arsenal

Il calendario delle semifinali verrà comunicato dopo le partite di ritorno dei quarti di finale.

Finale (Sabato 30 maggio)
Puskás Aréna, Budapest

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