Anteprima Atlético Madrid - Tottenham, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Tottenham va a Madrid per affrontare l'Atletico all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: martedì 10 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League

Chi: i tre volte finalisti contro i detentori dell'Europa League

Dove guardare la partita in TV

Cosa devi sapere

La prima partita europea di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è all'Estadio Metropolitano, dove la squadra di Diego Simeone ha battuto il Club Brugge 4-1 e si è qualificato agli ottavi di Champions League. "Vogliamo di più. Speriamo di avere la forza, l'energia e il talento per andare oltre", ha dichiarato l'allenatore dell'Atleti a fine partita.

Le statistiche suggeriscono un'interessante sfida tra opposti: i ﻿24 gol dell'Atleti sono stati superati solo da due squadre, mentre il Tottenham ha collezionato più clean sheet (sei, di cui due in trasferta) di qualsiasi altra partecipante all'edizione 2025/26. C'è anche un ricorso storico, perché la vittoria degli Spurs per 5-1 nella finale di Coppa delle Coppe del 1963 rappresenta l'unico precedente tra i due club nelle competizioni UEFA.

Highlights Champions League: Atleti - Club Brugge 4-1

Probabili formazioni

Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth

Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, João Palhinha, Gray; Simons, Solanke, Kolo Muani

Stato di forma

Atleti

Forma: VSVVVP (dal risultato più recente)

Ultima partita: Atleti - Real Sociedad 3-2, 07/03, Liga

Tottenham

Forma: SSSSSP

Ultima partita: Tottenham - Crystal Palace 1-3, 05/03, Premier League

L'opinione dal campo

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Affrontiamo tutto allo stesso modo. Credo che nessuna squadra, quando scende in campo, ricordi dove si trova in classifica. I ragazzi vogliono giocare, vincere e fare bene. Loro sono arrivati quarti nella fase campionato, mentre noi abbiamo superato gli spareggi, quindi non siamo favoriti".

Igor Tudor, allenatore Tottenham: "Ad ogni allenamento vedo più qualità. Stanno tornando anche giocatori importanti. Alcune vecchie abitudini richiedono più tempo del previsto per essere cambiate, non è facile cambiare ciò che hai fatto per un anno."