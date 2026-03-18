Confermati gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale di Champions League
mercoledì 18 marzo 2026
Intro articolo
I quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 propongono sfide molto appetitose, come quelle tra Real Madrid e Bayern e tra Paris Saint-Germain e Liverpool.
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Le gare di ritorno degli ottavi di finale di mercoledì hanno decretato gli accoppiamenti dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26.
Champions League quarter-finals
ANDATA
7 aprile
Sporting CP - Arsenal
Real Madrid - Bayern München
8 aprile
Barcelona - Atlético de Madrid
Paris - Liverpool
RITORNO
14 aprile
Atlético de Madrid - Barcelona
Liverpool - Paris
15 aprile
Arsenal - Sporting CP
Bayern München - Real Madrid
Ore 21:00 CET
Verso la finale a Budapest
Semifinali (28/29 aprile e 5/6 maggio)
Paris/Liverpool - Real Madrid/Bayern
Barcelona/Atleti - Sporting CP/Arsenal
Il calendario delle semifinali verrà comunicato dopo le partite di ritorno dei quarti di finale.
Finale (Sabato 30 maggio)
Puskás Aréna, Budapest