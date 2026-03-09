Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori
lunedì 9 marzo 2026
Tutto quello che devi sapere prima della prima gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Newcastle e Barcelona.
Il Newcastle ospita il Barcelona nella gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
La partita in breve
Quando: martedì 10 marzo (21:00 CET)
Dove: St James' Park, Newcastle
Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League
Chi: i vincitori della Coppa di Lega 2025 contro i cinque volte campioni
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.
Dove guardare la partita in TV
Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.
Cosa devi sapere
Per la seconda volta in stagione, il Newcastle ospita il Barcellona a St James' Park. Alla prima giornata, il Barcellona ha vinto 2-1 con una doppietta di Marcus Rashford prima del gol di Anthony Gordon.
Il Newcastle, però, volta alto dopo il 9-3 complessivo sul Qarabağ agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Con quattro reti nella gara di andata, Gordon è anche salito al secondo posto nella classifica marcatori. Rashford e Fermín López sperano in un inizio altrettanto positivo nella fase a eliminazione diretta dopo cinque gol nella fase campionato.
Probabili formazioni
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes
Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski
Stato di forma
Newcastle
Forma: SVSVSV (dal risultato più recente)
Ultima partita: Newcastle - Man City 1-3, 07/03, FA Cup
Barcelona
Forma: VVVVSS
Ultima partita: Athletic Club - Barcelona 0-1, 07/03, Liga
L'opinione dal campo
Eddie Howe, allenatore Newcastle, prima del sorteggio: "Qualunque sia il nostro prossimo avversario, sarà una sfida fantastica. Per noi è una cosa fondamentale, vogliamo dare una spinta in più alla nostra stagione superando questo spareggio e arrivando prossimo turno".
Hansi Flick, allenatore Barcelona: "Non è una partita facile perché è la Champions League. Il Newcastle è una grande squadra, lo abbiamo visto nelle ultime partite e anche quando abbiamo giocato da loro [nella fase campionato]".