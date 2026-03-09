Anteprima Atlético Madrid - Tottenham, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori
lunedì 9 marzo 2026
Tutto quello che devi sapere in vista della sfida tra Atleti e Tottenham agli ottavi di finale di UEFA Champions League.
Il Tottenham va a Madrid per affrontare l'Atletico all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
La partita in breve
Quando: martedì 10 marzo (21:00 CET)
Dove: Estadio Metropolitano, Madrid
Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League
Chi: i tre volte finalisti contro i detentori dell'Europa League
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.
Dove guardare la partita in TV
Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.
Cosa devi sapere
La prima partita europea di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è all'Estadio Metropolitano, dove la squadra di Diego Simeone ha battuto il Club Brugge 4-1 e si è qualificato agli ottavi di Champions League. "Vogliamo di più. Speriamo di avere la forza, l'energia e il talento per andare oltre", ha dichiarato l'allenatore dell'Atleti a fine partita.
Le statistiche suggeriscono un'interessante sfida tra opposti: i 24 gol dell'Atleti sono stati superati solo da due squadre, mentre il Tottenham ha collezionato più clean sheet (sei, di cui due in trasferta) di qualsiasi altra partecipante all'edizione 2025/26. C'è anche un ricorso storico, perché la vittoria degli Spurs per 5-1 nella finale di Coppa delle Coppe del 1963 rappresenta l'unico precedente tra i due club nelle competizioni UEFA.
Probabili formazioni
Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth
Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, João Palhinha, Gray; Simons, Solanke, Kolo Muani
Stato di forma
Atleti
Forma: VSVVVP (dal risultato più recente)
Ultima partita: Atleti - Real Sociedad 3-2, 07/03, Liga
Tottenham
Forma: SSSSSP
Ultima partita: Tottenham - Crystal Palace 1-3, 05/03, Premier League
L'opinione dal campo
Diego Simeone, allenatore Atleti: "Affrontiamo tutto allo stesso modo. Credo che nessuna squadra, quando scende in campo, ricordi dove si trova in classifica. I ragazzi vogliono giocare, vincere e fare bene. Loro sono arrivati quarti nella fase campionato, mentre noi abbiamo superato gli spareggi, quindi non siamo favoriti".
Igor Tudor, allenatore Tottenham: "Ad ogni allenamento vedo più qualità. Stanno tornando anche giocatori importanti. Alcune vecchie abitudini richiedono più tempo del previsto per essere cambiate, non è facile cambiare ciò che hai fatto per un anno."