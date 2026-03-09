Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Il Newcastle ospita il Barcelona nella gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: martedì 10 marzo (21:00 CET)

Dove: St James' Park, Newcastle

Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League

Chi: i vincitori della Coppa di Lega 2025 contro i cinque volte campioni

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere

Per la seconda volta in stagione, il Newcastle ospita il Barcellona a St James' Park. Alla prima giornata, il Barcellona ha vinto 2-1 con una doppietta di Marcus Rashford prima del gol di Anthony Gordon.

Il Newcastle, però, volta alto dopo il 9-3 complessivo sul Qarabağ agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Con quattro reti nella gara di andata, Gordon è anche salito al secondo posto nella classifica marcatori. Rashford e Fermín López sperano in un inizio altrettanto positivo nella fase a eliminazione diretta dopo cinque gol nella fase campionato.

Highlights Champions League: Newcastle - Barcelona 1-2

Probabili formazioni

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski

Stato di forma

Newcastle

Forma: SVSVSV (dal risultato più recente)

Ultima partita: Newcastle - Man City 1-3, 07/03, FA Cup

Barcelona

Forma: VVVVSS

Ultima partita: Athletic Club - Barcelona 0-1, 07/03, Liga

L'opinione dal campo

Eddie Howe, allenatore Newcastle, prima del sorteggio: "Qualunque sia il nostro prossimo avversario, sarà una sfida fantastica. Per noi è una cosa fondamentale, vogliamo dare una spinta in più alla nostra stagione superando questo spareggio e arrivando prossimo turno".

Hansi Flick, allenatore Barcelona: "Non è una partita facile perché è la Champions League. Il Newcastle è una grande squadra, lo abbiamo visto nelle ultime partite e anche quando abbiamo giocato da loro [nella fase campionato]".