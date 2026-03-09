Anteprima Paris Saint-Germain - Chelsea, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Dopo aver sconfitto il Monaco agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, il prossimo avversario del Paris campione in carica è il Chelsea.

La partita in breve Quando: mercoledì 11 marzo (21:00 CET)

Dove: Parc des Princes, Parigi

Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League ﻿

Chi: i detentori del titolo contro i due volte campioni

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere

Le squadre si sono sfidate due volte agli ottavi di finale negli anni 2010 e il Paris si è qualificato in entrambe le occasioni. La prima sfida del 2015 è stata decisa da un gol di Thiago Silva ai supplementari, che ha portato il punteggio complessivo sul 3-3 ma ha qualificato il Paris per i gol in trasferta. L'anno dopo, la squadra francese ha vinto 2-1 in casa e in trasferta con gol di Zlatan Ibrahimović in entrambe le gare.

Da allora sono cambiate tante cose: Thiago Silva ha vinto la Champions League con il Chelsea nel 2021, mentre Ibrahimović si è ritirato nel 2023, ma i due club rimangono ambiziosi e ricchi di grandi giocatori. Il Chelsea torna in campo dopo un'ottima fase campionato, con vittorie contro squadre come Barcelona e Napoli, mentre il Paris ha superato il Monaco agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Il gol di Thiago Silva con il Paris contro il Chelsea nel 2015

Probabili formazioni

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Barcola

Chelsea: Jørgensen; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Fernández, Pedro Neto; João Pedro

Statistiche

Paris

Forma: SVPVVS (dal risultato più recente)

Ultima partita: Paris - Monaco 1-3, 06/03, Ligue 1

Chelsea

Forma: VVSPVP

Ultima partita: Wrexham - Chelsea 2-4, dts, 07/03, FA Cup

L'opinione dal campo

Luis Enrique, allenatore Paris: "Tutti sanno che siamo in grado di vincere la Champions League, ma per farlo dobbiamo migliorare le prestazioni. Ne siamo consapevoli. Sarà interessante giocare contro una delle migliori squadre inglesi, che conosciamo bene".

Liam Rosenior, allenatore Chelsea: "Il PSG è una squadra fantastica. Ci ho giocato contro in Francia ed è una squadra che ho sempre ammirato. Penso che Luis Enrique abbia fatto un lavoro incredibile. Queste sono le partite per cui vivi e per cui entri nel mondo del calcio. Sarà una grande sfida tra due squadre fantastiche. Non vedo l'ora".